Największa inwestycja kolejowa w tej części kraju na półmetku

50 km przebudowanych torów i 45 wymienionych rozjazdów oraz nowe perony na pięciu stacjach i przystankach, to dotychczasowy efekt inwestycji na linii E 30, pomiędzy Opolem Groszowicami a Kędzierzynem-Koźle. Prace zbliżają się do półmetka. To największa inwestycja kolejowa na terenie woj. Opolskiego.

Odcinek Opole – Kędzierzyn-Koźle jest na trasie pomiędzy Górnym i Dolnym Śląskiem. Trasą w ciągu doby przejeżdża nawet 90 pociągów.

Po zakończeniu w 2021 r. czas podróży będzie skrócony o połowę.

Inwestycja warta jest 412 mln zł i ma współfinansowanie z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.