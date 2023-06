Największy operator portowy w Polsce znów jest na fali

Parę lat temu spółka OT Logistics wpadła w problemy z powodu przeinwestowania i musiała przejść ostrą kurację odchudzającą. Reakcja giełdy pokazuje, że się udała. Rozmawiamy z Kamilem Jedynakiem, prezesem OT Logistics.

- Produkcja polskiego zboża rośnie, będzie go coraz więcej i trzeba je będzie eksportować przez terminale morskie. Podobnie część zboża ukraińskiego - ocenia w rozmowie z WNP.PL Kamil Jedynak, prezes OT Logistics, informując o zbożowych planach inwestycyjnych spółki.

- Dzisiaj jesteśmy spółką logistyczną, bazującą na dwóch silnych aktywach portowych: terminalach w Gdyni i Świnoujściu. Do usług portowych doklejamy pozostałe elementy łańcucha logistycznego - zapewnia



- Naszym zamiarem jest, aby OTL była spółką dywidendową, a dywidendy regularnie wypłacane akcjonariuszom - dodaje.

- Działalność portowa ma przed sobą przyszłość. Polska ma szansę stać się hubem logistycznym dla całej Europy. Położenie na przecięciu szlaków wschód-zachód i północ-południe rodzi potężne możliwości - ocenia nasz rozmówca.



W ubiegłym roku polskie porty zanotowały rekord przeładunków - 133,2 mln ton, dynamika wzrostu wyniosła 18 proc. Jak w tym okresie wyglądały wyniki terminali OT Logistics. Jaki wpływ miała na nie sytuacja związana z wojną w Ukrainie?

- W obu naszych portach - w Świnoujściu i Gdyni - przeładowaliśmy w ub. roku ponad 8 mln ton, z czego w większość były to ładunki masowe, prawie 6,3 mln ton, i około 1,7 mln ton ładunków drobnicowych, gównie ro-ro (z ang. roll-on/roll-off - jednostki przystosowane do przewożenia samochodów i ładunków na nadwoziu kołowym - dop. red.) przeładowywanych w naszym porcie w Gdyni.

Największy wolumen stanowił oczywiście węgiel i to nie tylko energetyczny. Od lat przeładowujemy w naszym terminalu w Świnoujściu także węgiel koksujący. Łącznie przeładowaliśmy ponad 2 miliony ton tego surowca, w większości energetycznego.

Jeżeli chodzi o pozostałe ładunki masowe, bardzo duży udział w całej grupie stanowiła ruda żelaza, bo ponad 1,5 mln ton, i zboże, które głównie przeładowywaliśmy w naszym porcie w Gdyni - prawie 1,5 mln ton.

Ogólnie to był bardzo dobry rok. W związku z nadzwyczajnym popytem na usługi portowe obserwowaliśmy, tak jak inne terminale, drastyczny wzrost stawek przeładunkowych, który częściowo był spowodowany wzrostem kosztów, ale przede wszystkim ponadwymiarowym i nadzwyczajnym popytem na usługi portowe, wywołanym działaniami wojennymi na Ukrainie. W ich wyniku nastąpiło praktycznie całkowite wyłączenie terminali czarnomorskich i skierowanie części ukraińskiej wymiany handlowej do polskich portów. Z kolei na skutek embarga na węgiel z Rosji, Polska musiała sprowadzić ten surowiec z innych kierunków i to drogą morską.

O ile więcej przeładowaliście towarów niż rok wcześniej?

- Porównując wyniki do roku 2021, wzrost nie jest duży. W 2021 r. przeładowaliśmy 6,7 mln ton ładunków.

To ponad milion ton różnicy.

- Tak, ale przeładowalibyśmy jeszcze więcej. Nasze terminale wymagają jednak przebudowy, unowocześnienia. Procesy te są teraz wdrażane. Wąskie gardła pojawiły się w przeładunku węgla energetycznego, którego importu nikt się nie spodziewał. Jego przeładunek od lat znajdował się w fazie spadkowej. W 2021 r. nie przeładowaliśmy ani jednej tony węgla energetycznego w imporcie. Dostosowanie łańcuchów operacyjnych w porcie do lawinowo zwiększonych przeładunków to nie jest sprawa kilku miesięcy, wymaga długotrwałych inwestycji, w tym zamiany ciągów komunikacyjnych.

Mimo to przeładowaliśmy całkiem sporo węgla, dzięki niemu OT Logistics odnotował wzrost przeładunków w 2022 r.

Przeładunki węgla i zboża - plany inwestycji OT Logistics

Wiem, że porty czekają na wiadomość z Ministerstwa Klimatu na temat przewidywanej ilości węgla, którą trzeba będzie sprowadzić na nowy sezon grzewczy.

- Taka informacja do nas jeszcze nie dotarła. Mamy już za to pierwsze sygnały od importerów. Drugi kwartał jest spokojniejszy pod względem przeładunku węgla. Zima była w miarę ciepła, na placach są wciąż rezerwy sukcesywnie wykorzystywane przez elektrownie. Duży popyt na import węgla pojawi się od czerwca, gdy ruszy przygotowanie do sezonu zimowego.

Spodziewam się, że ilość węgla przeładowywanego w portach będzie zbliżona do tej z poprzedniego sezonu, ale dokładnych liczb nie mogę podać. Zakładam też, że nie będzie już konieczności sprowadzenia dużych ilości węgla w bardzo krótkim czasie, jak to było poprzednio, a cały proces będzie odbywał się sukcesywnie w ciągu roku. Lukę po węglu rosyjskim trzeba będzie nadal zapełniać. Import węgla drogą morską będzie trwał nadal.

Nakłady, które teraz ponosicie na modernizację przeładunku węgla, to inwestycja długoterminowa?

- Zdecydowanie tak. Modernizujemy ciągi przeładunkowe, by zwiększyć wydajność ładowania pociągów i wywożenia towarów masowych z portu. Mogą być wykorzystane nie tylko do przeładunku węgla, ale także rudy żelaza, która jest obecnie sprowadzana do Polski na dosyć stabilnym poziomie.

A zboże? To dziś gorący temat.

- W zeszłym roku przeładowaliśmy ponad 1,5 mln ton, ale w obu relacjach, czyli w eksporcie i imporcie. Większość to oczywiście zboże eksportowe, pszenica i kukurydza ukraińska. Natomiast w imporcie przeładowaliśmy ok. 400 tys. ton śruty sojowej.

Czyli nie jest prawdą, że całe ukraińskie zboże, zanim wprowadzono obligatoryjny tranzyt, zostawało w Polsce?

- Zdecydowanie nie. Praca naszych portów w Świnoujściu i Gdyni świadczy o tym, że ukraińskie zboże, w naszym przypadku głównie kukurydza, ruszało z Polski w świat.

Uważam, że zboże jest towarem bardzo perspektywicznym i to jeśli chodzi o produkty agro zarówno polskie, jak i ukraińskie. Trendy światowe pokazują, że to towar przyszłościowy. Produkcja polskiego zboża rośnie, będzie go coraz więcej i trzeba je będzie eksportować przez terminale morskie. Podobnie część zboża ukraińskiego, bo Ukraińcy widzą, że nawet po pełnym odblokowaniu portów czarnomorskich, muszą posiadać transportową alternatywę. Jestem przekonany, że po zakończeniu wojny Polska nadal będzie znaczącym graczem logistycznym, jeśli chodzi o tranzyt ukraińskich towarów.

Czy w związku z dobrymi perspektywami przeładunków zboża OTL planuje inwestycje?

- Tak, w naszym terminalu w Gdyni chcemy wybudować praktycznie nowe zaplecze do obsługi ładunków zbożowych, nasza spółka OT Port Gdynia uczestniczy w przetargu na terminal zbożowy w gdyńskim porcie. W zależności od tego, jak ten przetarg zostanie rozstrzygnięty, będziemy planowali nasze działania w Gdyni. Decyzja jest jednak podjęta. Będziemy dążyli, by w Gdyni powstał nowy terminal zbożowy, przeznaczymy na to duże środki.

Równocześnie będziemy też inwestowali w dokończenie naszej inwestycji w Świnoujściu. Posiadamy tam nowoczesny magazyn płaskiego składowania, który może pomieścić 85 tys. ton zbóż. Inwestycja ta nie została jeszcze ukończona, ponieważ musi zostać jeszcze wykonane połączenie magazynu z nabrzeżem i urządzeniem załadunkowym, które znacznie poprawi ratę załadunkową. Po zakończeniu całości terminal w Świnoujściu będzie mógł realizować przeładunki przekraczające 2 mln ton zbóż rocznie.

Dokąd zboże z państwa portów płynie? Słyszałem, że szlak przez Bałtyk i Morze Północne z powodu długości jest za drogi dla odbiorców w krajach rozwijających się, np. w Afryce.

- Zboże z polskich portów jest wysyłane do Afryki, ale żeby się to opłacało, transporty muszą być realizowane dużymi statkami. Natomiast mniejszymi statkami trafia do krajów Europy Zachodniej. Do Afryki płynie głównie pszenica, na Zachód kukurydza.

Powodzenie restrukturyzacji spółki widać na giełdzie

Parę lat temu spółka OT Logistics wpadła w problemy z powodu przeinwestowania i musiała przejść ostrą kurację odchudzającą. Z czego dziś składa się wasz biznes?

- Tak, w grupie nastąpiły dezinwestycje. Sprzedaliśmy dwie duże spółki. DBR (Deutsche Binnenreederei), która zajmowała się żeglugą śródlądową, w tym część floty, to była transakcja łączona, oraz spółkę C. Hartwig. Obie te transakcje były składnikami naszego wewnętrznego planu naprawczego.

Sprzedaż spółki DBR wpisywała się też w naszą strategię. Jej działalność była dosyć kapitałochłonna. Bazowała na jednostkach śródlądowych, które wymagały dużych nakładów na remont i bieżące utrzymanie. Dodatkowo, patrząc na warunki hydrologiczne i stan naszych śródlądowych dróg wodnych, nie widzieliśmy perspektyw na rozwój tego biznesu w Polsce.

Jeśli chodzi o C. Hartwig, to sprzedaż spółki nastąpiła na ostatnim etapie dezinwestycji operacyjnych. Z jednej strony nie była ona do końca synergiczna z naszym masowym i drobnicowym biznesem portowym. Zajmowała się głównie spedycją kontenerową. Udało nam się sprzedać firmę na tak zwanej górce kontenerowej, kiedy wycena frachtów była na bardzo wysokim poziomie. Wpływy z tej transakcji dały bardzo dobry zwrot.

Dzisiaj jesteśmy spółką logistyczną, bazującą na dwóch silnych aktywach portowych: terminalach w Gdyni i Świnoujściu. Do usług portowych doklejamy pozostałe elementy łańcucha logistycznego, począwszy od frachtowania statków, poprzez usługi portowe, spedycję towaru, transport kolejowy i drogowy. Klientom masowym i drobnicowym operującym przez nasze porty jesteśmy w stanie zaoferować pełny łańcuch logistyczny.

A wasze wyjście z portu w Rijece? Pytam o to, bo na wielu konferencjach i spotkaniach biznesowych mówi się sporo o korytarzu północ-południe, o jego potrzebie i zasadności. Wydawało, że wejście kapitałowe do chorwackiego portu wpisuje się tę koncepcję.

- Decyzja o wyjściu ze spółki Luka Rijeka d.d. to wynik braku porozumienia między głównymi akcjonariuszami, który uniemożliwiał nam budowę trwałego biznesu, i faktu, że od prawie dwóch lat nie sprawowaliśmy tam kontroli operacyjnej. To, że spółka nie wypłacała dywidendy, sprawiało, że jej przydatność w naszym portfelu była znikoma. W związku z tym podjęliśmy decyzję, aby dokonać dezinwestycji i skupić się na razie na polskim rynku i tu odbudować pozycję grupy.

Korytarz, o który pan pyta, w praktyce działa bardzo sporadycznie, nie ma regularnych połączeń. To relacja do zbudowania w przyszłości. Dzisiaj nie ma szczególnie ważnego przepływu towarów między Polską a portem w Rijece.

Nasze wycofanie się chorwackiej spółki to decyzja pakietowa. Pozyskaliśmy środki finansowane, nastąpił też symboliczny moment zakończenia wewnętrznej restrukturyzacji naszej firmy. Razem z tą transakcją skończyły się wszystkie nasze historyczne problemy, w tym sprawa arbitrażu w Chorwacji i wniosku o ogłoszenie upadłości, który został złożony w polskim sądzie przez jednego z akcjonariuszy Luka Rijeka d.d.

Sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. pozwoliła też całkowicie spłacić nasze zadłużenie odsetkowe, czyli obie serie obligacji. Dzisiaj jesteśmy grupą zdrową, silną i stabilną, bez formalnych i sądowych problemów.

Widać to w kursie waszych akcji notowanych na GPW. W ciągu roku wzrósł o 275 proc. Jest pan usatysfakcjonowany?

- Zdecydowanie tak. To potężny wzrost. Rynek rzeczywiście zauważa to, co się u nas dzieje. Zresztą nie tylko nasze działania w spółce, ale także to, że sytuacja zewnętrzna sprzyja firmom logistycznym posiadającym aktywa portowe. Ich wysoką przydatność pokazała już pandemia, a wybuch wojny w Ukrainie jeszcze bardziej to uwidocznił. Porty to filar polskiej i europejskiej gospodarki.

To widać w ogłoszonych niedawno wynikach OT Logistics za rok 2022. Spółka odnotowała 455 mln zł przychodów, wzrost o ponad 80 proc. rok do roku na działalności kontynuowanej. Zysk netto wyniósł 139,4 mln zł i wzrósł prawie o 30 proc. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na akcję. Chyba pierwszy raz od 2016 r.?

- Naszym zamiarem jest, aby OTL była spółką dywidendową, a dywidendy były regularnie wypłacane akcjonariuszom. Zamiar wypłaty dywidendy był już sygnalizowany w ubiegłym roku, ale ze względu na obecność w spółce tymczasowego nadzorcy sądowego, było to niemożliwe. Na Walnym Zgromadzeniu pod koniec maja wysokość dywidendy została ustalona na 6,4 zł na akcję.

Wyniki są odzwierciedleniem dobrej, stabilnej sytuacji, w jakiej nasza grupa się znajduje.

Działalność portowa ma przed sobą przyszłość. Duża szansa Polski

Zarządy morskich portów w Polsce mają ambitne plany rozwojowe, tworzenia miejsc pod nowe terminale na pirsach sypanych na morzu, bo w portach wewnętrznych nie ma już miejsca. Jak pan ocenia te plany i jak widzi udział w nich OTL?

- Działalność portowa ma przed sobą przyszłość. Polska ma szansę stać się hubem logistycznym dla całej Europy. Położenie na przecięciu szlaków wschód-zachód i północ-południe rodzi potężne możliwości.

Pytał pan wcześniej o korytarz północ-południe. Uważam, że ma to sens, ale jego budowa będzie wymagała czasu. Nie zapominajmy przy tym o połączeniu ze Skandynawią. Obsługuje je nasz terminal w Gdyni. Przyszłość to połączenie tego portu z południem Europy.

OTL poszukuje możliwości rozbudowy terminali już posiadanych czy budowy nowych. Wspomniałem już o udziale naszej spółki w przetargu na terminal zbożowy w Gdyni. Oczywiście trzeba zastanowić się, jak będzie wyglądał obrót poszczególnymi towarami, które mają lepsze perspektywy, a które gorsza. Bierzemy to pod uwagę i inwestujemy tak, aby nasze porty były jak najbardziej uniwersalne. Tak ma być w Świnoujściu, gdzie nasz terminal ma obsługiwać poza ładunkami masowymi również ładunki drobnicowe.

W Świnoujściu ma zostać budowany głębokowodny terminal kontenerowy. Być może, w związku z tym, że Gdańsk stracił część wolumenu (wysyłanego przed wojną do Rosji - dop. red.), ciężar przeładunków przesunie się na zachód. Nasz terminal w Świnoujściu jest zlokalizowany blisko planowego portu kontenerowego. Mamy tam dużo przestrzeni. Możemy ją wykorzystać pod wszelkiego rodzaju usługi dodatkowe, które możemy świadczyć na rzecz terminala kontenerowego i klientów, którzy będą z niego korzystać.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl