Newag dostarczy pociągi hybrydowe Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Nowosądecki producent taboru kolejowego Newag dostarczy trzy nowe trzyczłonowe pociągi elektryczno-spalinowe dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA). Pojazdy do regionalnego przewoźnika mogą trafić w 2022 roku i obsługiwać niezelektryfikowane linie kolejowe.

Jak poinformowała rzeczniczka ŁKA Joanna Osińska, w środę spółka rozstrzygnęła przetarg na dostawę trzech dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV". Na dostawcę hybrydowych pojazdów wybrano Newag z Nowego Sącza.

"Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom, jak również przedstawia korzystny bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny oferty. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojazdy trafią do łódzkiej kolei już w 2022 r." - przekazała rzeczniczka.

Łączna cena za realizację zamówienia podstawowego wynosi 102,7 mln zł brutto, w tym dostawę trzech pojazdów wyceniono na 75,6 mln zł brutto (cena jednej sztuki - 25,2 mln zł). Pozostała kwota to utrzymanie pociągów.

Inwestycja ma zostać dofinansowana na poziomie 85 proc. w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ŁKA przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, dzięki któremu spółka będzie mogła zamówić dodatkowe dwa pociągi w ramach realizacji umowy, bez konieczności prowadzenia nowego postępowania przetargowego.

Osińska podkreśliła, że mimo wielu ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa, ŁKA cały czas rozwija swoją ofertę. Nowy tabor ma uatrakcyjnić rozkład jazdy i pozwolić dojechać do miejscowości, w których obecnie brakuje połączeń kolejowych lub ich liczba jest niewystarczająca.

Po zakupie hybryd ŁKA planuje uruchomić połączenia pasażerskie na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane: nr 25 relacji Łódź/Zgierz - Tomaszów Maz. - Opoczno oraz nr 53 relacji Łódź/Zgierz - Tomaszów Maz. - Spała. Z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego ma kursować 36 pociągów, z Łodzi do Opoczna 20 składów, a z Łodzi do Spały - cztery weekendowe pociągi.

