Największy polski armator szuka azymutu

Ustabilizowanie wyników ekonomiczno-finansowych zarówno przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska, jak i grupy kapitałowej PŻM pozwoliły podjąć decyzję o zamknięciu programu naprawczego i powołaniu kierownika tymczasowego w miejsce zarządcy komisarycznego. Jego zadaniem jest wskrzeszenie organów korporacyjnych – powiedziała Agnieszka Trzaskalska, wicedyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.





Według stanu na koniec września 2019 r., PŻM zanotowało 37,5 mln zł przychodów, uzyskując 5,3 mln zł zysku operacyjnego i 3,4 mln zł zysku netto. Grupa kapitałowa na koniec 2018 r. miała 1,45 mld zł przychodów, zysk operacyjny 241,5 mln zł i zysk netto 193,4 mln zł.Patrz też: Łapówkarstwo w Polskiej Żegludze Morskiej. Osiem osób oskarżonych Pomimo tej stabilizacji, odzyskania rentowności przez PŹM i podjętych działań na rzecz odbudowy floty, przewiduje się, że „nadal kontynuowane będą działania w zakresie racjonalizacji i dyscypliny wydatków i kosztów”, podkreśla resort. Ma to także związek z pogorszeniem się sytuacji na rynku obsługi frachtu morskiego.MGMiŻŚ informuje też, że raportowane przez PŻM informacje o realizacji planu naprawczego były przesłankami do podjęcia 11 grudnia 2019 r. przez jej szefa decyzji o uchyleniu ustanowionego zarządu komisarycznego.Jak wyjaśniała wicedyrektor Trzaskalska, kierownik tymczasowy PŻM został powołany na 4 miesiące. W tym czasie ma on zamknąć okres naprawczy przedsiębiorstwa, wyłonić organy korporacyjne oraz przywrócić uprawnienia rady pracowniczej.Nowy dyrektor PŹM ma być wyłoniony w powszechnym konkursie.Posłowie przedstawili szereg opinii, uwag i zgłosili pytania do przedstawiciela resortu. Za jedną z najpilniejszych do wyjaśnienia uznali sprawę projektu MGMiŻŚ utworzenia spółki Polskie Promy z udziałem PŻM.- Zaangażowanie PŻM w mityczny projekt budowy promów, którego produkcja po kilku zmianach miała rozpocząć się w końcu 2019 roku, niesie zagrożenia dla przedsiębiorstwa – mówił poseł Arkadiusz Marchewka. Przytoczył on stanowisko związków zawodowych przedsiębiorstwa z 13 grudnia, w którym apelują oni o 100 dni spokoju dla PŻM.Patrz też: Polska Żegluga Bałtycka zamawia większy prom, niż planowała - Powstanie spółki Promy Polskie o wątpliwych perspektywach, jakim jest budowa potrzebnych skąd inąd promów, grozi naruszeniem kruchej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jego upadkiem – powiedziała posłanka Daria Gocek-Popiołek.Posłowie zadali także szereg szczegółowych pytań, na które nie uzyskali odpowiedzi.Z tego powodu, jak również z braku obecności na posiedzeniu komisji ministra resortu lub jego zastępcy, posłowie sejmowej komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjęli wniosek, by Marek Gróbarczyk osobiście przedstawił na posiedzeniu plenarnym informacje na temat sytuacji kadrowej i ekonomicznej w PŻM.PŻM to największy polski armator. Ma 62 statki o łącznej nośności 2,2 mln DWT. Są to masowce w grupach: handy-size (od 16 600 DWT do 39 000 DWT) oraz panamaksy (od 80 000 do 82 000 DWT), które pływają pod banderami Bahamów i Liberii.Poza masowcami PŻM ma promy Polonia, Gryf, Wolin i Skania, zarządzane przez spółkę Unity Line z grupy kapitałowej PŻM.