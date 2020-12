Nevomo częścią holenderskiego Hyperloop Development Program

Spółka Nevomo została zaproszona do udziału w holenderskim Hyperloop Development Program. Efektem prac przedsięwzięcia, na które przeznaczono łącznie 30 mln euro i w którym udział bierze 18 europejskich podmiotów, ma być m.in. stworzenie European Hyperloop Center oraz rozwój technologii hyperloop jako szybkiego i bezemisyjnego rozwiązania transportowego. Planowany start projektu to początek 2021 roku.

Czas na rozwój hyperloopa

Hyperloop Development Program, który jest finansowany przez rząd holenderski oraz konsorcjum firm badawczych, będzie trwał trzy lata. Całościowa kwota przeznaczona na realizacje programu to 30 mln euro, z czego 4,5 mln euro stanowi rządowy grant.Dodatkowego wsparcia finansowego projektowi udzieliła również prowincja Groningen w Holandii, na której terenie w 2022 roku zostanie utworzony obiekt testowy – European Development Center. Kompleks będzie dysponował pierwszym w Europie 2,6-kilometrowym torem o średnicy 1,4m, który umożliwi przeprowadzenie testów lewitacji magnetycznej, pokonywania zakrętów czy hamowania awaryjnego przy użyciu dużych prędkości.- Dzięki swojej wiedzy specjalistycznej, Nevomo wniesie cenny wkład w działania badawczo-rozwojowe dotyczące projektowania silników oraz systemu zasilania, które będą realizowane w ramach grupy roboczej Cargo - tłumaczy Jeroen in ‘t Veld, szef projektu Hyperloop Development Program.- Globalne projekty, takie jak rozwój technologii hyperloop, mogą być osiągnięte tylko na drodze współpracy podmiotów, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego - dodaje.Uczestnicy projektu Hyperloop Development Program (HDP) będą podzieleni na cztery grupy, a każda z nich będzie pracować nad osobnym zagadnieniem – przewozem towarów, osób, budową EHC oraz analizą przyszłych perspektyw. Nevomo będzie odpowiedzialne za zaprojektowanie kluczowych elementów napędu, zasilania oraz sterowania, w ramach grupy roboczej przygotowującej koncepcję systemu do transportu towarów – tzw. cargoloop. Poprzez wykorzystanie technologii hyperloop w logistyce, w przyszłości możliwy będzie szybki i bez emisyjny transport ładunków na szeroką skalę.- Inicjatywa podjęta przez holenderski rząd jasno wskazuje na rosnące zainteresowanie rozwojem transportu kolejowego nowej generacji w Europie. Dzięki przeznaczeniu ponad 30 milionów euro na realizacje tego projektu, największe firmy z całego świata będą mogły wspólnie połączyć swoje siły nad opracowywaniem technologii przyszłości - twierdzi Michał Litwin, dyrektor strategiczny Nevomo.