Największy samolot świata przywiezie do Polski 400 ton środków do walki z koronawirusem

Największy transportowy samolot świata, po Wielkanocy przywiezie do Polski 400 ton sprzętu do walki z koronawirusem - nawet 7 milionów masek, kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych i kilkaset tysięcy przyłbic zakupionych przez KGHM i Lotos - poinformowała we wtorek spółka KGHM Polska Miedź.

Spółka podała, że Antonow An-225 Mrija, największy transportowy samolot świata, wyląduje na lotnisku w Warszawie we wtorek 14 kwietnia. Przywiezie do Polski środki niezbędne do walki z koronawirusem.

"Na wypełnionym po brzegi pokładzie, mieszczącego aż 400 ton ładunku samolotu, znajdzie się nawet 7 milionów maseczek typu P2, kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych i kilkaset tysięcy przyłbic" - poinformował KGHM.

Koncern podała, że transport na zlecenie KPRM przygotowały spółki KGHM Polska Miedź i Lotos.

"Nasze międzynarodowe wieloletnie relacje handlowe i zdecydowana postawa Premiera Mateusza Morawieckiego pozwalają nam na skuteczne zakupy i przewiezienie środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego. To towar pożądany na całym świecie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

Prezes dodał, że to będzie kolejny transport realizowany na zlecenie KGHM Polska Miedź. "Transporty organizowaliśmy od kilkunastu dni na apel Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwszy samolot wylądował 26 marca. Łączna wartość materiałów medycznych, zakupionych z naszych środków to około 15 mln usd" - powiedział Chludziński.

KGHM przypomniała, że Antonow An-225 Mrija to największy samolot na świecie - ma ponad 84 metry długości, jego rozpiętość skrzydeł wynosi ok. 85 metrów, a wysokością dorównuje 6-piętrowemu budynkowi. W ładowni mieści blisko 100 samochodów osobowych lub towar cargo o wadze 400 ton. Wcześniej maszyna gościła w Polsce tylko dwukrotnie - w 2003 i w 2005 roku.