Największy wzrost kosztów w transporcie jest za nami. Przed branżą widać nowe szanse

Wzrost cen stosunkowo łatwo przerzucić w logistyce na klienta. Czy utrzyma się on na poziomie inflacji podawanym przez GUS, czy będzie od niego wyższy lub niższy? Na to pytanie odpowiada Andrzej Kozłowski z zarządu Rohlig Suus Logistics, jednego z największych operatorów logistycznych w Polsce. W rozmowie także o wpływie wojny w Ukrainie na branżę, szansie wynikającej z reshoringu i nowościach w firmie.

- Nowym zjawiskiem w logistyce jest pojawienie się klientów, którzy szukają innych rynków zbytu po tym, jak ze względów etycznych wycofali się z Rosji czy Białorusi, a rynek ukraiński stracili na skutek działań wojennych - mówi Andrzej Kozłowski.

- Inną szansą, nie tylko przed branżą logistyczną, ale całą gospodarką, jest relokacja firm, które znajdowały się nie tylko w Rosji czy w Ukrainie, ale i na Białorusi. Polska jest dla nich naturalnym miejscem ze względu na bliskość geograficzną i kulturową - dodaje.

Na razie jednak na rynku widać przejawy spowolnienia gospodarczego. Kluczowe dla branży pytanie brzmi, czy to tylko wychłodzenie koniunktury, po którym nastąpi odbicie, czy nadejdzie głęboki kryzys.

Rohlig Suus Logistics spodziewa się dużego wzrostu obrotów za 2021 r. Szacuje się, że wyniosą 2 mld zł. Firma otwiera nowe oddziały, ostatnio w Zielonej Górze i w czeskim Pilźnie.

Niedawno Rohlig Suus Logistics otworzył swój czwarty oddział w Czechach. Nowe biuro w Pilźnie specjalizuje się w usłudze 4PL (Fourth Party Logistics model outsourcingowy: firma pośredniczy między producentem a jego partnerami). Skąd potrzeba wejścia w nowy obszar działalności?

- Od lat rozwijamy nasze kompetencje, oferując klientom kompleksowe usługi logistyczne. Zależy nam na tym, aby zapewniać im jak najszerszą gamę produktów.

Analizując możliwości rozwoju, zauważyliśmy, że coraz więcej naszych dużych i średnich klientów potrzebuje doradztwa, holistycznego spojrzenia i pomocy w zarządzaniu ich łańcuchami dostaw, a to właśnie oferuje usługa 4PL.

Uruchomienie oddziału w Pilźnie jest też spójne z naszym trwającym od kilku lat rozwojem na ciekawym dla nas rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy oddziały w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Słowenii. Nasi klienci, którzy tam działają, oczekiwali wsparcia w zarządzaniu ich logistyką. Otrzymają je na tym rynku od doświadczonego zespołu, który dołączył do Rohlig Suus i będzie zarządzał operacjami 4PL-owymi w tym regionie. Zainteresowanie tą usługą jest duże. Mamy już kilka projektów, nad którymi pracujemy.

4PL ma być panaceum na problemy z łańcuchami dostaw?

- Częściowo na pewno tak. Chodzi o znalezienie zdrowego balansu między kosztami a jakością i szeroko rozumianymi zasobami, które operatorzy mogą zaoferować. Era „cena czyni cuda” minęła definitywnie. Dla klientów, którzy mają duże wolumeny, kluczowe jest znalezienie wiarygodnych partnerów, zapewniających im odpowiednie zasoby i utrzymanie stabilności łańcucha dostaw.

Jak dobrze rozumiem, 4PL to wyoutsourcingowanie działu logistycznego i powierzenie specjalistycznej firmie zarządzania łańcuchem dostaw?

- Dokładnie tak. W dużych firmach, które korzystają z 4PL, komórki odpowiedzialne za logistykę nie są tak bardzo rozbudowane.

To nowinka na rynku logistycznym?

- Na świecie to rozwiązanie znane jest od lat, ale widzimy, że w ostatnim czasie staje się coraz bardziej pożądane, właśnie z powodu coraz większych wyzwań związanych z podtrzymaniem łańcuchów dostaw. Nam, jako operatorowi logistycznemu, łatwiej jest się poruszać w tym obszarze. Możemy szybciej i efektywniej znaleźć najlepsze w danym momencie rozwiązanie. Zbliżamy się do potrzeb klientów jeszcze bardziej, oferując im usługę Suus Advisory, czyli audyt pod względem optymalizacji procesów logistycznych w firmie.

Już wiele lat temu postawiliśmy na dywersyfikację działalności. Pomogło nam to w czasie pandemii i pomaga teraz w okresie turbulencji wynikających z wojny w Ukrainie. Rozumiemy ją zarówno pod względem produktowym, gdzie postawiliśmy na różne obszary, jak i pod względem geograficznym: obsługujemy praktycznie wszystkie rynki globalne, europejskie i rynek krajowy. Jesteśmy też bardzo mocno zdywersyfikowani branżowo. Nie skupiamy się na jednej branży, ale staramy się mieć jak najbardziej zróżnicowanych klientów. Dzięki temu jesteśmy stabilni. Gdy jeden obszar biznesowy dotyka kryzys, drugi potrafi rozkwitać. Inna rzecz, że takie podejście pozwala nam zdobywać doświadczenie w różnych sektorach gospodarki, co jest bardzo przydatne w biznesie.

Nowe obiekty Rohlig Suus Logistics

Oddział w Pilźnie to nie jedyna nowość w firmie.

- Otworzyliśmy oddział w Zielonej Górze. To kolejna nasza lokalizacja poza wielkimi aglomeracjami. Mamy już swoje placówki w Olsztynie, Koszalinie, Kielcach czy Kaliszu. Robimy to z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zoptymalizować kosztowo i jakościowo sieć dystrybucji w kraju - unikamy dzięki temu kongestii w dużych hubach przeładunkowych, takich jak Warszawa, Poznań czy Łódź. Po drugie, odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, którzy uciekają od dużych lokalizacji. Coraz trudniej tam o pracowników obsługujących zakład produkcyjny lub magazyn.

Intensywnie inwestujemy w kolejne bardzo nowoczesne obiekty logistyczne. W jednym kompleksie budujemy magazyn wysokiego składowania i terminal cross-dockowy. Upraszcza to znacznie proces alokacji towaru z magazynu do dystrybucji.

Uruchamiamy obiekty w standardzie BREEAM. Inwestujemy bardzo mocno w fotowoltaikę, strefowe oświetlenie ledowe, wózki systemowe VNA (poruszające się po nitce indukcyjnej w bardzo wąskich przestrzeniach między regałami). Wszystko po to, by maksymalnie wykorzystywać powierzchnię magazynową. Jakiś czas temu otworzyliśmy magazyn o powierzchni około 50 tys. m kw. w Sokołowie k. Janek pod Warszawą. Obecnie budujemy kolejne tego typu obiekty w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem i na Śląsku w Gliwicach. Następny planujemy w centralnej Polsce, ale nie mogę na razie zdradzić więcej szczegółów.

Czy znane są już wasze wyniki finansowe za 2021 rok?

- Oficjalnie jeszcze nie zamknęliśmy roku, więc mogę tylko powiedzieć, że zanotowaliśmy bardzo duży wzrost. Jeżeli w ub. roku mieliśmy obroty na poziomie 1 mld 150 ml zł, to w tym roku będą na poziomie około 2 mld zł.

Sporo.

- Tak. Pozycjonujemy się w czołówce największych operatorów logistycznych w Polsce. Od momentu, kiedy firma PEKAES została sprzedana najpierw do private equity, a potem nabył ją Geodis, zdecydowanie jesteśmy największym polskim operatorem logistycznym (w 2006 r. spółka została wykupiona od niemieckich akcjonariuszy przez Tadeusza Chmielewskiego, który posiada 100 proc. udziałów - przyp. red.).

Wróćmy do obiektów. Jak są skomunikowane z siecią transportową? Pytam o to, bo rozmawiając z przedstawicielami branży, zawsze staram się dowiedzieć, czy korzystają z transportu kolejowego, który z różnych powodów jest dziś bardzo pożądany.

- Ze względu na duże oczekiwania klientów odnośnie czasu dostawy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stosować między nimi połączenia intermodalne. Natomiast bardzo mocno korzystamy z rozwiązań intermodalnych, odwożąc kontenery naszych klientów zarówno z portów polskich, Europy Północno-Zachodniej, jak i południa, dzięki połączeniom z Koprem nad Adriatykiem.

Transport intermodalny w Europie rozwija się bardzo dynamicznie. Wpływają na to ograniczona dostępność przewoźników drogowych, wzrost cen paliwa i brak wielu ukraińskich kierowców, którzy wyjechali bronić swojego kraju. Nie wolno też zapominać o wejściu w życie drugiej części pakietu mobilnego. To wszystko zbiegło się w czasie i wygenerowało spore wyzwania. Dla klientów, którzy mają wysokowolumenowe przewozy drogowe po Europie, szczególnie na większych odległościach - Włochy, Hiszpania, Francja - rozwiązania intermodalne są bardzo korzystne. Widzimy szansę rozwoju tego biznesu. Mamy dedykowaną komórkę w naszej firmie - Intermodal Solutions - i zespół, który zajmuje się tylko tym obszarem.

Niestety - trzeba również powiedzieć wprost, że infrastruktura intermodalna w Polsce jest słabo rozwinięta i wymaga szybkich, gruntownych inwestycji. Chodzi zarówno o nowe bocznice czy terminale, jak i o poprawę jakości trakcji. Prędkość pociągów towarowych ma bardzo duże znaczenie dla biznesu.

Kolejna sprawa to sprzęt. Ważne, aby firmy branży TSL mogły dysponować odpowiednio dużą liczbą platform przystosowanych do przewozów kontenerów i innych wagonów towarowych, np. cystern. Wobec potrzeb transportowych związanych z wojną w Ukrainie, widać, że tego sprzętu brakuje.

Per saldo jest to jednak szansa dla PKP i pozostałych operatorów kolejowych. Stoi za tym konkretny biznes i to już teraz, a nie w odległej przyszłości.

Wywołał pan temat Ukrainy. Jaki wpływ ma wojna na branżę? O braku kierowców już pan powiedział. To zresztą sprawa, o której mówią wszyscy.

- Nowym zjawiskiem jest pojawienie się klientów, którzy szukają innych rynków zbytu po tym, jak ze względów etycznych wycofali się z Rosji czy Białorusi, a rynek ukraiński stracili na skutek działań wojennych.

Znaleźć rynek to jedno, a dostosowanie do niego łańcuchów dostaw to drugie. Dostrzegamy tutaj zarówno szansę dla branży logistycznej w Polsce, jak i wyzwanie, bo konieczna jest szybka reakcja. Po zablokowaniu przez Rosjan ukraińskich portów jedną z odpowiedzi na problemy transportowe powinien być transport kolejowy do polskich portów i dalszy eksport na cały świat.

Inną szansą, nie tylko przed branżą logistyczną, ale całą gospodarką, jest relokacja firm, które znajdowały się nie tylko w Rosji czy w Ukrainie, ale i na Białorusi. Polska jest dla nich naturalnym miejscem ze względu na bliskość geograficzną i kulturową. Mamy dużo zapytań od klientów, którzy chcą przenieść swoje centra logistyczne, a nawet całą produkcję do naszego kraju. Niektóre firmy to duże brandy międzynarodowe, wysyłające towary na cały świat.

Taka relokacja będzie korzystna dla branży?

- Relokacja produkcji do Polski może być wyzwaniem dla firm transportowych, ale dla operatorów logistycznych to duża szansa biznesowa. Zdaję sobie sprawę, że firmy logistyczne działające na kierunku wschodnim bezsprzecznie ucierpiały.

Trzeba również pamiętać, że jeżeli chodzi o transport drogowy, to używano tam samochodów, których część nie spełnia wyśrubowanych norm w Europie Zachodniej. Nie można ich więc skierować do obsługi przewozów na Zachodzie. Z naszych obserwacji wynika, że przewoźnicy, którzy stracili zlecenia na Wschód, próbują je pozyskiwać w kraju. Niestety, część z nich po prostu zamknęła działalność.

Skutki wojny: znikają rynki, zmieniają się szlaki

Prowadzili państwo działalność w Rosji. Jak to wygląda teraz?

- Ze względów etycznych zawiesiliśmy działalność naszej tamtejszej spółki.

A w Ukrainie?

- W Ukrainie nie mamy własnej spółki, pracowaliśmy tam i pracujemy nadal z naszymi partnerami. Mocno zaangażowaliśmy się w różnego rodzaju działania humanitarne, dowożąc ładunki do granicy, skąd odbierają je wyspecjalizowane firmy ukraińskie i dystrybuują po całym kraju. Natomiast rzeczywiście w znaczący sposób spadła liczba zapytań o przewozy komercyjne. Teraz trochę się to zmienia, ale nadal główny potok, który obsługujemy na kierunku ukraińskim, to pomoc humanitarna.

Trzy wschodnie rynki - Ukraina, Rosja i Białoruś - generowały około 5 proc. naszych obrotów. Zatem po raz kolejny kluczowa dla naszego biznesu okazała się dywersyfikacja rynkowa, która jest jednym z filarów strategii Rohlig Suus Logistics.

Decyzja o zawieszeniu działalności w Rosji nie była dla nas łatwa. Nasza spółka rozwijała się tam od ponad ośmiu lat. Zdecydowaliśmy się również zawiesić działalność na Nowym Jedwabnym Szlaku. Nie można bojkotować Rosji, Białorusi i jednocześnie nadal działać na NJS. Ponad 40 proc. przychodów z Nowego Jedwabnego Szlaku wpada pośrednio do kasy rosyjskich kolei państwowych RŻD. Wszyscy operatorzy kolejowi, którzy działają na Nowym Jedwabnym Szlaku, ostatecznie płacą Rosji i Białorusi. My zawiesiliśmy serwis, żeby nie wspierać budżetów tych państw.

Część branży poszła naszym śladem, ale część, niestety, nie. Jestem tym bardzo zawiedziony, bo niektórzy wręcz się chwalą w mediach, że teraz już nie ma kongestii w Małaszewiczach. Tylko z jakiego tak naprawdę powodu? My przekonaliśmy znakomitą większość naszych klientów, korzystających z Nowego Jedwabnego Szlaku, do transportu morskiego, a oprócz tego uruchomiliśmy również ciekawe połączenia intermodalne: koleją lub ciężarówkami z Chin do Kazachstanu i stamtąd dalej drogą powietrzną do Europy.

Od 10 lat mamy w ofercie połączenie intermodalne przez Dubaj, dokąd towar trafia drogą morską, a dalej lotniczą do różnych miejsc w Europie. W wyniku wojny w Ukrainie ruch na nim jest o wiele bardziej intensywny. Więc jak widać, jest realna możliwość ominięcia obszaru, w którym operują białoruskie lub rosyjskie koleje państwowe.

Z NJS wycofało się sporo klientów. Widać to po tym, że pociągi wyjeżdżają z opóźnieniami, wynikającymi z zasady, że wyjechać może tylko pełny skład. W innym przypadku nie jest on traktowany jako block-train i nie dostaje specjalnego priorytetu, pozwalającego na bezpośrednią jazdę do celu. W Małaszewiczach nie mamy obecnie do czynienia z kongestią, ponieważ część wolumenu została wycofana przez klientów ze względów etycznych. Do tego dochodzi kwestia praktyczna, ubezpieczyciele od razu wyłączyli z ubezpieczeń ryzyka nie tylko wojenne, ale i sankcyjne. Gdyby w transport zaangażowany był podmiot objęty sankcjami, w takim przypadku polisa nie zadziałałaby. Dlatego też bezpieczeństwo towarów naszych klientów również miało wpływ na naszą decyzję.

Jak pan sądzi, o ile spadł ruch w Małaszewiczach?

- Nie dysponujemy na ten moment dokładnymi danymi, jednak według mojego szacunku będzie to na pewno między 30 a 40 proc. Reszta pociągów jedzie po Nowym Jedwabnym Szlaku, ponieważ za transport część ładunków płaci nadawca, czyli strona chińska. Chinom zależy na rozwoju NJS, bo ich rząd zainwestował setki milionów dolarów w propagowanie tego szlaku transportowego.

Mówił pan o relokacji firm ze Wschodu do Polski, to nowość. Wcześniej jednak po wybuchu pandemii podniesiono argument o konieczności reshoringu firm z Azji do Europy. Ten postulat przybiera konkretne formy, czy to tylko oczekiwanie bez pokrycia w faktach?

- Widzimy, że szczególnie duże firmy, które mają pokaźne wolumeny, próbują dywersyfikować geograficznie swoją działalność - albo już otwierają swoje linie produkcyjne czy fabryki w Europie, albo szukają tu alternatywnych dostawców.

Musimy być jednak również realistami. Ani Europa, ani Stany Zjednoczone, ani żadna inna gospodarka nie są w stanie podołać relokacji większości produkcji z Azji. Chodzi nie tylko o dostępność pracowników i model pracy, ale także o infrastrukturę i technologię. Chiny dokonały pod tym względem olbrzymiego postępu. Reshoring możliwy jest więc w pewnym zakresie i nie wydarzy się natychmiast. Będzie to długi proces.

Polska będzie hubem dla odbudowy Ukrainy

Inflacja daje się wszystkim we znaki i to nie tylko w Polsce. Mówi się o spowolnieniu gospodarczym…

- Nas to na razie na szczęście nie dotyczy. Pewnie jest to efekt tego, że z każdym rokiem sukcesywnie się rozwijaliśmy jako firma. Pojawiło się wiele nowych projektów i nowych klientów. W trudnym okresie pokazaliśmy, że jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym, co zaowocowało dalszym rozwojem współpracy z dotychczasowymi klientami.

Ogólnie na rynku spowolnienie jest jednak widoczne. Kluczowe, czy będzie to tylko wychłodzenie i potem zgodnie z cyklem koniunkturalnym nastąpi odbicie, czy nadejdzie głęboki kryzys. Ze schłodzeniem jako branża sobie poradzimy. Wsparciem może być reshoring, w kontekście którego Polska ma dobrą pozycję.

Widzimy nowe przedsięwzięcia, których może nie jest tyle, ile kiedyś, ale nadal się pojawiają. Ryzykiem jest jednak uznanie przez inwestorów Polski za kraj frontowy. Wierzę jednak, że staniemy się dużym hubem logistycznym dla odbudowy Ukrainy po wojnie. To dla nas duża szansa. Zapowiada się, że środki, którymi USA i UE będą chciały wesprzeć naszego wschodniego sąsiada, będą gigantyczne. W grę wchodzi także obsługa eksportu z Ukrainy. Mam nadzieję, że to zneutralizuje nasze własne wyzwania gospodarcze.

Wzrost cen stosunkowo łatwo przerzucić w logistyce na klienta. Czy utrzyma się on na poziomie inflacji podawanym przez GUS, czy będzie od niego wyższy lub niższy?

- To wszystko zależy tak naprawdę od tego, o jakim rodzaju usługi mówimy. W transporcie drogowym stosunkowo łatwo jest wszystko sparametryzować i wyliczyć udział kosztów paliwa, pracy i sprzętu. W transparentny sposób pokazaliśmy to klientom. Większym wyzwaniem jest to w przypadku usług magazynowych. Niespotykany dotąd wzrost cen mediów: gazu, prądu, materiałów do handlingu (palet, folii, kartonu) zaszokował branżę. Do tego trzeba doliczyć problemy z odpływem pracowników z Ukrainy w związku z wojną i wzrost oczekiwań płacowych tych, którzy pozostali.

Myślę, że największy wzrost kosztów w transporcie czy logistyce kontraktowej już nastąpił. Wiele będzie jednak zależało od postawy naszego regulatora, czyli państwa, i jego polityki wobec cen energii, gazu, podatków czy płac.

Niewątpliwie ważna jest transparentność w relacjach z klientami. Pokazanie im, z czego wynika dana korekta ceny. Nie oszukujmy się, część naszej branży zareagowała tak, że skoro wszystkie ceny idą do góry, to trzeba automatycznie podnieść własne. My w ten sposób nie możemy i nie chcemy działać. Każdy z naszych produktów charakteryzuje inna dynamika wzrostu stawek. Potrzebny jest zdrowy rozsądek. Musimy jako branża logistyczna starać się udźwignąć część podwyżki tych kosztów przez optymalne planowanie łańcuchów dostaw naszych klientów i stosowanie innowacyjnych rozwiązań. Takie działania usprawnią procesy, zarówno po naszej, jak i klientów stronie, a co za tym idzie – obniżą koszty.

