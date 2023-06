Największe pasażerskie samoloty świata wracają. Lufthansa wznawia komercyjne loty gigantów

Niemieckie linie lotnicze Lufthansa postanowiły wznowić loty na trasach transatlantyckich z wykorzystaniem największych pasażerskich samolotów świata Airbus A380, które mogą wziąć na pokład ponad 500 pasażerów. Pierwszy lot odbył się 1 czerwca na trasie z Monachium do Bostonu.

Niemal trzy lata temu, po wprowadzeniu obostrzeń spowodowanych pandemią Covid-19 niemieckie linie lotnicze Lufthansa zdecydowały się wstrzymać użytkowanie największych pasażerskich samolotów świata Airbus A380. W klasycznej konfiguracji na dwóch pokładach ten skrzydlaty kolos może przewieźć około 500 pasażerów.

Spadek zapotrzebowania na połączenia z Europy do Stanów Zjednoczonych spowodował, że 8 maszyn zostało uziemionych na hiszpańskim lotnisku Teruel, gdzie czekały na swoją kolejną szansę. Na parkingu lotniczym europejskie linie lotnicze przez kilkanaście miesięcy trzymały około 100 samolotów. Teraz zaś płyta postojowa jest niemal pusta.

Dwaj najwięksi światowi producenci samolotów, czyli amerykański Boeing i europejski Airbus, nie są w stanie na czas realizować zamówień na nowe maszyny, dlatego na pomoc wezwano odstawione samoloty.

Lufthansa 1 czerwca zainaugurowała codzienne połączenie z Monachium do Bostonu, a już od 4 lipca Airbus A380 poleci na trasie z Monachium do Nowego Jorku. Jesienią zaś kolejne maszyny będą latać z Monachium do Los Angeles i Bangkoku.

Lufthansa w komunikacie prasowym przekazała, że rezerwacje na wszystkie kierunki obsługiwane przez największe samoloty świata są na bardzo dobrym poziomie, gwarantującym rentowność całego przedsięwzięcia. Poza tym możliwe będzie sprzedanie dodatkowych 50 tysięcy biletów, co pozytywne przełoży się na finanse firmy.

