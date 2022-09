Newag ze stratą. Podaje powody

Newag przedstawił wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku. W obu przypadkach firma odnotowała stratę netto i bardzo duży spadek EBITDA.

Skonsolidowana wartość przychodów Newagu ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła 360,6 mln zł (+2,7 proc). Grupa odnotowała jednak stratę netto w wysokości 5,4 mln zł (-116,9 proc.). EBITDA wyniosła 31,9 mln zł i była niższa o 35,2 mln zł (-52 proc.).

Wśród powodów uzyskania gorszych wyników spółka wymienia rosyjską agresję na Ukrainę i w konsekwencji ograniczenia w dostępie do towarów i komponentów, ale także problemy z KPO.

Ostateczne wyniki spółki i grupy zostaną podane 23 września 2022 r.

Jeśli chodzi o wstępne jednostkowe wyniki finansowe producenta taboru szynowego z Nowego Sącza, to wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła w I półroczu 2022 r. 353,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 9,4 mln zł (+2,7 proc.). Spółka odnotowała jednak stratę netto na poziomie 32,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 11,4 mln zł (-385 proc.). EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych) wyniosła 5,2 mln zł i była niższa o 37,2 mln zł (-87,8 proc) w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku.

Wyniki skonsolidowane grupy przedstawiają się następująco. Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 wyniosła 360,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 9,5 mln zł (+2,7 proc). W pierwszym półroczu 2022 roku grupa odnotowała stratę netto w wysokości 5,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 32 mln zł (-116,9 proc.). EBITDA wyniosła 31,9 mln zł i była niższa o 35,2 mln zł (-52 proc.) w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku.

Agresja Rosji na Ukrainę, brak środków z KPO, wzrost kosztów zarządu

Według raportu bieżącego spółki, na wyniki Newagu miały wpływ następujące czynniki:

• rosyjska agresja na Ukrainę i w konsekwencji ograniczenia w dostępie do towarów i komponentów, problemy z utrzymaniem dotychczas funkcjonujących łańcuchów dostaw, wzrost ceny paliw i energii, co przełożyło się na wzrost kosztów działalności i skutkowało obniżeniem marży,

