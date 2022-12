Najnowocześniejszy pociąg polskiego producenta już jeździ w Czechach

W niedzielę, 11 grudnia, czeski przewoźnik Regio Jet z powodzeniem uruchomił na wybranych liniach w regionie Usti pierwsze połączenia obsługiwane nowymi niskopodłogowymi pociągami Pesa 654. To najnowocześniejsze pojazdy wyprodukowane przez bydgoski zakład.

- Trzy jednostki serii 654 od niedzieli zostały oddane do eksploatacji próbnej z pasażerami. Pociągi zaczęły kursować stopniowo na linii U7 i kursują między Děčínem a Usti nad Łabą, inne zaczęły kursować na linii U5 z Usti do Bíliny i Mostu. Nowe jednostki będą kursować również w dni powszednie, na razie tylko jedna para pociągów do Žatca i Štětí. Pełna obsługa wszystkich jednostek rozpocznie się pod koniec stycznia przyszłego roku, kiedy przeszkolimy wszystkich maszynistów - powiedział Jakub Svoboda, dyrektor wykonawczy transportu kolejowego RegioJet.

Historyczny moment dla Pesy i dla całego polskiego przemysłu kolejowego

Nowe elektryczne zespoły trakcyjne dla RegioJet zostały wyprodukowane w zakładach Pesy w Bydgoszczy. Całkowita wartość kontraktu to ponad pół miliarda czeski koron (około 100 mln zł).

- Mamy świadomość, że to historyczny moment nie tylko dla Pesy, ale dla całego polskiego przemysłu kolejowego. Regio Jet 654 to pierwszy w historii wyprodukowany w Polsce i dopuszczony do eksploatacji z pasażerami dwusystemowy, czyli zasilany prądem stałym lub zmiennym, nowoczesny elektryczny zespół trakcyjny. Pojazdy Pesy wożą pasażerów w kilkunastu krajach Europy. Czechy to ważny dla naszego rozwoju rynek. Chciałbym podziękować Regio Jet za dotychczasową współpracę. Jestem przekonany, że będzie się ona rozwijać w przyszłości nie tylko w Czechach, ale także w innych krajach europejskich - podkreślił Krzysztof Zdziarski, prezes Pesy Bydgoszcz, cytowany w komunikacie prasowym.

Więcej niż oczekiwał czeski kontrahent, prędkość do 160 km/godz.

- Wyprodukowany dla Regio Jet Pesa 654 to najnowocześniejszy pojazd w portfolio Pesy. Jego projekt to suma naszych dotychczasowych doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań. Mimo że region Ustecki tego nie oczekiwał, pociągi Pesa 654-954, które zbudowaliśmy na oddzielnych wózkach, mogą jeździć z prędkością do 160 km/godz. Zostały też dodatkowo wyposażone w system ETCS i hamulec szynowy. Regio Jet będzie więc woził pasażerów pojazdami spełniającymi wysokie europejskie standardy i zapewniającymi komfort i bezpieczeństwo podróży - dodał Jan Bończyk, szef sprzedaży rynków zagranicznych Pesy Bydgoszcz.

Pierwszy kontrakt Pesy z Rego Jet został podpisany w 2019 r. i obejmował dostawę siedmiu pojazdów dwuczłonowych. We wrześniu 2022 podpisano umowę na dostawę kolejnych siedmiu, tym razem trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, a współpraca między polską firmą a czeskim prywatnym przewoźnikiem ma być rozszerzana o kolejne zamówienia.

