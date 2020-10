Newag obsłuży największy kontrakt na pociągi hybrydowe w Polsce

Dwie umowy na zakup łącznie sześciu składów spalinowo-elektrycznych podpisały we wtorek 13 października Koleje Dolnośląskie. Nowe pociągi dla lokalnego przewoźnika dostarczy nowosądecki Newag. Wartość kontraktu to ponad 170 mln zł.

Podpisana we wtorek umowa finalizuje kolejny zakup taboru przez Koleje Dolnośląskie. Pod koniec września należący do samorządu województwa dolnośląskiego przewoźnik podpisał umowę z bydgoską firmą Pesa na zakup pięciu nowych pociągów elektrycznych do obsługi połączeń w aglomeracji wrocławskiej.

Marszałek województwa dolnośląskie Cezary Przybylski podczas telekonferencji podkreślił, że dzięki podpisanej we wtorek umowie na Dolny Śląsk trafi sześć nowoczesnych pociągów hybrydowych. "Wartość tego kontraktu to 170 mln zł; to największy w tej chwili w Polsce kontrakt na zakupy tego rodzaju pojazdów" - mówił marszałek.

Jak podał Przybylski, podstawowe zamówienie - na kwotę 56 mln zł - dotyczy dwóch pociągów hybrydowych wyprodukowanych przez Newag. "Za kolejne cztery pojazdy zapłacimy 112,5 mln zł. Pierwsze pociągi z tego kontraktu wyjadą na dolnośląskie tory za półtora roku, a wszystkie w ciągu 20 miesięcy" - powiedział marszałek.

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko poinformował, że nowe pociągi będą obsługiwały linię Trzebnica-Wrocław oraz rewitalizowaną linę nr 285 z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy. "Łączenie północy województwa z południem na odbudowywanych liniach kolejowych w nowych komfortowych pociągach - to priorytety zarządu województwa" - mówił.

Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich, uściślił, że 45 mln zł z 170 mln zł, które przewoźnik zapłaci za nowe pociągi, to środki unijne.

Dostawa nowych pociągów dla dolnośląskiego przewoźnika rozpocznie się w drugim kwartale przyszłego roku - zapowiedział prezes Newagu Zbigniew Konieczek. "Nasze hybrydy to konstrukcja, która jest efektem nowatorskiego podejścia Newagu do poszukiwanej przez przewoźników optymalizacji oferty, wyjściem naprzeciw oczekiwaniom w zakresie ekonomiki eksploatacji i ekologii taboru kolejowego. Zamontowane jednocześnie oba silniki, elektryczny i spalinowy, pozwolą obsługę każdego rodzaju tras" - powiedział Konieczek.

Nowe trójczłonowe pociągi będą mogły pomieścić 300 pasażerów.