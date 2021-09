Największa przebudowa infrastruktury tramwajowej w Częstochowie dobiega końca

1 października tramwaje powrócą na brakującą część zmodernizowanej głównej linii Częstochowy między zajezdnią MPK a dworcem kolejowym Raków – wynika z informacji miasta. Miesiąc wcześniej tramwaje wyjechały na główną część linii między zajezdnią, a pętlą Północ.

Zmiany oznaczają, że tramwaje będą kursowały na dłuższej trasie. Zyskać mają na tym pasażerowie z dzielnicy Raków, zwłaszcza z okolic al. Pokoju.

Częstochowska unijna inwestycja tramwajowa objęła niemal cały fragment (13,8 km) starszej, podstawowej linii tramwajowej w mieście: między pętlą przy al. Pokoju w dzielnicy Raków a pętlą przy ul. Fieldorfa-Nila i al. Wyzwolenia w dzielnicy Północ.

Wartą 114,5 mln zł brutto umowę na te prace podpisano z konsorcjum NDI-Balzola w maju 2018 r. Realizacja po projektowaniu ruszyła wiosną 2019 r.

Chodzi o dobiegającą końca przebudowę infrastruktury tramwajowej w Częstochowie, największą od czasu wyjechania tam na tory pierwszego tramwaju 60 lat temu. Przedsięwzięcie miasto przeprowadziło przy wsparciu funduszy unijnych.

Jak przypomniało biuro prasowe częstochowskiego magistratu, utrzymane dotychczas zawieszenie ruchu tramwajowego na odcinku od zajezdni do dworca Raków było spowodowane rozbiórką estakady alei Wojska Polskiego (do niedawna drogi krajowej nr 1) w Częstochowie, pod którą w ciągu al. Pokoju przebiega linia tramwajowa.

"Teraz powrót tramwaju w al. Pokoju jest już możliwy. Spowoduje to od 1 października następujące zmiany: linia tramwajowa nr 2 będzie kursować na trasie Raków dworzec PKP - Fieldorfa-Nila (zastąpi ona linię 1 kursującą dotychczas z Fieldorfa-Nila na Północy do zajezdni MPK); linia tramwajowa nr 3 będzie kursować bez zmian na trasie Stadion Raków - Fieldorfa-Nila" - podano.

Zmiany oznaczają, że tramwaje będą kursowały na dłuższej trasie. Zyskać mają na tym pasażerowie z dzielnicy Raków, zwłaszcza z okolic al. Pokoju. Autobus zastępczy nr 40 pojedzie już tylko z pętli przy Skwerze Junaków (przy dworcu PKP Raków) do Kucelina (wzdłuż niewyremontowanego dotąd ostatniego odcinka częstochowskiej sieci tramwajowej).

Miasto podtrzymuje zasadę, że przy przesiadkach pomiędzy linią tramwajową nr 2 a autobusami linii nr 40 bilety jednorazowe zachowują swoją ważność. Po otwarciu zmodernizowanej linii kursy będą w zdecydowanej większości obsługiwane przez nowe tramwaje niskopodłogowe. Stare składy wyjadą tylko sporadycznie - w liczbie 1-2 składów na 14 jeżdżących ogółem

Częstochowska unijna inwestycja tramwajowa objęła niemal cały fragment (13,8 km) starszej, podstawowej linii tramwajowej w mieście: między pętlą przy al. Pokoju w dzielnicy Raków a pętlą przy ul. Fieldorfa-Nila i al. Wyzwolenia w dzielnicy Północ. Wartą 114,5 mln zł brutto umowę na te prace podpisano z konsorcjum NDI-Balzola w maju 2018 r. Realizacja po projektowaniu ruszyła wiosną 2019 r.

W 2019 r. prace trwały wzdłuż al. Pokoju w południowych dzielnicach Raków, Dąbie i Kucelin. Następnie przeniosły się na wiodącą do centrum al. Niepodległości, a w 2020 r. - najpierw do dzielnic północnych, a pod koniec ub. roku na przecinające ścisłe centrum miasta al. Kościuszki i al. Wolności.

Roboty te objęły większą część torowisk istniejących przed ukończeniem w 2012 r. zupełnie nowej linii w kierunku dzielnic Błeszno, Wrzosowiak i Raków. Łącznie powstało wówczas ok. 4,5 km dwutorowej linii, czyli 9 km tzw. toru pojedynczego. Cały częstochowski system tramwajowy to 14,7 km, czyli ponad 29 km toru pojedynczego.

Wymiana torów i sieci trakcyjnej to jedna z dwóch części tramwajowego projektu miasta dofinansowanego środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Umowę ws. blisko 143,8 mln zł dotacji do projektu oszacowanego na 208,1 mln zł władze województwa i miasta podpisały w październiku 2017 r.

Na początku 2018 r. MPK podpisało wartą 89,9 mln zł brutto (ponad 73 mln zł netto) umowę na dostawy 10 nowych tramwajów ze spółką Pesa. W trwającym od maja 2017 r. przetargu na zakup 10 wozów (z prawem opcji zakupu do pięciu kolejnych) Pesa złożyła jedyną ofertę. Wszystkie wozy z tego zamówienia dotarły do miasta do końca września ub. roku.

Niezależnie od dobiegających końca prac wzdłuż przecinającej Częstochowę linii tramwajowej, w lipcu br. w mieście pojawiły się poważne utrudnienia związane z rozpoczętym kompleksowym remontem al. Wojska Polskiego, jak nazywa się tam odcinek dwujezdniowej "gierkówki" (jej tranzytową funkcję przejęła w ub. roku autostrada A1). Częścią tych prac była rozbiórka rakowskiej estakady, która zostanie zastąpiona nowym obiektem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl