Największy samolot użytkowy Airbusa rozpoczął komercyjne loty

Odbył się pierwszy komercyjny lot z Bremy do Tuluzy największego samolotu transportowego produkowanego przez Airbusa A350XL. Na pokładzie były skrzydła samolotów wyprodukowane w niemieckiej fabryce.

Po kilkunastu miesiącach testów i próbnych lotów do normalnej eksploatacji skierowano pierwszy zmodernizowany samolot transportowy Airbus 350XL Beluga. Lot komercyjny odbył się na trasie z Bramy do Tuluzy, a na pokładzie znajdowały się między innymi dwa skrzydła potrzebne do montażu kolejnych egzemplarzy giganta.

A350XL powoli będzie zastępować stare modele samolotów transportowych, które były odpowiedzialne za przewóz części z różnych fabryk grupy Airbus w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Samoloty są eksploatowane przez zależną od Airbusa linie lotniczą Airbus Transport International (ATI).

Wymiary nowej Belugi są imponujące i stawiają ten samolot na szczycie największych transportowców świata. Samolot ma 63 metry długości, o 7 metrów więcej niż w starej wersji, a rozpiętość skrzydeł niewiele przekracza 60 metrów. Maszyna może wziąć na podkład ładunek o wadze 51 ton i przewieźć na na odległość ponad 4 tysięcy kilometrów. Masa własna wynosi 227 ton.

W tym roku planowane jest wyprodukowanie jeszcze trzech samolotów transportowych nowej generacji. Wykorzystywany będzie także do realizacji dostaw części do chińskiej fabryki Airbusa zlokalizowanej w Tianjin.

