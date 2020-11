Newag zwiększa przychody i zyski

Według wstępnych danych grupa Newag w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku osiągnęła 803,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co rok do roku oznacza wzrost o 48,5 proc. Zanotowała 112,9 mln zł zysku netto, co z kolei rok do roku oznacza wzrost o 271,6 proc.