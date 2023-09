Największe francuskie linie lotnicze zdetronizowane. Wyrósł im zaskakujący konkurent

Linie lotnicze Air France zostały zdetronizowane na francuskim rynku przewozów regionalnych. Hiszpańska Volotea bije kolejne rekordy frekwencji. Zapowiada, że tym roku przewiezie ponad 6 milionów pasażerów.

Po 90 latach dominacji na rynku francuskim linie lotnicze Air France zostały zdetronizowane przez nisko kosztowe hiszpańskie linie Volotea. W swoim założeniu założona 11 lat temu Volotea miała rozwijać połączenia do regionalnych lotnisk na Półwyspie Iberyjskim.

Jak się jednak okazało, rynek hiszpański stał się bardzo konkurencyjny, od chwili gdy Ryanair, WizzAir i Easy Jet utworzyli w tym kraju swoje bazy i mają łącznie około 50 samolotów obsługujących lokalne trasy.

Hiszpańskie linie lotnicze Volotea konkurują we Francji z Air France

Szukając dla siebie niszy biznesowej twórca linii Carlos Munoz, podjął decyzję o rozpoczęciu ekspansji we Francji, rzucając tym samym rękawicę Air France. Stało się to w bardzo dobrym momencie, gdy narodowe linie rozpoczęły ekspansję zagraniczną, ograniczając połączenia na trasach krajowych, głównie z powodu braku odpowiedniej liczby samolotów.

We wrześniu tego roku, po uruchomieniu nowych kierunków, Volotea oferuje we Francji 61 kierunków, a Air France tylko 58. Dodatkowo w ciągu dnia z dużych regionalnych lotnisk w Lyonie, Bordeaux i Nantes do Paryża wykonuje dwa razy więcej lotów niż Air France.

W 2023 roku hiszpańskie linie przewiozą na rynku wewnętrznym 6 milionów pasażerów

Hiszpańska firma utworzyła na francuskich lotniskach 8 baz, z zamiarem ich zwiększenia, w ciągu najbliższych pięciu lat do poziomu 12-15. W tym roku z usług hiszpańskiego przewodnika skorzysta ponad 6 milionów pasażerów, a docelowo ma to być nawet 10 milionów osób.

Linia dysponuje wyłącznie samolotami Airbus A320, co zdecydowanie obniża koszty ich przeglądów i serwisowania, ponieważ magazyny części zamiennych producenta są zlokalizowane właśnie we Francji.

Oferowane bilety na loty są konkurencyjne wobec cen na połączenia kolejowe obsługiwane przez TGV

W 2023 roku spółka spodziewa się około 730 milionów przychodów, z czego 60 procent, czyli 400 milionów euro pochodzić będzie z rynku francuskiego. Oferowane ceny biletów zwykle nie przekraczają 69 euro na lot, co oznacza, że są konkurencyjne wobec biletów kolejowych na podobnych trasach obsługiwanych przez pociągi TGV.

