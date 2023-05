Nevomo nawiązuje współpracę z GATX Rail Europe

Nevomo i GATX wspólnie rozwijają nowe możliwości w transporcie kolejowym i testują konwencjonalne wagony towarowe wyposażone w komponenty MagRail Booster.

MagRail Booster jest częścią portfolio produktów MagRail i pozwala na szybkie zmodernizowanie istniejących wagonów kolejowych poprzez doposażenie w napęd z silnikiem liniowym.

Pozostałe produkty MagRail przeznaczone do transportu towarowego oraz pasażerskiego wymagają stosowania nowych pojazdów.

Współpraca pomiędzy firmami pozwoli na przeprowadzenie testów na torze testowym Nevomo w Nowej Sarzynie z wykorzystaniem konwencjonalnych wagonów towarowych oraz dalszy rozwój nowych funkcjonalności systemu MagRail.

Nevomo, europejska firma z obszaru nowych technologii o polskich korzeniach i twórca inspirowanej hyperloopem technologii MagRail oraz GATX Rail Europe, leasingodawca wagonów kolejowych, nawiązują współpracę mającą na celu zwiększenie wydajności kolei.

W ramach współpracy nowo wprowadzone komponenty Booster, będące częścią znanego już systemu MagRail, zostaną zainstalowane na konwencjonalnych wagonach towarowych dostarczonych przez GATX Rail Europe, a następnie przetestowane na infrastrukturze kolejowej wyposażonej w urządzenia przytorowe systemu.

Technologia MagRail Booster firmy Nevomo stanowi odpowiedź na wyzwania związane z transportem towarowym i logistyką

- Atrakcyjność technologii MagRail Booster firmy Nevomo polega na jej zdolności do unowocześnienia istniejących linii kolejowych, zarówno z punktu widzenia infrastruktury, jak i taboru. Pozwoli to na szybszy rozwój kolei i zwiększenie przepustowości, co jest bardzo potrzebne dla zrównoważonej i wydajnej logistyki, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności i interoperacyjności z obecnym systemem przewozów - mówi Jörg Nowaczyk, Chief Commercial Officer w GATX Rail Europe.

MagRail został zaprojektowany w celu łatwego, szybkiego i efektywnego zwiększenia przepustowości istniejących linii kolejowych oraz zwiększenia wydajności transportu kolejowego. Potencjalne zastosowania MagRail Booster z wykorzystaniem zmodernizowanego taboru towarowego są obecnie przedmiotem oceny przez wiodące koleje europejskie, np. w zakresie zwiększenia limitów załadunku na wzniesieniach terenu lub większego ponownego przyspieszenia pociągów towarowych po minięciu ich przez szybsze pociągi pasażerskie. Ponadto MagRail Booster umożliwia ruch kolejowy w niezelektryfikowanych tunelach i pod wiaduktami o niskim prześwicie.

- Jedną z kluczowych zalet systemu jest możliwość samodzielnego poruszania się pojedynczych wagonów Booster bez podpięcia do lokomotywy - zaznacza Stefan Kirch, Chief Business Development Officer w Nevomo.

Otwiera to możliwości nowych zastosowań, w których wagony mogą być organizowane w małe grupy zamiast pełnych składów pociągów.

