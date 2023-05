Największy i najcięższy element dotarł na plac budowy kompleksu Olefiny III

Zakończył się transport kolumny "Wash Tower" z nabrzeża Wisły w Płocku do zakładu głównego PKN Orlen. Jak podał koncern, przewożony od wtorku największy i najcięższy element powstającego tam kompleksu Olefiny III dotarł w czwartek na plac budowy.

Ważąca ponad 850 ton kolumna "Wash Tower" o długości ponad 94 metrów, szerokości w najszerszym miejscu 8 metrów i wysokości ponad 10 metrów, przypłynęła do portu w Gdańsku statkiem z Hiszpanii pod koniec marca. Następnie została załadowana na barkę i Wisłą dotarła do Płocka. Tam na nabrzeżu rzecznym zacumowała z początkiem kwietnia.

Największy transport ponadgabarytowy w Polsce

We wtorek wieczorem największy i najcięższy element powstającego kompleksu Olefiny III wyruszył na specjalnej 72-osiowej platformie, przemieszczającej się na 576. kołach z prędkością 2 do 5 km/h, z wiślanego nabrzeża na plac budowy na terenie zakładu głównego PKN Orlen w Płocku. Długość trasy, prowadzącej peryferyjnymi ulicami miasta wyniosła ok. 8 km. Według DSV, firmy odpowiadającej za całą operację, był to największy dotąd - pod względem wagi i długości - ponadgabarytowy transport zrealizowany w Polsce.

"Podczas dwudniowej podróży z płockiego nabrzeża Wisły kolumna "Wash Tower" bez kłopotów czy przeszkód została przetransportowana na teren zakładu produkcyjnego PKN Orlen, gdzie powstaje kompleks Olefiny III" - przekazał koncern. Jak zaznaczono w informacji, transport dotarł do celu w czwartek o około godz. 5. rano.

PKN Orlen zapowiedział jednocześnie, że jeszcze w czwartek kolumna "Wash Tower" zostanie przeniesiona z 72-osiowej platformy, którą była przewożona, w miejsce składowania elementów dostarczanych w ramach trwającej inwestycji.

Przewiezienie kolumny "Wash Tower" z nabrzeża Wisły w Płocku ulicami: Parową, Szpitalną, Traktową i Zglenickiego na teren zakładu głównego PKN Orlen podzielono na dwa etapy. Rozpoczął się on wtorek o godz. 22., przy czym w czasie operacji już w środę - w ciągu dnia - odbył się postój platformy z ładunkiem na specjalnie przygotowanym placu przy rondzie, a następnie ok. godz. 20.30 zestaw wyruszył do miejsca docelowego.

Przebudowano ronda, zmodyfikowano linie energetyczne i zdemontowano latarnie uliczne

Według PKN Orlen i DSV, tak skomplikowany transport wymagał przebudowy 8 rond na trasie przejazdu, modyfikacji ponad 20 kolizyjnych linii energetycznych i czasowego demontażu kilkudziesięciu latarni ulicznych oraz szeregu świetlnych i zwykłych znaków drogowych, które ograniczały przepustowość trasy.

Aby sprawnie przeprowadzić całą operację, firma DSV musiała wzmocnić wyznaczone do tego celu nabrzeża Wisły w Płocku, wybudować tam plac magazynowy oraz pozyskać specjalistyczne dźwigi o udźwigu 650 i 1200 ton do rozładunku z barek, a także innych dostarczanych sukcesywnie elementów kompleksu Olefiny III. Również barki, którymi dostarczano rzeką elementy z Gdańska do Płocka, musiały zostać dostosowane do wymogów regulacyjnych w Polsce, a także do parametrów technicznych przewożonego ładunku.

Według PKN Orlen, w ramach budowy kompleksu Olefiny III do tej pory dostarczono już ponad 786 ładunków 11. statkami z takich krajów, jak: Chiny, Korea Płd., Indie, Hiszpania czy Belgia. Kolejne statki z następnymi elementami spodziewane są w Polsce jeszcze w maju (trzy jednostki) oraz w czerwcu - jedna jednostka.

Umowę na budowę kompleksu Olefiny III w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering oraz z Tecnicas Reunidas w czerwcu 2021 r. Inwestycja w fazie budowy ma potrwać do początku 2024 r. Uruchomienie produkcyjne instalacji planowane jest na początek 2025 r.

