Największe europejskie linie lotnicze coraz bardziej odczuwają braki dostaw samolotów

Irlandzkie linie lotnicze Ryanair w opublikowanym komunikacie podały, że ze względu na opóźnienia w dostawach nowych samolotów obniżają prognozy wzrostu liczby pasażerów na sezon 2023/2024 o około 1,5 miliona osób.

Największe europejskie linie lotnicze Ryanair w pierwszym kwartale roku obrachunkowego, czyli od kwietnia do końca czerwca 2023 roku przewiozły 50,4 miliona pasażerów, podczas gdy w analogicznym okresie roku minionego to było około 45,5 miliona. Wypełnienie samolotów wzrosło z 92 do 95 procent.

Przychody netto zwiększyły się do 3,65 miliarda euro, a w pierwszym kwartale roku 2022/2023 wyniosło 2,6 miliarda euro. Zysk netto osiągnięty przez spółkę wyniósł 663 miliony euro wobec 170 milionów euro przed rokiem. Stan gotówki na koniec czerwca 2023 r. przekroczył nieznacznie 980 milionów euro, a na koniec marca tego roku to było 560 milionów euro.

Jak wynika z komunikatu największym problemem jest dziś brak odpowiedniej liczby samolotów i zapowiedziane opóźnienia w dostawach nowych maszyn przez amerykański koncern Boeing. Zgodnie z informacją od producenta zaplanowane na ten rok samoloty Boeing 787-8200 "Gamechanger" zostaną zrealizowane dopiero w okresie kwiecień-czerwiec 2024 roku.

Może to mieć wpływ tej zimy i przyszłej wiosny na wyniki przewozów. Zgodnie z założonymi planami na okres 2023/2024, Ryanair planował wzrost przewozów o 9 procent do 185 milionów pasażerów. Nowe prognozy zakładają, że wynik będzie gorszy o 1,5 miliona osób.

Obecnie linie lotnicze dysponują 558 samolotami, w tym 119 maszyn to B737-8200 "Gamechanger".

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl