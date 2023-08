Największy terminal nad polskim Bałtykiem ogranicza emisje

W ub.r. spółka Baltic Hub ustaliła, co zrobi, by obniżać swój ślad węglowy - aż do osiągnięcia zeroemisyjności netto w 2050 r. Chodzi o duże inwestycje, ale i sumę mniejszych działań.

Z usług głębokowodnego terminala w Gdańsku korzysta gros polskich eksporterów i importerów. Rezygnacja z dalej położonych portów przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych dzięki krótszemu transportowi lądowemu.

Spółka dba o transparentność swoich działań - liczy emisje bezpośrednie zakresu 1 oraz emisje pośrednie zakresu 2 - te drugie dwoma metodami: location-based i market-based.

Głównym sposobem obniżania emisji CO2 przez terminal jest dalsze zmniejszanie zużycia energii pierwotnej - co ważne - w sytuacji, gdy rośnie wolumen przeładunków.

Flagowym projektem był rozpoczęty w 2021 r. zakup 10 nowych suwnic placowych RTG, jako alternatywy dla dieslowych odpowiedników, co zmniejszy emisje do atmosfery o blisko 2,5 tys. ton CO2 rocznie.

Baltic Hub Container Terminal (do października 2022 r. DCT Gdańsk) to największy i najszybciej rozwijający się polski morski terminal kontenerowy i nadal jedyny głębokowodny na Bałtyku.

Zmiana nazwy odzwierciedla rozwój spółki. W ciągu 15 lat terminal ten stał się największym usługodawcą przeładunków towarów w kontenerach na Bałtyku i świadczy usługi nie tylko dla polskich eksporterów i importerów, ale także z krajów naszego regionu.

Obsługują największe kontenerowce pływające po oceanach i szybko rosną

Na podkreślenie zasługuje szybki rozwój Baltic Hub. Jeszcze w 2010 roku w naszych czterech głównych portach przeładowano towarów w nieco ponad 600 tys. TEU (kontener 20-stopowy), natomiast w 2022 r. było to już ponad 3 mln TEU, z czego ponad 2 mln TEU właśnie w Baltic Hubie.

Z takim poziomem przeładunków port Gdańsk (gdzie działa jeszcze jeden, mały terminal kontenerowy - GTK) stał się już w 2021 r. największym na Bałtyku, a 14. w Europie wśród portów z terminalami kontenerowymi.

Obecnie zdolności przeładunkowe Baltic Hub wynoszą 3 mln TEU rocznie. W budowie jest trzecie nabrzeże, które za rok zwiększy te moce o 1,5 mln TEU.

Do Baltic Hub przybijają w stałych połączeniach co tydzień dwa oceaniczne kontenerowce klasy ULCC (zabierają od 18 do 24 tys. TEU każdy), wypływające z portów Dalekiego Wschodu. Należą one do spółek żeglugowych skupionych w dwu sojuszach armatorskich: 2M (Maersk i MSC) oraz Ocean Alliance (Cosco Shipping, CMA CGM, Evergreen, OOCL). Wszyscy ci armatorzy plasują się w światowym zestawieniu TOP-10 pod względem wielkości floty kontenerowej.

Z usług głębokowodnego terminala w Gdańsku korzysta gros polskich eksporterów i importerów - zamiast dowozić towar lądem ze znacznie dalej położonych portów niemieckich, holenderskich i belgijskich.

Ma to wieloaspektowe znaczenie - dla finansów, rynku pracy i rozwoju regionalnego. Terminal zatrudnia ponad 1200 pracowników. Stał się najważniejszym dostarczycielem środków do budżetu państwa z tytułu poboru ceł (3,2 mld zł w 2022 r.) i podatku VAT (5,2 mld zł), a ponadto z akcyzy importowej (23 mln zł) i własnego podatku CIT (101 mln zł).

Zarazem dzięki krótszej odległości do odbiorców/nadawców towarów w transporcie lądowym, terminal w Gdańsku pośrednio przyczynia się do zmniejszenia przez nich emisji gazów cieplarnianych.

Terminal określił i już realizuje strategiczne cele zrównoważonego rozwoju

Zarząd DCT już w 2021 r. przyjął strategię zrównoważonego rozwoju. W sferze ochrony środowiska zakłada ona m.in. takie działania, jak: zwiększenie zakupu energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (realizowane jest od 2020 r.), konsekwentną wymianę floty samochodowej na pojazdy zasilane elektrycznie, wymianę w budynkach oświetlenia na źródła LED, zakup nowych suwnic elektrycznych z oświetleniem LED.

Natomiast w 2022 roku zarząd Baltic Hub rozpoczął prace nad stworzeniem i przyjęciem spójnego dokumentu, w którym prezentuje standardy etyczne i jednocześnie wskazuje na zachowania, do których chce zobowiązywać również swoich partnerów biznesowych.

Najnowszy zintegrowany system zarządzania Baltic Hub obejmuje m.in. wdrożenie systemu ochrony środowiska zgodnego z: normą ISO 14001, unijnym rozporządzeniem EMAS, korporacyjnymi wymaganiami grupy PSA (to główny udziałowiec Baltic Hub) oraz z systemem efektywności energetycznej procesów według normy ISO 50001.

Zarząd Baltic Hub informuje, że system certyfikacji środowiskowej i audyt EMAS podaje wytyczne i wskazówki, dzięki którym „organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują ponoszone koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami”. Rejestracja w tym systemie oznacza spełnienie przez organizację wysokich wymagań ochrony środowiska, a taka referencja jest wręcz pożądana przez większość partnerów i kontrahentów Baltic Hubu.

Korzystając z wytycznych EMAS, spółka wdrożyła m.in. rozwiązania obejmujące obsługę substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych dla środowiska.

Emisje rosną wraz z firmą. Duże różnice są zależne od metody liczenia

Spółka liczy emisje bezpośrednie zakresu 1 oraz emisje pośrednie zakresu 2 - te drugie dwoma metodami: location-based (nie uwzględnia ona m.in. emisji powstających przy produkcji kupowanej zielonej energii elektrycznej) i market-based (uwzględnia emisje zielonej energii elektrycznej poświadczonej certyfikatami). W efekcie końcowe wyniki łącznego wolumenu emisji CO2 działalności terminala różnią się istotnie między sobą.

Przy zastosowaniu pierwszej metody łączne emisje CO2 Baltic Hub zakresu 1 i 2 w 2022 r. wyniosły 30,28 tys. ton i wzrosły w porównaniu z 2021 r. (30 tys. ton) o 0,9 proc., a w porównaniu z 2020 r. (28,29 tys. ton) o 7 proc.

Stosując drugą metodę liczenia emisji zakresu 2, Baltic Hub wykazuje, że w 2022 r. jego łączna emisja CO2 wyniosła 14,43 tys. ton i była o 3,2 proc. większa w porównaniach rdr (13,99 tys. ton) oraz o 1,2 proc. więcej niż w 2020 r. (14,26 tys. ton). Spółka wyjaśnia, że w latach 2020 i 2021 r. metoda market-based uwzględniała zakup zielonej energii elektrycznej poświadczonej certyfikatami (w 100 proc. pochodziły z OZE), a za 2022 r. - także poświadczone gwarancjami pochodzenia energii.

W 2022 r. Baltic Hub 81 proc. energii (ok. 17,85 MWh) zakupił od grupy Energa Obrót, będącej częścią grupy kapitałowej PKN Orlen. W 2022 r. na procesy przeładunkowe przypadło 85,8 proc. łącznego zużycia energii, na procesy magazynowania kontenerów - 8,4 proc., a na procesy utrzymania – 5,8 proc.

Zarząd wyjaśnia, że na wzrost emisji CO2 w 2022 r. rdr wpłynęło kilka czynników. Zmalał relatywnie udział zużycia energii elektrycznej na rzecz wzrostu udziału spalania paliw (głównie olej napędowy). Było to konsekwencją większej ilości nieproduktywnych ruchów za- i wyładunkowych, w tym z użyciem spalinowych suwnic placowych RTG na nabrzeżu nr 1, gdzie więcej rdr składowano kontenerów. Pomimo mniejszej o 3,5 proc. liczby przeładowanych kontenerów w 2022 r. większe było też zużycie paliwa przez pojazdy i sprzęty - np. przeładowano więcej kontenerów na bocznicy kolejowej, gdzie używa się suwnic spalinowych.

Określono główne sposoby obniżania emisji. Milion litrów diesla mniej

Obniżanie emisji CO2 zarząd terminala zamierza osiągnąć poprzez dalsze zmniejszanie zużycia energii pierwotnej, szczególnie w relacji do wolumenu przeładunków.

Flagowym projektem ograniczającym zużycie energii był rozpoczęty w 2021 roku zakup 10 nowych suwnic placowych RTG, jako alternatywy do dieslowych odpowiedników. Dzięki tej inwestycji, jak szacuje spółka, uda się zredukować emisje do atmosfery o blisko 2,5 tys. ton CO2. Co ważne - pozwoli to uniknąć zużycia oleju napędowego o blisko 1 milion litrów rocznie.

By zmniejszyć zapotrzebowanie na energię oraz emisje gazów cieplarnianych, spółka podejmuje też mniej spektakularne, niewymagające dużych inwestycji działania o mniejszej skali. Zsumowane stanowią jednak o istotnej zmianie.

W końcu ub.r. spółka zainstalowała na potrzeby własne budynku działu technicznego 18 kolektorów słonecznych. Oczekuje, że efektem ich pracy będzie zmniejszenie emisji pochodzącej ze spalania gazu ziemnego o 4,7 ton CO2 oraz o 20,4 ton CO2 powstającej podczas produkcji energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych.

W 2022 r. spółka wymieniła oświetlenie kompleksu bramowego na energooszczędne diody LED oraz klimatyzatory starszej generacji w serwerowni na nowoczesne, energooszczędne urządzenia wraz z montażem w oknach rolet odbijających promienie słoneczne i zmniejszających temperaturę w pomieszczeniu.

Kolejnym etapem tych działań będzie montaż oświetlenia LED zewnętrznego na placach składowych. Na początku 2024 r. zakłada się wymianę pierwszej partii (10 proc.) ciągników wewnętrznych napędzanych silnikami diesla na elektryczne lub zasilane innymi paliwami alternatywnymi. Z uwagi na opóźnienia w rozpoczęciu testów elektrycznych ciągników, pierwsze ich wyniki będą znane w drugiej połowie br. Wymiana ta będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Jak podkreśla zarząd, wyzwaniem jest wymiana spalinowych wózków widłowych o mocy udźwigu powyżej 8 ton, ponieważ obecnie dostępne na rynku nie oferują napędu bardziej ekologicznego.

