Nawet czołowy producent nie wierzy w samoloty elektryczne

- Nie wierzymy w przejście na maszyny elektryczne w segmencie małych, średnich i dużych samolotów pasażerskich. Technologiczne ograniczenia związane z bateriami i ich wagą nie dają nadziei na ich powszechne zastosowanie - mówi wiceprezes Embraer Commercial Aviation Michał Nowak.

- Unijne regulacje wpłyną na lotnictwo, a prawne ograniczenie dostępu do środków na zakup nowych maszyn może być szkodliwe, mówi z rozmowie z WNP.PL Michał Nowak, wiceprezes ds. sprzedaży na Europę i Azję Środkową w Embraer Commercial Aviation.

Jak podkreśla wiceszef brazylijskiego producenta samolotów, należy elektryfikować lotnictwo, ale przyszłością dla branży są alternatywne paliwa. Te powinny zostać objęte taksonomią.

- Dekarbonizacja w lotnictwie to misja dziejowa dla naszej branży i nie wynika wyłącznie z presji regulacyjnej - zaznacza rozmówca WNP.PL.

Jakim zagrożeniem dla producentów samolotów może być ograniczony dostęp do środków finansowych przygotowywanych przez banki dla linii lotniczych? Czy może przełożyć na to, że m.in. i wasz biznes w Europie mocno spowolni?

- Lekkomyślne byłoby się tego nie obawiać. To, czym skutkuje brak dostępu do środków na zakup samolotów, było mocno widoczne podczas pandemii, kiedy zamówienia na nowe samoloty praktycznie stanęły.

Obecnie linie lotnicze przeżywają swoiste eldorado, ale uważam, że nie zdążą zgromadzić takich rezerw finansowych, by wzmocnić się tak, aby móc samodzielnie w nieodległej przyszłości kupować samoloty potrzebne do swoich flot.

Linie lotnicze zawsze będą uzależnione od mechanizmów dłużnych - czy to od banków, czy od leasingodawców.

Stare maszyny zastąpić tymi z nowoczesnymi napędami. „To zmienia ich kwalifikacje”

Jeśli chodzi o regulacje wynikające z unijnej taksonomii, to my - jako branża - walczymy, by samoloty nowej generacji zostały nią objęte.

Zależy nam, aby starsze maszyny zastąpić tymi bardziej ekologicznymi, dlatego że to najbardziej efektywne, a przede wszystkim dostępne na "tu i teraz" rozwiązanie, które pozwala ograniczyć emisyjność samolotów o 25-30 proc. - i to z dnia na dzień.

To, moim zdaniem, kwalifikuje się do definicji zielonych działań i powinno dawać możliwości na pozyskiwanie środków finansowych z rynku. To jedyny słuszny kierunek dla branży lotniczej.

A nie jest tak, że producenci samolotów obecnie nie przebierają nerwowo nogami, bo wiedzą, że z trwającego boomu na zakup nowych samolotów będzie można jeszcze przez długie lata odcinać kupony?

- Nie chcę się wypowiadać za kolegów z innych firm producenckich – oni mają zamówienia rozpisane na 8-10 lat. My do zamówień podchodzimy bardziej konserwatywnie, planując produkcję na 2-3 lata do przodu.

Należy podkreślić, że technologie, które oferują samoloty nowej generacji, będą realnie ograniczały emisyjność w perspektywie długofalowej. Po dopuszczeniu lotów pasażerskich z napędem 100 proc. SAF* (zrównoważone paliwo lotnicze - red.) redukcja emisji samolotów E2 sięgnie do 85 proc.

Nie oznacza to jednak, że spoczywamy na laurach. Kwestie środowiskowe są dla nas fundamentalne i obecnie cały wysiłek inżynieryjny wkładamy w prace nad bardziej rewolucyjnymi technologiami napędowymi.

Prototyp samolotu nie jest rozwiązaniem dla linii lotniczych

Czemu w Embraerze nie ma hurraoptymizmu, jeśli chodzi o nowe paliwa?

- Jesteśmy optymistami. Opracowujemy program Energia, czyli samoloty zero- i niskoemisyjne, które opierają się na technologiach przyszłości. Sam jestem przekonany, że te nowe rozwiązania będą przyszłością dla naszej branży.

Realistycznie natomiast podchodzimy do harmonogramów ich zastosowania na szeroką skalę. Czym innym jest bowiem zaprezentowanie prototypu samolotu napędzanego określoną technologią, a czym innym możliwość wprowadzenia na rynek certyfikowanego, skalowanego i ekonomicznie opłacalnego samolotu, który linie lotnicze będą mogły powszechnie wykorzystywać, odpowiadając na popyt pasażerów. To pierwsze na pewno pojawi się już nawet pod koniec tej dekady. Drugie zaś to kwestia późniejszych lat - 30. i 40... Dotyczy to w szczególności technologii wodorowych.

Bardzo łatwo jest ulec właśnie takiemu hurraoptymizmowi, że mamy magiczne rozwiązanie, które czeka tuż za rogiem. Taką narrację próbują narzucić małe firmy, start-upy, a nawet niektórzy producenci.

Naszą odpowiedzialnością na teraz jest opracowanie paliw, które dostępne będą dużo szybciej i które staną się pomostem do technologii przyszłości, realnie ograniczając emisje CO2. Takim rozwiązaniem jest np. SAF.

Dekarbonizacja lotnictwa to jest cała paleta działań, którą trzeba realizować po kolei, by ten proces się udał.

„Widzimy, gdzie jest mniej więcej granica rozsądnego zastosowania baterii w samolotach i ona jest zawieszona dosyć nisko”

Wiele uwagi poświęca się zmianom, które mogą wydarzyć się w narracji budowanej w Parlamencie Europejskim po przyszłorocznych wyborach do niego. Spodziewany jest spadek dynamiki w walce o zielone rozwiązania w transporcie. Widać też pewne "przegrzanie" w elektromobilności i problemach, które producenci mają ze zbytem produktów. Wiadomo, że prostej analogii do sytuacji w branży lotniczej zrobić się nie da. Ale czy spodziewacie się, że nacisk nieco osłabnie w najbliższych latach?

- Ciężko mi w obecnej sytuacji spekulować, czy presja na dekarbonizację w lotnictwie spadnie... Uważam, że ten proces to misja dziejowa dla naszej branży i nie wynika wyłącznie z presji regulacyjnej.

Jeśli chodzi o elektryfikację: nie wierzymy w transformację na samoloty elektryczne w segmencie małych, średnich i dużych samolotów pasażerskich. Technologiczne ograniczenia związane z bateriami i ich wagą nie dają nadziei na ich powszechne zastosowanie.

Uczymy się obecnie pewnych technologii elektryfikacji lotnictwa, ale w kategorii tzw. taksówek lotniczych, czyli bardzo lekkich samolotów. Widzimy, gdzie jest mniej więcej granica rozsądnego zastosowania baterii i ona jest zawieszona dosyć nisko. Myślę tu maksymalnie o samolotach 9-miejscowych.

Nie jest jednak tak, że elektryfikacja lotnictwa jest pojęciem zero-jedynkowym. Jestem przekonany, że coraz więcej prądu będzie wykorzystywane w samolotach: w postaci napędów hybrydowych – to jeden z programów, nad którymi obecnie pracujemy – czy przy wykorzystaniu systemów odzyskujących energię elektryczną z wykorzystaniem różnic temperatur pojawiających się przy przelotach na dużych wysokościach.

Jest dużo dobrych rozwiązań, które mogą poprawiać efektywność silników, które nadal jednak będą spalinowe. Ich wdrożenie przełoży się na ograniczanie wpływu lotnictwa na środowisko.

*SAF (Sustainable Aviation Fuel – zrównoważone paliwo lotnicze) – wytwarzane jest z bardziej ekologicznych surowców, takich jak oleje odpadowe pochodzenia organicznego (np. zużyty olej spożywczy) lub odpady leśne i rolnicze. Część produkcji oparta jest na zielonym wodorze i wychwyconym z powietrza dwutlenku węgla.