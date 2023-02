Najmniej energetyczny polski port nie traci nadziei. Embargo dużo zmieniło

Port Gdynia jest liderem w przeładunku zbóż na całym Bałtyku. I to w tę część biznesu będzie teraz najwięcej inwestował. Sporo ma się zmienić w portowej bazie paliwowej. A offshore? Tu nie padło jeszcze ostatnie słowo.

- Choć wypadliśmy z gry, jeśli chodzi o port instalacyjny, to nasza oferta jest dalej aktualna. Mieliśmy w tym temacie tyle zwrotów akcji, że nie wykluczamy, że taka koncepcja do Gdyni powróci – mówi w rozmowie z WNP.PL Maciej Bąk, wiceprezes ds. finansowych Portu Gdynia.

Gdynia jest kluczowa, jeśli chodzi o import oleju napędowego do Polski. Nałożone embargo na rosyjskie paliwa zmienia sytuację portu.

Jego zarząd już wkrótce wyłoni firmę, która rozbuduje terminal zbożowy.

Port w Gdyni jest liderem w przeładunku zbóż na całym Bałtyku i to pomimo stosunkowo małej przestrzeni, którą dysponuje terminal. Łącznie w 2022 roku przeładowano tam około 4,7 miliona ton zbóż.

- Prowadzimy kilka inwestycji, które mają nas na tej pozycji utrzymać. Główną inwestycją jest dawny Bałtycki Terminal Zbożowy. Mamy na niego obecnie przejściową koncesję, ale już wkrótce rozpoczynamy remont Nabrzeża Indyjskiego. To jest nabrzeże, które bezpośrednio sąsiaduje i obsługuje ten terminal. Jesteśmy w przededniu otwarcia przetargu na wybór docelowego operatora. To będzie umowa 30-letnia. Jest bardzo duże zainteresowanie – wszyscy czołowi gracze tego rynku zgłosili się do nas – informuje nas wiceprezes Portu Gdynia.

Elementem postępowania przetargowego jest również przedstawienie koncepcji na zupełnie nowy terminal lądowy, który ma dawać większe możliwości przeładunkowe.

- Zmierzamy do zwiększenia raty przeładunkowej, by móc konkurować z największymi tego typu terminalami - dodaje Maciej Bąk.

Zobacz całą rozmowę o planach inwestycyjnych Portu Gdynia:

Kluczowym zadaniem inwestycyjnym portu w Gdyni jest pogłębienie głównego kanału portowego.

- Przez dwa najbliższe lata zamierzamy wydać około miliarda złotych. To w naszym przypadku zdarzenie bez precedensu. Zamierzamy przede wszystkim pogłębić główny kanał portowy, poszerzyć obrotnicę, wyremontować Nabrzeże Indyjskie oraz Helskie. To jest przygotowanie na większe jednostki, które dzięki temu będziemy mogli podejmować w porcie w Gdyni – wyjaśnia wiceprezes Bąk.

Przeładunek węgla w portach będzie jednak wygasał. Diesel przyszłością

Gdynia, tak jak i reszta polskich portów, ubiegłoroczny, świetny wynik w przeładunkach wykręciła przede wszystkim na imporcie surowców energetycznych i to pomimo tego, że jest „najmniej energetycznym portem ze wszystkich portów w Polsce pod względem obsłużonych wolumenów”.

To, co jednak wyróżnia Gdynię, to dieslowe okno na świat.

- Mamy stanowisko do przeładunku oleju napędowego. Poprzedni rok pokazał, że jest to niezwykle potrzebne miejsce pozwalające uzupełnić braki w produkcji krajowej. Jesteśmy po bardzo dobrych rozmowach z PERN-em, który jest gotowy modernizować i rozbudowywać te bazę – mówi wiceprezes ds. finansowych portu.

Embargo nałożone na rosyjskie produkty od 5 lutego sporo w Gdyni zmieniło. Co konkretnie? O tym w materiale wideo.

