Nasza gospodarka radzi sobie z kryzysami dzięki pewnym cechom

W czasach nieprzewidywalności i niepewności jawią się ryzyka, którymi trzeba efektywnie zarządzać, ale pojawiają się także możliwości rozwoju - stwierdza Michał Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Wiele faktów wskazuje na nieschematyczne działania polskich menedżerów. Na przykład z informacji ING wynika, że w krajach, w których operuje, wiele firm zawiesiło działalność. W Polsce takiego zjawiska nie było - w masowej skali.

Poziom inwestycji prywatnych spada w Polsce od wielu lat. To nie efekt pandemii czy wojny. Zewnętrzne wstrząsy oczywiście wpływają na zachowania przedsiębiorców, lecz powodem niskiego poziomu inwestycji są nasze krajowe uwarunkowania.

Proces skracania łańcuchów dostaw, dzięki „bliskiej” produkcji, przyspieszył po wybuchu wojny na Ukrainie. Nie oznacza masowego przenoszenia fabryk z Azji do Europy, ale na pewno dotyczy wielu nowo rozpoczynanych inwestycji. W tych analizach Polska plasuje się z pewnością wysoko jako kraj atrakcyjny biznesowo.

Raport ING Banku Śląskiego i Europejskiego Kongresu Gospodarczego „Polska w światowych łańcuchach dostaw. Szanse globalne a ryzyka lokalne” zidentyfikował pięć obszarów, które są przedmiotem troski – zarówno potencjalnych inwestorów zagranicznych, jak tych obecnych.

Komentując raport („Polska w światowych łańcuchach dostaw. Szanse globalne a ryzyka lokalne”), stwierdził pan, że „polscy przedsiębiorcy kolejny raz zdali test na odporność, elastyczność, odpowiedzialność”. Czy to wskazuje na wyjątkowość takich postaw i działań polskich menedżerów - w porównaniu z kolegami z innych krajów europejskich?

- Tak, wiąże się to bowiem z pewnymi cechami polskiej gospodarki, które osłabiają skutki megatrendów i kryzysów, z jakimi zderzamy się od kilku już lat. Nasza gospodarka ma dużą liczbę sektorów, czyli jest silnie zdywersyfikowana. Szczególnie, jeżeli porównamy ją z innymi gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Dlatego w mniejszym stopniu jesteśmy uzależnieni od jednego lub dwu globalnych łańcuchów dostaw, co charakteryzuje np. branże automotive lub technologiczną, a co widzimy w Czechach lub na Słowacji. Ponadto 2/3 PKB wytwarzają u nas firmy małe i średnie, czyli o obrotach poniżej 250 mln zł rocznie.

Udział sektora MŚP w gospodarce jest podobny w wielu krajach zachodniej Europy.

- W Europie – tak, ale nie w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚ-W), do którego to regionu jest bardziej zasadne porównywanie naszej gospodarki w kontekście konkurowania o kapitały, zasoby i rynki zbytu. Także pod względem możliwości ekspansji własnych przedsiębiorstw do krajów „bliskiej” zagranicy.

Co również ważne: np. w Niemczech wiele średniej wielkości firm i tych małych produkuje na potrzeby rynków lokalnych lub wewnętrznego, podczas gdy nasze MŚP są dostawcami dla dużych firm lub koncernów działających w Polsce, które z kolei łączą się z globalnymi łańcuchami dostaw. Kolejną zatem ważną cechą naszej gospodarki pozostaje znacząca ekspozycja polskiego MŚP na gospodarkę globalną.

Polska szkoła menedżerów i właścicieli – mity a fakty

Są to czynniki obiektywne, które pomogły łagodniej przejść polskiej gospodarce kryzys w logistyce. A czy pomogły w tym także oryginalne lub specyficzne cechy działania naszych menedżerów, o których się mówi, ale są przecież niemierzalne?

- Istotnie, trudno to ująć w statystykach lub danych... Natomiast wiele faktów wskazuje na nieschematyczne działania polskich menedżerów.

Gdy w okresie lockdownu rozmawiałem z moimi odpowiednikami w krajach, w których działa bank ING, to słyszałem, że wiele tamtejszych firm zawiesza działalność. W Polsce takiego zjawiska nie było - przynajmniej w masowej skali. Nasi przedsiębiorcy nie zaniechali poszukiwań, by pracować w miarę stabilnie w tych trudnych warunkach.

Wskazuje to na inną mentalność czy inne powody?

- Na jedno i drugie, a oba czynniki mają korzenie historyczne. Przypomnijmy, jak kształtowała się wolna gospodarka w Polsce i czym się różniła od innych krajów naszego regionu...

U nas prywatyzacja przebiegała inaczej - mam na myśli to, że nie zakładano tworzenia dużych koncernów na osnowie powszechnej prywatyzacji, jak w Czechach, na Słowacji czy Węgrzech. Ponadto u nas już przed zmianami ustrojowymi w 1989 roku istniały spore enklawy prywatnej przedsiębiorczości.

To wszystko ma duże znaczenie. Należy też pamiętać, że wiele firm rozwijających się świetnie dzisiaj powstawało właśnie w początkowym okresie polskiej transformacji gospodarczej.

Druga strona medalu – ile przedsiębiorcy płacą za bałagan?

Z raportu wynika, że ankietowane przedsiębiorstwa potrafiły złagodzić szoki kryzysu - w tym w logistyce. A jaka jest druga strona medalu, co wiadomo o kosztach adaptacji do tych trudnych warunków?

- Oczywiste jest, że z powodu tych perturbacji i szukania rozwiązań problemów przedsiębiorstwa poniosły większe koszty niż w normalnych warunkach działania. Ale ten impakt był złagodzony przez różne rodzaje pomocy publicznej skierowane do sektora MŚP, w tym tzw. tarcze osłonowe uruchomione przez państwo i samorządy. Choć przełożyło się to na wzrost inflacji, to zarazem ochroniło wiele MŚP przed upadłością, a całą gospodarkę przed innym problemem: wzrostem skali bezrobocia.

Duże przedsiębiorstwa nie korzystały z takiej ochrony.

- Tak, ale w większości były nieźle przygotowane na „trudne czasy”, dzięki ciągłości wzrostu gospodarczego. Miały odpowiednią poduszkę finansową w postaci gotówki na rachunkach bieżących, by zamortyzować spadki sprzedaży.

Należy też podkreślić, że na apel gaszenia pożaru frontalnie stanął sektor bankowy. Nie cofnął się z ofertą kredytowania obrotowego przedsiębiorstw, kiedy te zaczęły budować zapasy, realizując strategię stabilizacji źródeł dostaw i zabezpieczenia się przed zakłóceniami w logistyce – w duchu just-in-case (na wszelki wypadek).

Łącznie zatem aktywność przedsiębiorców, pomoc rządowa, dobra kondycja sektora bankowego i jego postawa wobec sytuacji kryzysowej pozwoliły nam przejść w miarę bezpiecznie przez najtrudniejszy okres. Efektem był powrót już w 2021 roku do wzrostu gospodarczego (tzw. V-shape recovery) i dalsze odbicie gospodarki na początku 2022 r. Aż do innego zaburzenia, spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę.

Kosztem ubocznym adaptacji do nowych wyzwań jest jednak zmniejszenie inwestycji prywatnych przedsiębiorstw, przeznaczanych np. na nowe linie produkcyjne, które budują potencjał gospodarki.

- Poziom inwestycji prywatnych spada w Polsce od wielu lat. To nie efekt pandemii czy wojny.

Zewnętrzne wstrząsy oczywiście wpływają na zachowania przedsiębiorców, ale powodem niskiego poziomu inwestycji są nasze krajowe uwarunkowania - od dawna szeroko komentowane; wśród nich jest nieprzewidywalność regulacji i podatków czy - ostatnio - blokada środków unijnych.

Proces nearshoringu to nie teoria, Polska plasuje się wysoko jako kraj atrakcyjny biznesowo

Czy wojna w Ukrainie i jej skutki dla polskich przedsiębiorstw były trudniejsze do adaptacji niż wyzwania zakłóceń logistycznych z powodu pandemii?

- Wojna też wywołała zaburzenia w łańcuchach dostaw, lecz głównie dotyczyło to nośników energii, gdyż zmieniła radykalnie kierunki dostaw gazu, ropy naftowej czy węgla. A na ich skutki polskie przedsiębiorstwa miały i mają ograniczone możliwości przeciwdziałania.

Znów sporą pomoc zaoferowało państwo, chroniąc MŚP i konsumentów przed drastycznymi podwyżkami cen tych nośników energii. Niestety, nie zmieniło to kosztów adaptacji przedsiębiorstw do tego szoku i nie zahamowało procesu przenoszenia rosnących kosztów energii na finalnego konsumenta. Skutek jest taki, że nastąpiła spirala wzrostu kosztów dla wszystkich i pogłębiły się procesy inflacyjne.

Na co wskazują w tym kontekście ankietowane przedsiębiorstwa?

- Na nieprzewidywalność polityki gospodarczej, monetarnej i stóp procentowych, także polityki transformacji energetycznej. Brak takiej przewidywalności utrudnia przyjęcie strategii rozwoju, nie można bowiem uściślić szacunków strony kosztowej działalności. To groźne dla strategicznego myślenia o rozwoju całej gospodarki już na okres po zakończeniu wojny w Ukrainie.

Zarazem przedsiębiorstwa pokazywały pozytywne przykłady, jak realizują własne strategie ESG, czyli zarządzanie w aspektach środowiskowych, społecznych i korporacyjnych. Szukają sposobów na zmniejszenie uzależnienia od miksu energetycznego opartego na nieodnawialnych źródłach energii oraz zapewnienie bardziej stabilnej bazy kosztowej zakupu energii.

Jednym z celów raportu była ocena, jak w tych zmienionych warunkach postrzegają Polskę inwestorzy zagraniczni. Ich zapał hamuje wspomniana słaba przewidywalność warunków działania w Polsce?

- Polska jest nadal atrakcyjna dla zewnętrznego biznesu. Paradoksalnie zainteresowanie inwestycjami u nas ma związek z zakłóceniami w globalnej logistyce. Już po pandemii wiele korporacji zaczęło mówić o konieczności skracania łańcuchów dostaw dzięki bliskiej produkcji. Proces ten przyspieszył po wybuchu wojny w Ukrainie. Globalne firmy już bardzo poważnie analizują inwestycje near- lub friendshoringu.

Z jakimi efektami, w tym dla Polski?

- Nie jest to proces masowego przenoszenia fabryk z Azji do Europy, ale na pewno dotyczy wielu nowo rozpoczynanych inwestycji. W analizach lokowania zakładu bardzo ważnym kryterium jest miejsce „bliżej domu” – siedziby koncernu czy rynku zbytu. Dzięki temu planuje się zdywersyfikować źródła dostaw, ale i skrócić ich łańcuch.

W tych analizach Polska plasuje się z pewnością wysoko jako kraj atrakcyjny biznesowo. Decydują np. położenie geograficzne (paradoksalnie to, że jesteśmy krajem przyfrontowym, nie jest odbierane negatywnie), relatywnie dobra infrastruktura logistyczna, nieźle zintegrowana z siecią logistyczną największych rynków zbytu w Europie, wspomniana zdywersyfikowana sektorowo gospodarka, z funkcjonującymi już różnymi elementami łańcuchów dostaw.

Docenia się też to, że Polska ma rozpoznawalną markę kraju o dynamicznej, 30-letniej stopie rozwoju, jak wspomniany duch przedsiębiorczości. To są pozytywy.

Te problemy trzeba rozwiązać, by poderwać rozwój gospodarki

A negatywy?

- Nasz raport zidentyfikował pięć obszarów, które są przedmiotem troski – zarówno potencjalnych inwestorów zagranicznych, jak tych obecnych. Przypomnę je w skrócie.

Po pierwsze: to kwestia wysokiej inflacji i nieprzewidywalności polityki monetarnej w tym zakresie.

Po drugie: nieprzewidywalność polityki fiskalnej i częste zmiany przepisów. W takim środowisku trudno podjąć decyzje, skoro z wysokim poziomem pewności nie można zaplanować, jakie będą obciążenia podatkowe w nadchodzących latach.

Trzecia kwestia to spirala płacowa, wiążąca się z inflacją oraz utrudnienia w dostępie do kadry pracowniczej. To, co było do niedawna atutem Polski, czyli duża podaż relatywnie tanich rąk do pracy, już zanika. Brak pracowników odczuwamy już od wielu lat; lukę wypełniali migranci, w tym głównie z Ukrainy. Pytaniem jest, w jakim stopniu pozostaną oni w Polsce po zakończeniu wojny czy nie znajdą lepszych ofert w odbudowującej się gospodarce.

Czwarty element „negatywny” to kwestia dostępu do środków KPO. Oczekuje się, że będą one kołem zamachowym projektów inwestycji infrastrukturalnych, które zawsze są katalizatorem inwestycji w gospodarce. Ale nadal nie wiadomo, kiedy zostaną uwolnione.

Piąty, bardzo ważny punkt? Kwestia zbyt wolno realizowanej strategii transformacji energetycznej w Polsce i jej nieprzewidywalności. Owszem, są deklaracje ze strony przedstawicieli rządu, jest Polityka energetyczna państwa do 2040 roku. Ale wiele jest też pytań, a nieprzewidywalność wysoka, choćby w sprawie stabilnego dostępu do OZE oraz w sprawie kosztów energii.

W zasadzie te punkty mogą być kluczowe w programie polityki gospodarczej rządu…?

- Wysyłamy jasny sygnał – nowemu rządowi lub w nowej konfiguracji – który otrzymaliśmy od klientów, czyli z realnej gospodarki. Sądzę, że może być brany pod uwagę.

Dziennikarze PTWP rozmawiali z menedżerami jakiś w I kwartale. Co od tego czasu, z perspektywy końca I półrocza, mogło się zmienić?

- Wskazałbym na dane o takich zmianach, jak skracanie łańcuchów dostaw i realizacji zweryfikowanej strategii sourcingu.

Dane o obrotach handlu zagranicznego największych gospodarek krajów zachodnich, w tym niemieckiej, dowodzą, że w coraz większym stopniu kupują one towary u dostawców z krajów Europy Środkowowschodniej - kosztem Chin i innych krajów azjatyckich. Potwierdza to inną tezę, że ten region stał się bardzo ważny w nowym rozdaniu w gospodarce globalnej. A przypomnijmy, że Polska ma blisko połowę udziału w jego potencjale gospodarczym.

Czy można krótko opisać główne przesłanie płynące z raportu dla polskich przedsiębiorców?

- Przesłanie jest takie, że w czasach nieprzewidywalności i niepewności zawsze jawią się ryzyka, którymi trzeba efektywnie zarządzać, ale pojawiają się także możliwości dalszego rozwoju. Żeby móc robić i jedno, i drugie, potrzebne jest wdrażanie strategii uwzględniających m.in. dywersyfikację źródeł dostaw i rynków, na których działamy, czyli naszych kontrahentów.

Drugi ważny punkt: należy być cały czas elastycznym, dostosowywać się do zmieniających warunków, bo to zapewnia dostosowanie do wyzwań. Pod pojęciem wymogu elastyczności działania rozumiem też dostosowanie się do wymogów transformacji energetycznej i agendy ESG, które stały się ważnym kryterium wyboru partnera.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl