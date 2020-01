Największy dwusilnikowy samolot na świecie zdecyduje o przyszłości Boeinga

Dzisiaj swój dziewiczy lot, popołudniem czasu polskiego, ma wykonać najnowszy Boeing. Szerokokadłubowy B777X to największa w historii lotnictwa maszyna. Amerykańskiemu koncernowi może przynieść gigantyczne profity, może też się okazać przysłowiowym gwoździem do trumny lotniczego giganta.

Ponieważ nowy B777X będzie miał największą w historii amerykańskiej firmy rozpiętość skrzydeł, byłoby to kłopotliwe na lotniskach. Jednak rekordowa rozpiętość będzie obowiązywała tylko podczas lotu. Po lądowaniu samolot będzie składał 3,6-metrowe końcówki skrzydeł. Dzięki temu rozpiętość skrzydeł maszyny na ziemi będzie sięgała niewiele ponad 64 m (ponad 70 m w locie).Innym potencjalnie ryzykownym elementem samolotu są silniki. Spółka GE Aviation już zakończyła pomyślnie testy silnika odrzutowego GE9X. Pod tą nazwą kryje się największy w historii lotnictwa pasażerskiego silnik. Waży on bowiem aż 18 ton (wraz z pylonem). Średnica wentylatora to 340 cm.Jak twierdzi producent, silnik został tak zaprojektowany, aby zapewnić o 10 proc. niższe spalanie niż w przypadku stosowanego obecnie w Boeingu B777-300ER silnika GE90-115B. Nowa jednostka, według GE Aviation, jest także (proporcjonalnie w przeliczeniu na ciąg) o 5 proc. mniej paliwożerna od każdego współcześnie produkowanego silnika odrzutowego. Jej ciąg to 470 kN.Czy te dane się sprawdzą, na to potencjalni klienci także czekają.Nic wiec dziwnego, że samolot budzi duże zainteresowanie. Jeśli spełni pokładane nadzieje, pozwoli Boeingowi wrócić na ścieżkę rozwoju. Jeśli jednak wyjdą jakieś problemy, może być to dla amerykańskiej firmy ogromny problem.