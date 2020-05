Newag publikuje wyniki za 2019 rok

Przychody netto Grupy Newag w 2019 roku wyniosły 896,09 mln zł i zanotowały lekki spadek wobec roku 2018, gdy osiągnęły wartość 1 mld 021,56 mln zł (-12,28 proc.). Zysk netto wyniósł 91,56 mln zł wobec 93,40 mln zł (-1,97 proc.), a EBITDA 163,86 mln zł wobec 164,39 mln zł (-0,32 proc.)

Ubiegły rok był bogaty w zamówienia i nowe kontrakty. Część z nich to zamówienia eksportowe.

Newag zaprezentował też nowatorski Hybrydowy Zespół Trakcyjny Impuls 2 typu 36WEh napędzany silnikami elektrycznymi lub spalinowymi.

Spółka wprowadza w życie program inwestycyjny planowany na lata 2019-2021.

- Osiągnięte wyniki potwierdzają dobrą kondycję finansową grupy, pozwalają odważnie patrzeć w przyszłość oraz zdecydowanie realizować kolejne, ambitne plany rozwojowe - napisał do akcjonariuszy Zbigniew Konieczek, prezes nowosądeckiej spółki. - Ubiegły rok był bogaty w zamówienia i nowe kontrakty. Część z nich to zamówienia eksportowe.



Zamówiono kolejnych 10 pojazdów metra Inspiro dla sofijskiej linii metra, gdzie w efekcie eksploatowanych będzie 30 pojazdów Newagu. Spółka realizuje dostawę dla włoskiego przewoźnika Ferrovie Del Sud Est E Servizi Automobilistici s.r.l., sześciu dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 2, które z powodzeniem przeszły proces badań uzyskując dopuszczenie do eksploatacji na włoskiej sieci kolejowej. Uzyskane zezwolenie otwiera drogę do realizowania kolejnych zamówień we Włoszech stanowiąc cenne doświadczenie.



W ubiegłym roku spółka zaprezentowała nowatorski Hybrydowy Zespół Trakcyjny Impuls 2 typu 36WEh napędzany silnikami elektrycznymi lub spalinowymi, który może być eksploatowany na całej sieci kolejowej w Polsce, również na jej niezelektryfikowanej części. Pociągi dwunapędowe trafią do woj. zachodniopomorskiego. W ostatnim czasie tamtejszy samorząd wybrał właśnie ofertę Newagu.



Współpraca z PKP Intercity i eksploatacja przez przewoźnika lokomotyw Griffin skutkowała zamówieniem kolejnych 10 sztuk w ramach prawa opcji, w skutek czego flota PKP IC wzbogaci się do końca roku łącznie o 30 lokomotyw z Nowego Sącza.



Dragon 2 jest najmocniejszą lokomotywą towarową produkowaną w Polsce, co niewątpliwie wpływa na jej popularność i ilość zamówień. W minionym roku Newag podpisał umowy na dostawy tych lokomotyw dla Laude Smart Intermodal (4 szt.), Rail Capital Partners (5 szt.), Lotos Kolej (6 szt.) oraz PKP Cargo (31 szt.). Wszystkie z nich są już w trakcie realizacji.



W 2019 r. spółka zamknęła realizację dostaw pojazdów Impuls 2 dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, a na pomorskie tory wyjechały kolejne cztery pięcioczłonowe pojazdy. W 2020 r. druga generacja pojazdów Impuls zacznie wozić pasażerów z województwa lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Rodzina pojazdów Impuls jest największą serią obecnie produkowanych EZT w Polsce.



Również w 2020 r. na polskie tory wyjadą spalinowe zespoły trakcyjne dla województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego. Wyposażone będą w autorski zespół napędowy NPACK, zaprojektowany w spółce. To udoskonalone rozwiązanie stosowane w wyprodukowanych pojazdach spalinowych Vulcano.