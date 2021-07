Największy w Europie magazyn energii dla kolei już pracuje w Polsce

W Garbcach pod Żmigrodem PKP Energetyka uruchomiła - oparty na ogniwach litowo-jonowych - magazyn energii. Zewnątrz wygląda on niepozornie: cztery średniej wielkości kontenery. Zapowiada jednak duże zmiany w kolejnictwie, którego zasilanie zmierza w stronę zielonej energii.

Nowa inicjatywa łączy się z nową filozofią w energetyce. Według niej miejsce, którym zużywa się energię, powinno być jak najbliżej miejsca jej wytworzenia. Zakłada to projekt Zielona Kolej: przewiduje on, że do roku 2030 85 proc. energii w polskim kolejnictwie będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych.Na razie jednak magazyn w Garbcach pomaga w zbilansowaniu energii pobieranej z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, co jest korzystne pod względem zarówno technologicznym, jak i kosztowym. Obiekt usytuowano obok ruchliwej linii kolejowej 271 (przejeżdża tamtędy około 90 pociągów na dobę). Dziś, podczas uroczystego otwarcia magazynu przejechało tamtędy kilka pociągów czerpiących energię z podstacji zasilanej właśnie z nowego obiektu PKP Energetyka.- W czasie trzech lat intensywnej pracy - pomimo pandemii - stworzyliśmy od podstaw rozwiązanie, które jest unikatowe na skalę europejską. Uwzględnia specyfikę polskiej kolei i krajowego systemu zasilania poprzez określenie optymalnych wartości mocy i pojemności - powiedział prof. Grzegorz Benysek, kierownik prac badawczo-rozwojowych w projekcie.Akcentował przy tym, że było to możliwe m.in. dzięki opracowaniu algorytmu sterowania oraz doboru parametrów magazynu energii.- Cieszę się, że to zadanie zostało powierzone naszym polskim, zdolnym naukowcom. Wspólnie z PKP Energetyka wypracowaliśmy rozwiązanie, które nie tylko ma pełnić swoją rolę przez najbliższe 15 lat, ale być podstawą do multiplikowania tego typu urządzeń w kolejnych lokalizacjach - wskazał prof. Grzegorz Benysek.Mowa o 15 latach, ponieważ baterie litowo-jonowe ulegają degradacji. Zjawisko to zna każdy użytkownik telefonu komórkowego. Dlatego parametry magazynu w Garbcach są naprawdę wyższe niż podawane. Chodzi o pewien zapas, dzięki któremu po 10 latach magazyn będzie w pełni efektywny. Po kolejnych pięciu trzeba będzie go odnowić, wykorzystując "przepracowane" ogniwa np. w instalacjach przydomowych. PKP Energetyka zdecydowała się na takie rozwiązanie, ponieważ jest obecnie najbardziej nowoczesne na świecie.- Technologia magazynowania energii przynosi podwójne korzyści: stabilizuje system energetyczny (poprzez wzrost wolumenu dystrybuowanej energii bez konieczności zwiększania mocy przyłączeniowych) oraz pozwala na transformację kolei w kierunku zasilania z OZE - powiedział Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.Podkreślił przy7 tym, że w ramach programu Zielona Kolej musimy zadbać o stabilność dostaw energii także kiedy jest pochmurno czy bezwietrznie.- Dlatego inwestujmy w nowoczesne zasobniki energii, które uzupełniają nasz Inteligentny, Zintegrowany System Zarządzania Dystrybucją Energii dla Kolei. Polegamy na polskiej myśli technologicznej, dlatego po raz kolejny pracujemy z polską uczelnią i krajowymi dostawcami technologii - uzasadnił Leszek Hołda.Czytaj także: Słońce napędzi elektrowozy. Energetyczna rewolucja na polskich torach - W PKP Energetyka konsekwentnie i aktywnie rozbudowujemy infrastrukturę dystrybucyjną, odpowiadając na rosnące potrzeby polskiej kolei. Za 10 lat moc w systemie kolejowym wzrośnie aż o 42 proc. - do 6,8 GW.​ Co ważne: powstające obiekty są nowoczesne i zdigitalizowane w formule 4.0. To oznacza, że wykorzystujemy w nich systemy biznesowej analityki danych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, co gwarantuje, że np. otwierany dziś magazyn energii jeszcze lepiej spełnia swe stabilizacyjne i efektywnościowe funkcje - skomentował Marek Kleszczewski, członek zarządu PKP Energetyka.Lokalizacja magazynu nie wydaje się przypadkowa. Dolny Śląsk jest regionem o bogatych tradycjach kolejowych, posiadającym gęstą sieć połączeń i własną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się kolei regionalnych. Zgodnie z danymi UTK, w 2020 r. był on drugim pod względem wykorzystania transportu kolejowego województwem w Polsce.Tamtejszy Urząd Marszałkowski przejmuje i remontuje kolejne linie kolejowe o znaczeniu lokalnym. Należące do niego Koleje Dolnośląskie zwiększają natomiast liczbę obsługiwanych połączeń i inwestują w nowoczesny tabor - m.in. pojazdy hybrydowe.Region ma także spore znaczenie, jeśli chodzi o techniczną stronę i innowacyjność kolei w naszym kraju. 10 km od Garbców, w tej samej gminie Żmigród, znajduje się specjalistyczny tor doświadczalny należący do Instytutu Kolejnictwa, na którym testowane są nowo skonstruowane pojazdy kolejowe.Czytaj także: Zamiast spalin czysta woda. Pociąg wodorowy zadebiutował w Polsce