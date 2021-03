Napęd wodorowy w pociągach. Różne zdania Pesy i Newagu

Napęd wodorowy pociągów ma być jednym z pomysłów na zieloną rewolucję w polskim kolejnictwie. Dwaj polscy producenci taboru kolejowego mają jednak nieco inne stanowiska w na temat sensu budowy wodorowych pociągów pasażerskich. Pesa chce iść w tym kierunku, Newag jest sceptyczny.

Może go rozwiązać zmiana miksu energetycznego w Polsce. Ministerstwo Klimatu, jak zauważa prezes Newagu, w pierwszej kolejności chciałby wykorzystywać wodór w produkcji energii, a dopiero potem w transporcie.Inny problem to sprawa „czystości” wodoru. Produkowany z węgla czy gazu wcale nie jest jest ekologiczny. Można tak mówić tylko w przypadku produkcji tego gazu w drodze elektrolizy, a tu Polska dopiero zbiera doświadczenia.Najważniejsza jest jednak "głębokość" rynku. Prezes Konieczek szacuje, że pojazdów potrzebnych do obsługi tras niezelektryfikowanych potrzeba w Polsce około 200. W ostatnich latach samorządy kupiły pojazdy spalinowe, ich średnia wieku to 12,5 roku. Są za młode, żeby je wymieniać...Z konieczności stymulowania popytu zdaje sobie sprawę Krzysztof Zdziarski. Może przyjąć to formę dotacji, jak w przypadku autobusów na wodór. Potrzebna też będzie odpowiednia infrastruktura. Być może wspólna stacja tankowania autobusów i pojazdów szynowych. Takie miejsce wytypowano już w Gdyni.- To duże wyzwanie, ale ta układanka zaczyna się nam składać - mówi prezes Zdziarski, dopowiadając, że chciałby, aby pociąg pasażerski z napędem wodorowym był gotowy w 2025 r.Równolegle Pesa przygotowuje pojazd nazywany roboczo „wodór ready”. Napęd wodorowy będzie można do niego zaaplikować, kiedy będzie gotowa odpowiednia infrastruktura, na początku na wybranych trasach.Newag jest za to zainteresowany zastosowaniem technologii wodorowej w silnikach dieslowskich, ich przezbrojeniem przez zmianę komory spalania, pomp wtryskowych i wtryskiwaczy. Będzie już najbliższy poniedziałek o tym rozmawiać z jedną z polskich uczelni, która przygotowała do spalania wodoru silniki Mana i Volvo.Prezes Newagu wskazuje też na inny sposób eliminacji emisji CO2 podczas jazdy pociągu. Firma pracuje teraz na superkondesatorem. Pozwoli on na gromadzenie energii odzyskiwanej podczas hamowania pociągu; ta będzie potem wykorzystywana podczas rozruchu pociągu do 50 km/godz. Dopiero po osiągnięciu tej prędkości włączą się silniki spalinowe. Pozwali to ograniczyć emisję CO2 o połowę.Problem w tym, że jeżeli oczekiwania co do zeroemisyjności transportu kolejowego będą rosły, wodór może okazać się jedynym wyjściem... Baterie nie pozwalają na dłuższy przejazd pociągu niż 150-200 km. Żaden z przewoźników nie kupi takiej jednostki. Żeby pociąg na baterie znalazł kupców, musiałby umieć przejechać bez ładowania co najmniej 500 km. Teraz to technicznie niemożliwe.- Naszym priorytetem jest maksymalne zelektryfikowanie linii kolejowych, ale spodziewamy się, że w przypadku części z nich z różnych powodów, czy to technicznych czy ekonomicznych, nie będzie można tego zrobić - mówi Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka. - Rozwiązaniem tego problemu może być kolej wodorowa. Jest pomysł, aby oprzeć na niej relację Reda-Hel. Ale to dopiero początek drogi, wymagającej dużego wsparcia finansowego.Temat został wywołany podczas czwartkowej konferencji „Zielony Ład na polskiej kolei” zorganizowanej przez PKP Intercity, gdy Joanna Lech p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zapytała, czy należy brać pod uwagę projekty wodorowe, planując unijne wsparcie w nowej perspektywie finansowej. Odpowiedź nie była jednoznaczna.A jest się o co starać. Wszystko wskazuje, że poziom dofinansowania taborowych projektów kolejowych w obszarze programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie finansowej będzie taki sam, jak w starej: 2 mld zł w przypadku przewozów pasażerskich i 1 mld w przypadku przewozów towarowych (projekty intermodalne).