Największe polskie lotnisko regionalne bije kolejny rekord

Największe regionalne lotnisko w Polsce odprawiło już 6 milionów pasażerów. Wiele wskazuje na to, że w tym roku padnie rekord 9 milionów osób, które skorzystały z usług Lotniska Kraków Balice.

Na Lotnisku Kraków Balice oprawiono dziś sześciomilionowego pasażera. To wynik wskazujący, że w tym roku może paść rekord. Zgodnie w przyjętymi planami w tym roku planowano odprawić około 8,4 miliona pasażerów, jednak dziś oczekiwania są zdecydowanie wyższe. Wiele wskazuje na to, że będzie to nawet 9 milionów pasażerów.

- Ruch na Lotnisku Kraków Balice okazał się w tym roku rekordowy. Mam nadzieję, że przygotowywana obecnie siatka połączeń na okres jesienno-zimowy wzmocni jeszcze bardziej ruch turystyczny i biznesowy i po raz pierwszy w historii odprawimy w tym roku 9 milionów pasażerów- mówi prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Prawdopodobnie pierwszy raz (w sierpniu) z usług lotniska skorzysta 1 milion pasażerów w ciągu miesiąca. W lipcu tego roku osiągnięto wynik ponad 918 tysięcy, a po siedmiu miesiącach było to już łącznie 5,29 miliona pasażerów.

Lotnisko Kraków Balice jest największym regionalnym portem w Polsce. W minionym roku z jego usług skorzystało około 7,4 miliona pasażerów. Obecnie realizowane są z niego połączenia do 116 lotnisk w 37 krajach.

