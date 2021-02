Naprawa Pendolino uszkodzonego pod Ozimkiem dobiega końca

Naprawa pociągu Pendolino uszkodzonego w wypadku pod Ozimkiem w kwietniu 2017 roku dobiega końca - poinformowała PAP rzecznik przewoźnika Katarzyna Grzduk. Dodała, że planowany termin zakończenia prac i przywrócenia jednostki do eksploatacji to trzeci kwartał tego roku.

"Naprawa pojazdu ED250-002, uszkodzonego w wypadku pod miejscowością Ozimek, dobiega końca. Planowany termin zakończenia prac i przywrócenia jednostki do eksploatacji to trzeci kwartał 2021 roku. Finalny koszt naprawy stanowi tajemnicę handlową wykonawcy" - czytamy w przesłanej PAP informacji.

Do wypadku z udziałem Pendolino doszło pod miejscowością Ozimek w kwietniu 2017 roku. Kierowca ciągnika siodłowego zignorował zakaz ruchu ciężarówek i wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy. Obciążony dodatkowym ładunkiem zestaw zablokował się na przejeździe.

Kiedy kierowca wysiadł z kabiny, żeby wezwać pomoc, w ciągnik uderzył pociąg Pendolino. W wyniku zderzenia rannych zostało 18 osób, z czego siedem z poważnymi ranami przewieziono do szpitali. Uszkodzeniu uległ pociąg, szyny, blisko pięćset podkładów i sieć trakcyjna.

Uszkodzony człon pociągu został przewieziony do Włoch w kwietniu 2019 roku do fabryki Alstom w Savigliano. Wtedy też PKP Intercity informowało, że szacunkowy czas naprawy pociągu to 19-20 miesięcy. Naprawy miały więc zakończyć się na przełomie roku 2020 i 2021, jednak fachowcy we Włoszech stwierdzili, że naprawa potrwa dłużej ponieważ uszkodzenia okazały się bardzo poważne.