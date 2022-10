Naukowcy poprawią standard jazdy pociągami PKP

Na Politechnice Opolskiej realizowane są dwa doktoraty wdrożeniowe, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy pociągami.

Obydwa projekty są częścią współpracy uczelni z zakładami PKP Intercity Remtrak.

Obecnie na Politechnice Opolskiej prowadzone są dwa doktoraty wdrożeniowe przy współpracy z PKP Intercity Remtrak.

Stosowane w wagonach systemy podłogowe są budowane ze sklejki, styropianu oraz płyt aluminiowych chroniących powyższy układ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Badania, rozwiązania proponowane przez naszych naukowców są innowacyjne, potrzebne przemysłowi, ale także konkurencyjne - słyszymy z uczelni.

Ważne i potrzebne rozmowy między grupą Polskie Koleje Państwowe z rektorem Politechniki Opolskiej

Pod koniec września na konferencji prasowej w Opolu wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski poinformował o możliwości rozwoju współpracy Politechniki Opolskiej z odkupioną przez Skarb Państwa opolską "wagonówką", czyli byłymi Zakładami Naprawy Taboru Kolejowego.

"Właśnie trwają rozmowy między grupą PKP z panem rektorem Politechniki Opolskiej Marcinem Lorencem, aby ten potencjał Politechniki Opolskiej wykorzystać tak, aby spółki Skarbu Państwa, takie jak PKP, współpracowały w sposób efektywny z polskimi uczelniami. W ten sposób budujemy potencjał województwa opolskiego" - powiedział Kowalski.

Celem badań jest opracowanie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa podróżujących kolejami pasażerów

Jak ustalił PAP, obecnie na Politechnice Opolskiej prowadzone są dwa doktoraty wdrożeniowe przy współpracy z PKP Intercity Remtrak. Celem badań jest opracowanie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa podróżujących kolejami pasażerów. Jak powiedziała PAP Anna Kułynycz, rzecznik rektora PO, za projektami noszącymi tytuły: "Implementacja innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych dla nowoczesnego systemu podłogowego wpływającego na podniesienie bezpieczeństwa oraz komfortu podróżnych w modernizowanych wagonach pasażerskich" oraz "Nowoczesne systemy ścian między przedziałowych przeznaczonych do implementacji w pojazdach szynowych" - kryją się konkretne rozwiązania, które znajdą praktyczne zastosowanie w wagonach używanych przez PKP.

"Stosowane w wagonach od wielu lat systemy podłogowe są budowane ze sklejki - jako materiału nośnego, styropianu - jako materiału izolacyjnego i wygłuszającego oraz płyt aluminiowych chroniących powyższy układ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rozwój inżynierii materiałowej, szczególnie w obszarze tworzyw sztucznych, daje możliwości poszukiwania rozwiązań nowoczesnych o własnościach wytrzymałościowych, parametrach redukcji drgań, izolacji termicznej i akustycznej, spełniających, a może i przewyższających, wymagania stawiane przez normy" - wyjaśnia Kułynycz.

Proponowane rozwiązania mają mieć wpływ na bilans ekonomiczny oraz ekologiczny kolei

Kolejnym argumentem, który przemawia za poszukiwaniem nowych rozwiązań w obszarze zastosowania innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych, jest możliwość takiego ich doboru, aby wydłużyć dotychczasowy czas eksploatacji pomiędzy kolejnymi remontami i obniżyć masę stosowanych dotychczas systemów podłogowych. Będzie to miało wpływ na bilans ekonomiczny oraz ekologiczny.

Drugi z doktoratów dotyczy zaprojektowania, wytworzenia i przebadania ścian międzyprzedziałowych do wagonów osobowych, z nowych materiałów spełniających wymagania wytrzymałościowe, izolacyjne (termiczne i akustyczne) przy zachowaniu optymalnej relacji masy do kosztów wytworzenia oraz spełnienie wymagań bezpieczeństwa normy palności. Jak tłumaczą pomysłodawcy projektu, dzięki spełnieniu założeń zwiększy się komfort pasażerów (poprzez osiągnięcie maksymalnego poziomu hałasu w przedziale nie większego niż 65dB) i zachowanie bezpieczeństwa w przypadku zaprószenia ognia.

Jednym z szukanych rozwiązań jest redukcja masy całego składu, przez stosowanie nowych materiałów w wagonach

"Komfort pasażerów, ich bezpieczeństwo oraz funkcjonalność pojazdów szynowych jest powiązane z ich budową i zamontowanym wyposażeniem. Rozwiązaniem preferowanym przez pasażerów są pojazdy przedziałowe, zapewniające większy komfort podróży m. in przez redukcję hałasu w stosunku do pojazdów bezprzedziałowych. Obecnie celem redukcji masy pojazdu oraz w związku z trudnościami ze spełnieniem wymagań technicznych, firmy decydują się na budowę pojazdów bezprzedziałowych. Ściany międzyprzedziałowe zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami Unii Europejskiej oraz norm branżowych. Wymusza to stosowanie nowych technologii i ujednolica standardy bezpieczeństwa dla wszystkich krajów członkowskich. W przyszłości ściany zaprojektowane do polskich wagonów będą mogły być przystosowane do montażu w wagonach międzynarodowych" - podkreśla Kułynycz.

Jak wyjaśnia prof. Lorenc, doktoraty wdrożeniowe to jedna z form współpracy Politechniki Opolskiej z przemysłem. Projekty tworzone we współpracy z PKP zostały zakwalifikowane do szóstej edycji ministerialnego programu "Doktorat wdrożeniowy".

Doktorat wdrożeniowy, jako interesująca i skuteczna forma komercjalizacji badań naukowych

"Dla nas to przede wszystkim informacja, że badania, rozwiązania proponowane przez naszych naukowców są innowacyjne, potrzebne przemysłowi, ale także konkurencyjne. O przyznanie finansowania w ramach programu +Doktorat wdrożeniowy+ rywalizują bowiem ośrodki naukowe z całego kraju - podkreśla prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

Przedstawiciele uczelni wyjaśniają, że doktorat wdrożeniowy to atrakcyjna droga uzyskania stopnia doktora. Jest przeznaczona dla osób, które - chcąc rozwijać swoją karierę naukową - nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.

"To także szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny lub konstrukcyjny problem, z którym zmaga się firma. Tym samym doktorant będzie jednocześnie pracował w przedsiębiorstwie i prowadził działalność naukową związaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej w Politechnice Opolskiej, co miesiąc otrzymując z tego tytułu stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki" - wyjaśnia prof. Lorenc.

Poznajcie najbardziej nowoczesne firmy. Tak wyglądał finał konkursu The Best of Industry 4.0

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl