Największe polskie lotnisko regionalne jest blisko kolejnego rekordu

Jeśli nie będzie nieprzewidzianych sytuacji w kolejnych miesiącach to z usług Lotniska Kraków Balice powinno skorzystać nawet 9 milionów pasażerów. To będzie historyczny wynik - powiedział WNP.PL prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Największe polskie lotnisko regionalne Kraków Balice bije kolejne rekordy w liczbie odprawionych pasażerów. Już teraz wiadomo, że przekroczone zostaną założenia z początku roku, kiedy ostrożnie zakładano, że w całym 2023 roku odprawionych zostanie około 8,4 miliona pasażerów. Dla porównania - w 2022 roku z usług portu lotniczego skorzystało 7,4 miliona osób.

Ten rok zapowiada się znakomicie. Na półmetku wakacji, czyli do końca lipca, odprawiono już 5,29 miliona pasażerów, a w samym lipcu 918,9 tys. Wiele wskazuje na to, że jeśli nie będzie nieprzewidzianych sytuacji to w sierpniu może paść rekord, czyli w ciągu jednego miesiąca odprawionych zostanie 1 milion osób.

Z Lotniska Kraków Balice można polecieć do 150 miast na czterech kontynentach

Z Krakowa można wybrać się do blisko 150 miast w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej. Obecnie 23 linie lotnicze klasyczne i niskokosztowe oferują swoje usługi, a do grona nowych przewoźników dołączyły: Turkish Airlines, Sun Express, Air Serbia, Air Dolomiti i Pegasus Airlines.

Ważne jest także to, że wiele połączeń nie zniknie wraz z wprowadzeniem zimowego rozkładu lotów. Już teraz wiadomo, iż Air France zwiększy częstotliwość lotów z Krakowa do Paryża, podobną decyzję podjął KLM odnośnie do połączenia z Amsterdamem.

Wiele wskazuje na to, że w tym roku padnie rekord odprawionych pasażerów: 9 milionów

- Jestem bardzo zadowolony z zainteresowania linii lotniczych połączeniami z Lotniskiem Kraków Balice. W dużej mierze jest to odpowiedź na zainteresowanie ze strony klientów. Ważne jest, że obserwujemy wzrost ruchu turystycznego, ale także biznesowego. Jeśli tylko nie będziemy mieli w kolejnych miesiącach do czynienia z nadzwyczajnymi sytuacjami, to spodziewam się historycznego wyniku liczby odprawionych pasażerów. Może to będzie nawet 9 milionów osób - powiedział w rozmowie z WNP.PL prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Wiele wskazuje na to, że te zapowiedzi mogą się spełnić. Tym bardziej ważna pozostaje sprawa rozpoczęcia budowy drugiej drogi startowej na Lotnisku Balice. Trzeba pamiętać, że jest to także ważne lotnisko w strategii obronnej NATO.

