Napęd może być z obornika. Ale transport bez emisji to utopia

- Napędy alternatywne pomogą w dekarbonizacji transportu, ale osiągnięcie zeroemisyjności będzie raczej niemożliwe - mówi Jacek Nowakowski, wiceprezes Polskiej Platformy LNG i bioLNG.

- Jeżeli porównamy pojazd zasilany bioLNG, którego źródłem jest obornik, gnojowica czy odpady poubojowe, i pojazd zasilany B7, czyli dieslem z 7-proc. udziałem biokomponentów, to ograniczenie emisji CO2 w metodologii Well-to-Wheel wyniesie powyżej 120 proc. - mówi Jacek Nowakowski, menedżer ds. rozwoju biznesu napędów alternatywnych w IVECO Poland, wiceprezes Polskiej Platformy LNG i bioLNG.



- Ustawa o odnawialnych źródłach energii, w której pierwszy raz pojawi się definicja biometanu, jest obecnie procedowana. Trzymamy kciuki, aby była gotowa do podpisu przez prezydenta w czerwcu 2023 r. - dodaje.



Przewoźnicy, którzy mają w swoich flotach samochody na gaz ziemny, przeżyli bardzo trudny rok. Cena LNG i CNG przebiła cenę diesla, oscylując nawet w pobliżu jej 2,5-krotności. Zdaniem Jacka Nowakowskiego najgorsze już minęło.

Nie spada zainteresowanie samochodami napędzanymi konwencjonalnie. Postulowany przez Komisję Europejską zakaz rejestracji nowych pojazdów innych niż zeroemisyjne po roku 2035 nie dotyczy aut ciężarowych.

Skala wyzwań stawianych transportowi drogowemu przez politykę klimatyczną jest naprawdę duża. Zdaniem wielu ludzi z branży wprowadzenie zmian będzie bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Jakie jest pana zdanie?

- W IVECO przyświeca nam hasło „Jakość powietrza i zmiany klimatu nie mogą czekać”. Dlatego chcemy, jako producent pojazdów, być netto zeroemisyjni (stan, w którym działania podejmowane w łańcuchu wartości firmy i związana z nimi emisja CO2 nie wywierają wpływu na klimat - przyp. red.) do roku 2040. Podlegamy też regulacjom unijnym dotyczącym redukcji emisji CO2 z pojazdów. Do roku 2025, jeżeli chodzi o pojazdy ciężarowe i autobusy, musimy zmniejszyć emisję w Europie o 15 proc., i o 30 proc. do roku 2030, w obu przypadkach w stosunku do roku 2019.

Fundamentalną zmianę zapowiada zaś propozycja Komisji Europejskiej zawarta w pakiecie Fit for 55 o zakazie produkcji i rejestracji nowych pojazdów spalinowych na terenie Unii Europejskiej od roku 2035.

Wobec zmian, które nadchodzą, nie możemy być bezczynni. Pracujemy nad rozwojem pojazdów zero- i niskoemisyjnych. Mamy je w swojej ofercie. Naszym zdaniem bardzo ważny jest segment aut niskoemisyjnych. To pojazdy zasilane sprężonym lub skroplonym gazem ziemnym - CNG lub LNG. W Unii Europejskiej prawie 20 proc. LNG pochodzi z biometanu. To gaz powstający w wyniku oczyszczenia biogazu, a biogaz powstaje w wyniku fermentacji związków pochodzenia organicznego.

W studium, które przeprowadziliśmy wspólnie z włoskim Stowarzyszeniem Producentów Biogazu, wyliczyliśmy, że jeżeli porównamy poruszający się po drodze pojazd zasilany bioLNG, czyli skroplonym gazem ziemnym z biometanu, którego źródłem jest obornik, gnojowica czy odpady poubojowe, i pojazd zasilany B7, czyli dieslem z 7-proc. udziałem biokomponentów, to ograniczenie emisji CO2 w metodologii Well-to-Wheel (od źródła energii do energii napędzającej koło - przyp. red.) wyniesie powyżej 120 proc.

Aż tyle?

- Tak, bo trzeba wziąć pod uwagę, że nieprzetworzony obornik, gnojowica czy odpady poubojowe zalegają w środowisku, powodując dużą emisję metanu do atmosfery.

Ale wracając do tego, nad czym pracujemy. Na tegorocznych targach dla branży transportu drogowego IAA w Hanowerze zaprezentowaliśmy premierowo samochód dostawczy e-Daily, elektryczną wersję cenionego i popularnego modelu IVECO oraz prototyp jego wersji wodorowej, elektryczny ciągnik siodłowy 4x2 o mocy 640 KM i zasięgu około 500 km opracowany wspólnie z amerykańską firmą Nikola, oraz pojazd Nikola Tre FCEV napędzany energią elektryczną z ogniwa wodorowego o zasięgu 800 km.

Cały czas jest jednak na rynku zapotrzebowanie na pojazdy zasilane klasycznie, a więc silnikami wewnętrznego spalania, czyli napędzane dieslem. Wszyscy producenci walczą o zmniejszenie zużycia paliwa. Aktualny model IVECO S-WAY z silnikiem C13 490 KM oferuje o 4 proc. niższe spalanie, a usługi dodatkowe mogą je jeszcze obniżyć. Kolejne premiery przyniosą dalsze obniżenie emisji. Produkowane przez nas pojazdy mogą być napędzane także HVO, czyli uwodornionym olejem roślinnym (wytwarzanym z olejów i odpadów roślinnych - przyp. red.).

Jak chcecie osiągnąć swoją zeroemisyjność?

- Jest kilka dróg do zeroemisyjności: ograniczając emisję CO2 w łańcuchu dostaw, u podwykonawców, używając do budowy samochodów podzespołów, które będzie można odnawiać, ale też przez offset. W 2021 r. podpisaliśmy umowę z firmą Ecobal. Posiada ona lasy w Polsce, Rumunii, Hiszpanii czy Włoszech. Dzierżawimy od niej 5 ha pod Radzanowem koło Mławy, gdzie w kwietniu tego roku na działce o powierzchni 1 ha zasadziliśmy 5 tys. drzew, dębów i grabów, przy udziale pracowników IVECO Poland. To wyraźny sygnał, że ochrona środowiska jest nam bliska i czynimy swój wkład - dosłownie - własnymi rękami.

Samochody ciężarowe napędzane dieslem nadal po 2035 r. Szansa dla biometanu

Wróćmy do pakietu Fit for 55. W polskim tłumaczeniu można przeczytać, że zakaz rejestracji nowych pojazdów od 2035 roku dotyczy samochodów osobowych i dostawczych. Czy to oznacza, że samochody ciężarowe napędzane dieslem nadal będzie można rejestrować?

- Tak. Zrobiono też kilka innych wyjątków, np. dla produkcji niskoseryjnej.

Dla Porsche i Lamborghini.

- I dla Ferrari. Może trochę dla Bugatti, jeżeli jeszcze coś wyprodukują. Ograniczenie nie dotyczy pojazdów dla służb bezpieczeństwa, straży pożarnej, utrzymania lotnisk.

Niedawno kilka krajów europejskich zaproponowało podpisanie porozumienia o zakazie rejestracji nowych spalinowych pojazdów ciężarowych i autobusów od roku 2040, ale na razie nie trafiło to na podatny grunt. Musimy jednak być przygotowani, że prędzej czy później takie regulacje wejdą w życie, jeżeli mamy mówić o neutralności klimatycznej Unii Europejskiej.

Tę neutralność UE ma osiągnąć w 2050 r., czyli za 28 lat. Jak to zrobić, skoro wydaje się, że dziś o nowych technologiach w transporcie drogowym więcej się mówi, niż wdraża, a diesel trzyma się dobrze? Pana zdaniem która z technologii, będących obecnie na stole, pozwala osiągnąć najlepszy efekt klimatyczny?

- Wydaje się, że jeśli chodzi o transport ciężki, to najlepszy efekt daje użycie jako paliwa gazu. Bo nawet jeśli używamy metanu kopalnego w postaci LNG lub CNG, w grę wchodzi redukcja emisji CO2 o 15 proc. Nie zapominajmy przy tym o tlenkach azotu, które są bardzo szkodliwe. Ich emisja z pojazdów napędzanych gazem ziemnym niezależnie od tego, czy będzie pochodził ze źródeł odnawialnych, jak biometan, czy ze źródeł kopalnych, jest niższa o 60 proc. niż z pojazdów spalinowych, a w przypadku najbardziej trującego NO2 nawet o 95 proc.

Innym sposobem zmniejszania emisyjności transportu drogowego, jak już wspomniałem, jest rozwój technologii bateryjnych i wodorowych. Spodziewamy się jednak, że w roku 2030 około 50 proc. sprzedawanych pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton dalej będzie napędzanych w mniejszym lub większym stopniu silnikami spalinowymi.

Za to w gamie pojazdów dostawczych utrwali się zasilanie bateryjne. Wydaje się, że od tego kierunku nie ma odwrotu. IVECO razem z Hyundai’em pracuje także nad napędem wodorowym dla naszego samochodu dostawczego. Mamy zamiar rozwijać ten pomysł, ponieważ największym problemem, jeśli chodzi o pojazdy bateryjne, jest czas ładowania. Dziś wchodzą wprawdzie do użycia nowe systemy ładowania MCS (z ang. Megawatt Charging System), ale widzimy, jak poważne są ograniczenia po stronie operatorów systemów dystrybucji i możliwości lokalizacji przyłączy wysokich mocy.

Rozwiązaniem na tu i teraz są pojazdy zasilane biometanem, według metodologii Well-to-Wheel zeroemisyjne. Mamy takie w gamie zarówno lekkiej, średniej, jak i ciężkiej. Polska dysponuje rocznie 125-150 mln ton użytecznych biokomponentów. To opady, których nie da się inaczej zagospodarować, niż przetworzyć na gaz. To ogromna szansa dla rolników. Podniesie też konkurencyjność naszej gospodarki, bo biogaz może służyć do napędzenia samochodów, ale też w produkcji. Jego dostępność będzie też ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Chodzi o kilka tysięcy instalacji rozproszonych.

Mówi się o tym w Polsce od lat…

- Dokładnie od 15. Warto podkreślić, że właśnie niedawno była pierwsza rocznica podpisania Porozumienia o Współpracy na rzecz Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu.

Wierzy pan, że potencjał biogazu zostanie w końcu uwolniony?

- Byłem członkiem kilku grup roboczych, które przez ostatni rok pracowały pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Bariery zostały zidentyfikowane. Łyżką dziegciu w całej beczce miodu jest to, że po stronie regulacyjnej na razie nic się nie wydarzyło. Ustawa o odnawialnych źródłach energii, w której pierwszy raz pojawi się definicja biometanu, jest obecnie procedowana. Trzymamy kciuki, aby była gotowa do podpisu przez prezydenta w czerwcu 2023 r.

Rozwojem tego rynku zainteresowane są firmy prywatne, ale także spółki Skarbu Państwa, które weszły do grupy Orlen po fuzji z Lotosem. Dla rolników powinien być cenny poferment, który powstaje po odebraniu metanu. To doskonały nawóz, zawierający dużo związków azotowych. Biorąc pod uwagę obecne ceny nawozów sztucznych, powinni być tym szczególnie zainteresowani.

Rok pod znakiem bardzo wysokich cen gazu do napędzania samochodów

Transport to jednak nie tylko technologia, ale przede wszystkim ekonomia. Ceny gazu, także do napędzania aut, zwariowały, co boleśnie odczuli ci przewoźnicy, którzy zainwestowali w ciągniki napędzane gazem. Muszą dokładać do biznesu.

- Rzeczywiście, od września ub. roku obserwujemy gwałtowne zmiany cen na rynku gazu. Na TTF, największej giełdzie gazu w Europie, średnią pięcioletnią cenę wyliczano przed rokiem na około 30 euro za 1 MWh. Po inwazji Rosji na Ukrainę cena poszybowała nawet do 350 euro. Spowodowało to duże problemy po stronie przewoźników. Nam, jako IVECO Poland, importerowi pojazdów, udało się im pomóc w obszarze finansowania pojazdów i kontraktów serwisowych. Do każdej sprawy podchodziliśmy i podchodzimy indywidualnie.

Teraz wszystko się uspokaja, ale w pewnym momencie cena gazu ziemnego do napędu samochodu oscylowała w pobliżu 2,5-krotności ceny diesla. Wspólnie z naszymi partnerami, także z firmą Shell, przygotowaliśmy produkty, które zabezpieczają naszych klientów, przede wszystkim w Europie Zachodniej, gdzie gros przewoźników zaopatrujących się w pojazdy na gaz operuje. Mam przede wszystkim na myśli rynek niemiecki, na którym do końca przyszłego roku pojazdy gazowe zwolnione są z opłat drogowych. Wypracowaliśmy z firmą Shell rozwiązanie, gdzie Shell proponuje klientom ofertę stałej ceny gazu na określony czas. W naszym przekonaniu najgorsze mamy już za sobą.

Wracając do atutów biogazu, nie będzie on wrażliwy na notowania cen gazu ziemnego. Nie podlega im. Pozostaje sprawa zawarcia kontraktu z producentem substratu i analiza ekonomiczna przedsięwzięcia.

Biometan jest kluczowy dla koncernów paliwowych, m.in. dla Orlenu, bo pomaga realizować Narodowy Cel Wskaźnikowy. Do 2030 r. 14 proc. paliwa sprzedawanego sektorowi transportowemu powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych. Biometan, jako biokomponent zaawansowany, pozwala na pomnożenie udziału we wskaźniku razy dwa.

Musimy też mieć na uwadze nową unijną taksonomię. Ważna jest też polityka sankcji wobec Rosji. Lada moment nastąpi zakaz importu ropy z kierunku wschodniego. Będziemy obserwować podwyżki cen paliw konwencjonalnych, jak diesel czy benzyna. Luka między ceną gazu a ceną diesla będzie się więc mocno zwężać. Sądzę, że już niedługo cena gazu będzie znowu niższa niż cena diesla.

Ale spalanie gazu w silniku powoduje jednak emisję…

- Dlatego mówimy o biogazie w ujęciu Well-to-Wheel, a nie Tank-to-Wheel (od zbiornika do pojazdu - przyp. red.). Wtedy bez względu na to, czy spalamy w silniku paliwo kopalne, czy pochodzące z biometanu, emisja CO2 jest taka sama. W przypadku biogazu, mówiąc w pewnej przenośni, nie wydobywamy CO2 spod ziemi, ale wykorzystujemy ten, który jest w obiegu i zmniejszamy jego emisję z odpadów.

Jak wygląda struktura sprzedaży pojazdów napędzanych gazem w Grupie IVECO? Ile takich pojazdów sprzedaje się w Polsce? Jaka jest dynamika rynku?

- W Polsce w 2020 roku sprzedaliśmy 388 pojazdów gazowych, w 2021 już 705 sztuk, pod koniec 2021 wydaliśmy tysięczny pojazd zasilany LNG. Rok 2022 – ze względu na ceny paliwa gazowego, podyktowane sytuacją geopolityczną – zakończy się niższym wynikiem, ale w dalszym ciągu widzimy spore zainteresowanie tym alternatywnym typem napędu.

Nowe technologie w transporcie drogowym mają swoje ograniczenia. W naszej rozmowie padło już to między wierszami. Przewoźnicy, którzy decydują się na zakup pojazdu, muszą to brać pod uwagę.

- Największym ograniczeniem jest zasięg. W przypadku pojazdu elektrycznego 500 km, wodorowego 800 km, ale pojazd gazowy ma zasięg 1600 km. Inne to dostępność infrastruktury. Stacji szybkiego ładowania dla pojazdów ciężarowych w Polsce jest zaledwie kilka, stacji do tankowania wodorem nie ma w całej Europie, za to stacji do tankowania LNG jest ponad 600.

Trzecia sprawa, którą trzeba wziąć pod uwagę, to czas tankowania. W przypadku pojazdu gazowego jest równy czasowi tankowania olejem napędowym, w przypadku tankowania wodorem jest podobnie, a w pewnych okolicznościach trwa to nawet krócej, natomiast w przypadku pojazdu elektrycznego jest znacząco dłużej.

Mam nadzieję, że z czasem dostęp do infrastruktury będzie coraz lepszy. Następuje to sprzężenie zwrotne z rynkiem pojazdów. Cztery lata temu w Polsce była tylko jedna publiczna stacja tankowania LNG, w Śremie. Dopiero zakupy pojazdów i nasz projekt, że za każdymi 20 pojazdami idzie stacja skroplonego gazu ziemnego i jego dostawy, spowodowały, że rynek zaczął się rozwijać.

W mojej ocenie podobne zjawisko nastąpi na rynku pojazdów elektrycznych czy wodorowych, ale na to potrzebujemy jeszcze czasu. I ogromnych środków. Posługując się proporcjami – nie są to dokładne kwoty – jeśli pojazd z silnikiem diesla kosztuje dziś 100 tys. euro, to LNG 130 tys. euro, elektryczny 450 tys. euro, a wodorowy 600 tys. euro. Widać, że przezbrojenie floty kosztuje. Potrzebne jest wsparcie państwa. W Polsce na razie go nie ma.

W transporcie drogowym posługujemy się wskaźnikiem TCO (z ang. Total Cost of Ownership) odnoszącym się do całkowitego kosztu posiadania pojazdu, obejmującym nie tylko jego zakup, ale i koszt utrzymania oraz wartość po okresie eksploatacji. Jesteśmy w stanie pokazać, że TCO pojazdu w technologii gazowej jest niższe niż TCO diesla. W przypadku pojazdów eklektycznych czy wodorowych nie jest to dziś możliwe. Być może około roku 2030 TCO pojazdów dieslowych i wodorowych się zrównają. Nie znaczy to jednak, że jeśli chodzi o wodór, będzie dużo taniej. To używanie diesli stanie się dużo droższe, bo spalanie paliw kopalnych będzie obciążone coraz większymi opłatami. Pytanie też, co z dostępnością wodoru. Redukcji emisji potrzebuje w Europie także przemysł. Może się okazać, że cały wodór pójdzie na jego potrzeby.

Naszym zdaniem technologia gazowa to most łączący obecną sytuację z tą, do której dążymy. Liczbę pojazdów dostawczych elektrycznych i wodorowych w transporcie drogowym w Polsce można dziś podać w dziesiątkach, może setkach, ciężarowych jest zaś dosłownie kilka sztuk. Pojazdów zasilanych gazem, ziemnym lub bio jest już w naszym kraju około 2,5 tys., a w całej Europie ponad 20 tys.

Co dalej z dekarbonizacją transportu w Europie?

Czyli dekarbonizacja transportu nie jest zadaniem ponad siły nowoczesnej cywilizacji, Europy Zachodniej, Polski?

- Świetnie, że użył pan tego słowa. Nam właśnie chodzi o dekarbonizację transportu, czyli w rezultacie czystsze powietrze i ograniczenie zmian klimatycznych. Jeżeli dekarbonizacja transportu to różne ścieżki odejścia od paliw kopalnych – pojazdy zasilane biometanem, bateryjne, wodorowe, ale napędzane też paliwem syntetycznym – to tak, możemy ją przeprowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o formalną zeroemisyjność, to raczej niemożliwe. Jesteśmy realistami.

