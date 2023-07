Największe polskie regionalne lotnisko odprawiło w tym roku już 5 milionów pasażerów

Jak wynika z komunikatu prasowego największe polskie lotnisko regionalne Kraków Balice odprawiło w tym roku już 5 milionów pasażerów. Oznacza to, że w całym roku możliwe jest, że z usług portu lotniczego skorzysta 8,5 miliona osób.

W minioną sobotę symbolicznie powitano na Lotnisku Kraków Balice 5-milionowego pasażera, który został odprawiony w tym roku. Wiele wskazuje na to, że w 2023 roku ruch powróci do poziomu sprzed pandemii, kiedy to w historycznie najlepszym 2019 roku z usług portu lotniczego skorzystało 8,2 miliona pasażerów.

- W sobotę 22 lipca powitaliśmy symbolicznie 5-milionowego pasażera. Sezon Lato 2023 na krakowskim lotnisku pokazuje dynamikę odbudowującej się siatki połączeń, a skala ruchu pasażerskiego wraca do czasów sprzed pandemii. Poziom 5 milionów obsłużonych pasażerów odnotowaliśmy po raz piąty w historii, a wynik ten został osiągnięty najszybciej w skali danego roku - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek.

Dla zobrazowania sytuacji warto przedstawić statystykę: w 2017 roku odprawiono 5,33 miliona pasażerów, w 2018 roku we wrześniu zanotowano 5,05 miliona, w sierpniu 2019 roku 5,41 miliona, we wrześniu 2022 roku 5,43 miliona.

Wiele wskazuje na to, że w całym 2023 roku z usług Lotniska Kraków Balice skorzysta około 8,5 miliona pasażerów, co będzie nowym historycznym rekordem.

