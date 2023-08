Największa polska prywatna linia lotnicza jest wyceniana na ponad miliard złotych

Najnowsza rekomendacja Domu Maklerskiego BDM podwyższa cenę docelową akcji półki Enter Air do 59,8 zł, o 30 proc. więcej niż bieżący poziom kursu.

Obecna kapitalizacja giełdowa największego czarterowego przewoźnika w Polsce - przy cenie jednej akcji w okolicach 46 zł - kształtuje się na poziomie około 800 mln zł.

Rekomendacja na poziomie 59,8 zł za sztukę implikuje kapitalizację przekraczającą miliard złotych.

Tylko od początku roku akcje spółki lotniczej podrożały o ponad 80 procent.

Spółka przedstawi półroczne wyniki 29 września 2023 roku.

Wzrost popytu i rozbudowana flota będą stymulować wyniki

- W tym roku wysoki sezon dla spółki zaczął się szybciej, o czym świadczy znaczący wzrost wykonywanych operacji lotniczych w maju (ok. +25 proc. rok do roku). W drugiej połowie II kwartału 2023 do floty przewoźnika dołączyły trzy nowe Boeingi 737 MAX 8, a Enter Air wkroczył w najbardziej intensywny okres w roku z flotą 31 samolotów. Według naszych szacunków, dalsza poprawa popytu na usługi spółki, w połączeniu z rozbudową floty, przełożyła się na wzrost o ok. 30 proc. rok do roku liczby wykonywanych lotów na przestrzeni całego kwartału - napisali w rekomendacji sporządzonej na zlecenie GPW analitycy DM BDM.

W całym drugim kwartale oczekują oni zysku netto w wysokości 90,8 mln zł (wobec 31 mln zł straty rok wcześniej). Raport za drugi kwartał i pierwsze półrocze spółka opublikuje 29 września 2023 roku.

- Prognozowane wyniki przewyższają nasze oczekiwania z ostatniej rekomendacji. Tym samym rewidujemy w górę nasze założenia również co do kolejnych okresów, podnosząc liczbę wykonywanych operacji lotniczych przez Enter Air w 2023 r. z 25 proc. do 30 proc., co przekłada się na rekordowe odczyty spółki w tym okresie. W całym 2023 r. zakładamy przychody na poziomie 2,7 mld zł, 287,4 mln zł wyniku brutto ze sprzedaży, 468,4 mln zł zysku EBITDA oraz 186,7 mln zł zysku netto - wskazują analitycy.

Zwracają oni również uwagę, na plany Enter Air oraz biura podróży TUI na stworzenie wspólnej firmy oferującej wynajem i czarter samolotów.

- Pozytywnie odbieramy tę inicjatywę, która może okazać się w przyszłości potencjalnym nowym źródłem przychodów dla spółki. Dodatkowo pozytywnie na wycenę wpływa spadek stopy wolnej od ryzyka. Po aktualizacji modelu cenę docelową wyznaczamy na poziomie 59,8 PLN, co implikuje podwyższenie zalecenia z Akumuluj do Kupuj - wskazują analitycy.

Spółka nie wyklucza dalszej rozbudowy posiadanej floty samolotów

Analitycy podchodzą konserwatywnie do prognozy rozbudowy floty w kolejnych latach, zakładając w sezonie 2024 utrzymanie poziomu 32 maszyn (pomimo oddania pod koniec 2023 r. 2 samolotów Boeing 737-800).

- Zwracamy uwagę na ostatnie komentarze ze strony zarządu Entera, w których informowano o tym, iż aby obsłużyć aktualny popyt na swoje usługi, spółka musiałaby dysponować flotą ok. 40 samolotów. Zasygnalizowano jednocześnie, że jeżeli popyt dalej będzie dawał szansę na stabilizację w kolejnych latach, spółka planuje zwiększyć rozbudowę swojej floty. Pragniemy zauważyć, iż potencjalna silniejsza jej rozbudowa przy utrzymaniu mocnego popytu może skłonić nas do dalszej rewizji w górę naszych założeń - piszą analitycy w raporcie.

- Wyceny Enter Air dokonaliśmy w oparciu o metodę DCF i metodę porównawczą (odpowiednio 70 proc./30 proc. udziału w wycenie końcowej). Model DCF sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 61,1 PLN, natomiast wycena porównawcza dała wartość 1 akcji równą 56,7 PLN. Tak obliczona końcowa wycena sugeruje wartość spółki na poziomie 1 048,6 mln PLN, czyli 59,8 PLN/akcję - podsumowali rekomendację analitycy DM BDM.

Enter Air utworzyli w 2009 roku Marcin Kubrak, Grzegorz Polaniecki, Mariusz Olechno i Andrzej Kobielski, którzy poznali się w czasie pracy w Centralwings i zasiadają w zarządzie firmy. Pomysłodawcą spółki był Grzegorz Polaniecki. Enter Air powstał w wyniku przejęcia upadłej polskiej spółki słowackich linii Seagle Air.

Akcjonariuszami linii są: ENT Investments (52,5 proc.), OFE Nationale-Nederlanden (11,4 proc.), OFE Generali (9,14 proc.), TFI Investors SA (8,68 proc.) oraz pozostali (18,3 proc.)

