Największa europejska linia lotnicza umacnia swoją pozycję na rynku

Irlandzkie linie lotnicze Ryanair podały w komunikacie giełdowym, że we wrześniu 2023 roku wykonały ponad 97 tysięcy operacji lotniczych. Linie należące do grupy Ryanair przewiozły 17,4 miliona pasażerów.

Dla irlandzkich linii lotniczych Ryanair wrzesień 2023 roku był kolejnym dobrym miesiącem pod względem liczby przewiezionych pasażerów. Jak wynika z opublikowanego komunikatu giełdowego, w minionym miesiącu przewieziono 17,4 miliona pasażerów.

Dla porównania w analogicznym okresie roku minionego z usług przewoźnika skorzystało 15,9 miliona pasażerów. Wypełnienie samolotów było na poziomie 94 procent wobec 90 procent przed rokiem. We wrześniu linie lotnicze działające w grupie kapitałowej wykonały 97 350 lotów. Ważne jest także to, że w rekordowym sierpniu 2023 roku Ryanair odprawił 18,9 miliona pasażerów. To oznacza, że pierwszy raz sezon wakacyjny trwa cztery miesiące, czyli od początku czerwca do końca września.

Narastająco w okresie ostatnich 12 miesięcy Ryanair przewiózł 178,9 miliona osób. Kilka dni temu podczas konferencji prasowej prezes spółki Michael O'Leary podtrzymał wcześniejsze prognozy, że w całym roku obrachunkowym trwającym od początku 2023 roku do końca marca 2024 linie przewiozą 183,5 miliona pasażerów.

Problemem, z którym musi sobie poradzić Ryanair, jest ograniczenie dostaw samolotów ze strony amerykańskiego Boeinga. Ze względu na problemy techniczne ze zwiększeniem produkcji, zapowiadane maszyny Boeing 737 Max Gamechanger nie zostaną dostarczone do końca tego roku, tylko dopiero w połowie przyszłego.

To zmusiło do wprowadzenia zmian w zimowym rozkładzie lotów i ograniczeniu planów otwierania nowych połączeń.