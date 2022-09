Największy samolot świata do wzięcia

Dom aukcyjny Labardo w dniach 13-15 października przeprowadzi w Tuluzie licytację części i wyposażenia największego pasażerskiego samolotu świata Airbusa A380, który został wycofany z eksploatacji.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Zostanie zlicytowanych ponad 500 części wyposażenia największego samolotu pasażerskiego świata A380 MSN 13, który został wyprodukowany w 2008 roku w Tuluzie. Model zabierający na pokład 853 pasażerów latał w barwach linii lotniczych Emirates. Ze względu na wysokie zużycie paliwa i problemy związane z epidemią Covid-19 przewoźnik podjął decyzję o wycofaniu z eksploatacji i zezłomowaniu maszyn.

W 2021 roku A380 został rozebrany na części i obecnie część elementów zewnętrznych oraz wyposażenie kabin pasażerskich i kokpitu pilotów zostanie przeznaczone na licytację.

Aukcję organizuje Dom Aukcyjny Labardo, który zaproponuje na licytacji ponad 500 elementów dla kolekcjonerów z całego świata. Spodziewana łączna wartość to kilkadziesiąt tysięcy euro. Można będzie nabyć lampy wewnętrzne, schody prowadzone do kokpitu, siedzenia, stoliki z bussines class, pasy bezpieczeństwa, liny ratunkowe a nawet szkice układu kabiny pasażerskiej. Do kupienia będzie także pomarańczowy skafander pilota oblatywacza, który testował samolot w 2005 roku, zanim został wprowadzony do eksploatacji.

Z części metalowych elementów zrobione zostały deski surfingowe i deskorolki.

Licytacja zostanie przeprowadzona w dniach 13-15 października tego roku, a wszyscy zainteresowani mogą zobaczyć obiekty przeznaczone na licytacją na stronie internetowej.

