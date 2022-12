Najlepszy od dekady wynik przewozów pasażerskich koleją

Urząd Transportu Kolejowego podsumował przewozy koleją w październiku. Prawie 32,8 mln pasażerów to najwyższy wynik osiągnięty w ostatniej dekadzie. Przewozy pasażerskie rosną w tym roku jak na drożdżach. Słabiej idzie przewozom towarowym.

Duży wzrost przewozów pasażerskich koleją w Polsce

Liczba prawie 32,8 mln pasażerów pociągów pasażerskich oznacza wzrost o 5,8 mln rok do roku (+21,5 proc). To więcej niż w październiku 2019 r., w ostatnim roku przed pandemią, o 1,6 mln osób (+5,1 proc.). To również najwyższa wartość odnotowana w miesięcznych statystykach UTK od 2012 r. W październiku 2022 r. wielkość pracy przewozowej wyniosła prawie 2,1 mld pasażerokilometrów i była o 0,5 mld wyższa (+28,4 proc.) niż przed rokiem. Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 15,4 mln pociagokilometrów, co oznacza wzrost o 0,4 mln (+2,6 proc.) w porównaniu do października 2021 r. Średnia odległość, jaką pasażer kolei pokonał w ubiegłym miesiącu, to prawie 63 km, co oznacza o 3,4 km więcej (+5,7 proc.) niż rok wcześniej.

Ogółem od początku roku pociągami podróżowało 281,8 mln osób, praca przewozowa wyniosła 19,9 mld pasażerokilometrów a eksploatacyjna 155,2 mln pociągokilometrów. Zestawiając te dane z analogicznym okresem 2021 r. otrzymamy wzrost o 42,8 proc. w liczbie pasażerów, o 53 proc. w pracy przewozowej i o 5 proc. w pracy eksploatacyjnej.

Gorsza sytuacja w kolejowych przewozach towarowych

W październiku 2022 r. masa przewiezionych towarów wyniosła 21,2 mln ton i przekroczyła 21 mln ton pierwszy raz od maja. W porównaniu do października 2021 r. (miesiąc z najlepszym wynikiem pod względem masy przewiezionych towarów w 2021 r.) odnotowano spadek na poziomie -0,8 mln ton (-3,7 proc.). Praca przewozowa osiągnęła poziom 5,5 mld tonokilometrów. W tym przypadku wynik za październik 2022 r. był wyższy o ponad 0,3 mld tonokilometrów (5,9 proc.) od października 2021 r. W pracy eksploatacyjnej także odnotowano wzrost o 0,2 mln pociągokilometrów (+2,2 proc.) do poziomu 7,6 mln pociągokilometrów. Średnia odległość przewozu 1 tony towaru wyniosła 258 km, o 23 km więcej niż przed rokiem.

Przez 10 miesięcy 2022 r. koleją przewieziono 208,6 mln ton, wykonano pracę przewozową na poziomie 52 mld tonokilometrów i pracę eksploatacyjną na poziomie 72,3 mln pociągokilometrów. W porównaniu do tego samego okresu z poprzedniego roku oznacza to wzrost odpowiednio o 3,4 proc., 12,4 proc. oraz 6,2 proc.

