Największe lotnisko regionalne pokazało nowy rozkład lotów. Jest sporo nowości

125 połączeń do 32 krajów oferowanych przez 22 linie lotnicze znalazło się w zimowym rozkładzie lotów lotniska Kraków Airport, który wejdzie w życie w niedzielę.

Jak poinformował w piątek prezes krakowskiego lotniska Radosław Włoszek, zimowa siatka połączeń to efekt rekordowego wzrostu ruchu pasażerskiego odnotowanego w sezonie wakacyjnym.

"To atrakcyjna i różnorodna oferta połączeń lotniczych dla naszych pasażerów" - ocenił przedstawiciel Kraków Airport. Według niego w ofercie znajdują się zarówno loty do ciepłych o tej porze roku miejsc, jak również regionów znanych z warunków do uprawiania sportów zimowych.

"Mamy także nadzieję, że do naszego regionu nadal przybywać będą turyści zafascynowani - o każdej porze roku - urokami Krakowa i Małopolski" - dodał Włoszek.

W zimowej ofercie znajduje się 125 połączeń do 32 krajów oferowanych przez 22 linie lotnicze. Wśród nowości są takie kierunki jak m.in.: Fuerteventura (Ryanair), East Midlands (Jet2com), Walencja (Wizzair) czy Tirana, oferowana przez Wizzair oraz Ryanair.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W 2022 r. z usług lotniska skorzystało blisko 7,4 mln pasażerów; był to drugi wynik w jego historii. Rekord na poziomie 8,4 mln podróżnych ustanowiono w ostatnim przed pandemią 2019 r. Prognoza na ten rok zakłada osiągnięcie - po raz pierwszy w historii - poziomu 9 mln obsłużonych pasażerów.