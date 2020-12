Nevomo z finansowaniem z Shift2Rail

Nevomo (dawniej Hyper Poland), wraz z 12 konsorcjantami z 8 europejskich krajów, uzyskała grant w ramach inicjatywy Shift2Rail. Projekt „HyperNex” ma stać się zalążkiem, który ułatwi powstanie i rozwój wielomiliardowego rynku technologii opartych o ideę hyperloop w Europie. W projekcie weźmie też udział drugi podmiot z Polski - Instytut Kolejnictwa.

I wskazuje, że mamy do czynienia z jednoznacznymi deklaracjami władz amerykańskich i europejskich dotyczącymi finansowania tego typu technologii.- Uważam, że można wręcz mówić o rozpoczęciu rywalizacji pomiędzy Europą a Ameryką o objęcie pozycji lidera w rozwoju nowego środka transportu - wskazuje Litein.W projekcie bierze udział 13 podmiotów z 8 państw europejskich. Oprócz Nevomo, w projekcie biorą udział pozostali europejscy liderzy technologii hyperloop (holenderski Hardt, hiszpański Zeleros oraz francusko-kanadyjski Transpod), wiodące uczelnie techniczne z Niemiec (TU Berlin), Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii, Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) oraz jednostki naukowo-badawcze, w tym polski Instytut Kolejnictwa.W radzie doradczej projektu znalazły się też m.in. RENFE (hiszpański narodowy przewoźnik kolejowy) oraz RFI (włoski zarządca infrastruktury kolejowej).Shift2Rail to partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze kolejowym, ustanowione na mocy art. 187 art. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiące platformę dla sektora kolejowego jako całość do współpracy w celu stymulowania innowacji.Shift2Rail ma dziewięciu członków założycieli: Unię Europejską (reprezentowaną Komisję Europejską), ośmiu członków z branży kolejowej, w tym m.in. Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, CAF, Siemens, Thales, oraz zarządcy infrastruktury: szwedzki Trafikverket i brytyjski Network Rail.Jest to inicjatywa, której celem jest poszukiwanie ukierunkowanych badań i innowacji (R&I) oraz rozwiązań rynkowych poprzez przyspieszenie integracji nowych i zaawansowanych technologii z istniejącymi produktami kolejowymi. Shift2Rail promuje konkurencyjność europejskiego przemysłu kolejowego i odpowiada na zmieniające się potrzeby transportowe UE.Zobacz też: Virgin Hyperloop testuje pierwsze podróże pasażerskie w kapsułach