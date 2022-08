Największy w Polsce przetarg pod znakiem zapytania. "Nie mamy gwarancji dostaw wodoru"

Najpierw wodór, potem autobusy. Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mówi o planach największej w kraju inwestycji w wodorowy transport zbiorowy. Pierwszy przetarg ogłoszony ma być już w najbliższych miesiącach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie ocenił wniosek Metropolii GZM o dofinansowanie zakupu 20 autobusów zasilanych wodorem. To największa w kraju liczba autobusów wodorowych na jednostkę samorządu. W Katowicach przy ul. Murckowskiej ma powstać punkt ładowania wodorem - o ile uda się znaleźć dostawcę wodoru.

Autobusy będą, ale co z wodorem?

- Autobusy możemy kupić, ale nie mamy gwarancji dostaw (wodoru - dop. red.). Jesteśmy w kontakcie z Lotosem, Orlenem, swego czasu Jastrzębska Spółka Węglowa miała produkować wodór z separacji gazu koksowego - wylicza przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak.

Czytaj też: Tak wygląda autobus wodorowy Zygmunta Solorza

Mimo tych wątpliwości przewodniczący metropolii zapewnia, że zgromadzenie jest już po pierwszych rozmowach i w najbliższych miesiącach ogłoszony zostanie przetarg. Pierwszy na dostawy wodoru, kolejny na zakup autobusów.

- Jest szansa, że w ciągu 1,5 do 2 lat te 20 autobusów będzie u nas funkcjonować - uważa Karolczak.

Wykorzystanie wodoru jest częścią strategii GZM w zakresie rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej. Autobusy wodorowe mają dołączyć do floty pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi, które już teraz obsługują pasażerów Zarządu Transportu Metropolitalnego. W tej chwili takich pojazdów jest ponad 200. Wśród nich autobusy na sprężony gaz ziemny (149), z napędem hybrydowym (41) i elektryczne (13).

Nie ma bardziej ekologicznego środka transportu niż wodorowy autobus

- My nie testujemy, bo obserwowaliśmy jak to funkcjonuje w Londynie, który ma spółkę, która obsługiwana jest tylko przez autobusy wodorowe. Funkcjonuje to znakomicie. To autobus, który w żaden sposób nie zanieczyszcza powietrza, bo efektem spalania wodoru jest tylko woda. Nie ma bardziej ekologicznego środka transportu - argumentuje Karolczak.

Rzeczywiście, ale to kosztuje. I to niemało. W Koninie, który jako pierwszy w Polsce zdecydował się testować autobusy wodorowe, za każde 100 km przejechane autobusem wodorowym trzeba będzie zapłacić od 320 do nawet 460 złotych (koszty operatora). Ta sama trasa przejechana autobusem elektrycznym to koszt od 65 do 70 złotych.

- Wszystko wskazuje, że cały proces zakupu pojazdów z dotacją, z pozyskaniem wodoru będzie bardziej opłacalny niż w Koninie - zapewnia przewodniczący GZM.

Kazimierz Karolczak wziął udział w zorganizowanej przez PortalSamorzadowy.pl debacie na temat transportu zbiorowego. Pozostałymi panelistami byli prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, prezydent Starachowic Marek Materek i prezydent Konina Piotr Korytkowski. Zapis wideo całej debaty prezentujemy poniżej:

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl