Nevomo idzie za granicę. Start-up che pozyskać nowe rynki

Nevomo rozszerza zasięg swojej działalności i rozpoczyna europejską ekspansję. Start-up nawiązał współpracę z EUREF-Campus Düsseldorf oraz Uniwersytetem Nauk Stosowanych Emden/Leer w Niemczech. Zapowiada także otwarcie nowej, szwajcarskiej filii spółki, która odpowiedzialna będzie za współpracę z podmiotami ze Szwajcarii, Francji oraz Włoch.

Na podbój Alp

Ważnym etapem międzynarodowej ekspansji Nevomo będzie także otwarcie na przełomie III i IV kwartału 2021 roku filii w Szwajcarii. Nowe biuro ma zapewnić obsługę potencjalnych klientów na kluczowych rynkach: w Szwajcarii, Francji i we Włoszech, a także zwiększyć liczbę międzynarodowych partnerstw korporacyjnych, projektów B+R, rekrutować międzynarodowe talenty inżynierskie oraz ułatwiać dostęp do zachodnioeuropejskich źródeł finansowania.Kolejnym celem spółki jest Austria. Aby zwiększyć kompetencje biznesowe i poznać specyfikę tego rynku, Nevomo bierze udział w Vienna Startup Package. To prestiżowy program dedykowany 20 ambitnym start-upom z całego świata, które planują ekspansję na rynkach niemieckojęzycznych. Czterotygodniowe intensywne warsztaty pomogą zapoznać się z dynamiką austriackiego rynku, zidentyfikować nowe możliwości biznesowe oraz nawiązać kontakty z lokalnymi kontrahentami.Wkrótce Nevomo rozpocznie także kolejną, trzecią już rundę kampanii crowdfundingowej na platformie inwestycji kapitałowych Seedrs. W poprzednich rundach start-up pozyskał ponad 800 tys. euro od prawie 950 inwestorów.