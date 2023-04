Newag nadal ma zysk, ale mniejszy niż przed rokiem

Newag - producent taboru kolejowego - podsumował 2022 r. Grupa wypracowała wyższe niż rok temu przychody, ale mniejszy był zysk i EBITDA. Znacząco na wynik wynik finansowy wpłynęło przesunięcie sprzedaży 9 sztuk lokomotyw elektrycznych Dragon 2 MST na I kwartał tego roku.

Przychody Grupy Newag ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 963,9 mln zł i były wyższe o 46,3 mln zł (+5 proc.) w porównaniu do roku 2021. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 148,4 mln zł i była niższa o 24,6 mln zł (-14,2 proc.). W ujęciu procentowym marża ta zmniejszyła się o 3,5 punktów procentowych: z 18,9 proc. w roku 2021 do 15,4 proc. w roku 2022. W 2022 roku grupa wypracowała zysk netto w wysokości 22,7 mln zł, czyli o 48,6 mln zł mniej niż w roku 2021. Jednocześnie EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem, odsetek i amortyzacją) wyniosła 97,3 mln zł w porównaniu z 137,4 mln zł za rok 2021.

Jak zauważył w liście do akcjonariuszy Zbigniew Konieczek, prezes Newagu, rok 2022 to czas ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19, ale także wyzwań związanych z wojną w Ukrainie.

- Będąc świadkami konfliktu zbrojnego o skali niespotykanej w Europie od czasów II wojny światowej, musimy zdać sobie sprawę jak istotny ma on wpływ na stan gospodarki na całym świecie - powodując ograniczenia w dostępie do towarów, komponentów, pogłębienie problemów z utrzymaniem dotychczas funkcjonujących łańcuchów dostaw, wydłużone terminy realizacji, niekontrolowany wzrost cen paliw i energii, wahania kursów walut, wzrost stóp procentowych oraz rosnącą inflację, które to zasadniczo wpłynęły na wysokość zrealizowanej marży. Wskazane powyżej czynniki przyczyniły się do znacznego wzrostu kosztów działalności większości firm oraz osłabienia złotówki w stosunku do euro i dolara - argumentuje Zbigniew Konieczek.

W konsekwencji wydłużenia się procesu homologacji zaplanowane do sprzedaży w 2022 roku 9 sztuk lokomotyw elektrycznych Dragon 2 MST zostało sprzedanych w I kwartale 2023 roku, co również znacząco wpłynęło na wynik finansowy grupy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl