Nextbike zwiększa przychody, ale jednocześnie notuje stratę

Wyższy niż rok temu zysk operacyjny grupy kapitałowej Nextbike, przy równoczesnej stracie netto wynikającej z podwyższenia kosztów odsetkowych – tak wygląda roczne sprawozdanie finansowe operatora systemów rowerowych za 2022 rok.

W 2022 roku grupa kapitałowa Nextbike wypracowała 2,7 mln zł zysku operacyjnego.

Trwa restrukturyzacja grupy, co ma umożliwić rozmowy z bankami na temat finansowania.

Firma wygrała w ubiegłym roku dwa duże przetargi na obsługę rowerów miejskich w Warszawie i Wrocławiu.

- Dzięki realizowanym działaniom optymalizacyjnym, mimo bardzo wysokiej presji inflacyjnej, Grupa Kapitałowa Nextbike wypracowała 2,7 mln zł zysku operacyjnego, co stanowi wzrost aż o 43 proc. Wzrost stóp procentowych, na który spółka nie miała żadnego wpływu, spowodował podwyższenie kosztów odsetkowych i doprowadził do wygenerowania straty netto w wysokości 0,8 mln. Jej wysokość w żaden sposób nie zagraża funkcjonowaniu grupy - informuje zarząd Nextbike w sprawozdaniu finansowym.

Spółka dodaje, że w roku 2022 grupa realizowała przyjętą ścieżkę restrukturyzacji. Udało się wypracować z największymi wierzycielami finansowymi satysfakcjonujące warunki restrukturyzacji zadłużenia

Nextbike w 2022 roku miał stratę mimo rosnących przychodów

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów to 60,08 mln zł, a rok temu było to 55,66 mln zł, co oznacza wzrost o 8 proc. Większość przychodów stanowiły wpływy ze sprzedaży produktów i usług.

Zysk na działalności operacyjnej w 2022 roku wyniósł 2,72 mln zł, natomiast rok wcześniej było to 1,9 mln zł.

Strata netto wyniosła 844 tys. zł, a zysku netto rok wcześniej na poziomie 560 tys. zł na plusie.

EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) grupy kapitałowej Nextbike za 2022 rok to 13,32 mln zł, co oznacza spadek w relacji do 2022 r., gdy wynosiła 15,59 mln zł.

Trwa restrukturyzacja spółki, przewidziano m.in. umorzenie części zobowiązań

- Problemy operacyjne w ciągu ostatnich latach oraz podjęte przez zarząd działania, mające na celu jak najrzetelniejsze odzwierciedlenie w księgach faktycznego stanu majątkowego, spowodowały poniesienie znaczących strat w latach 2019-2020, co przełożyło się wystąpienie istotnie ujemnych kapitałów własnych. W ramach finalnej restrukturyzacji przewidziane jest zarówno umorzenie części zobowiązań oraz konwersja części zobowiązań na kapitał co poprawi strukturę bilansową - tłumaczy spółka w komunikacie.

Działania restrukturyzacyjne mają docelowo doprowadzić do powrotu do rozmów na temat warunków finansowania nowych, wieloletnich kontraktów na operowanie systemami rowerów miejskich. Te nowe kontrakty oznaczają bowiem wielomilionowe inwestycje.

Podstawowym przedmiotem działalności Nextbike jest świadczenie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego usług dzierżawy i dostawy systemów rowerów miejskich wraz z ich eksploatacją. Grupa wygrała w 2022 roku dwa duże przetargi na obsługę rowerów miejskich w Warszawie i Wrocławiu.

Zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym, znacząco spadła wartość tego, co w działalności Nextbike wydaje się najważniejsze, czyli elementów systemów rowerowych. W minionym roku wyceniono je na 11,48 mln zł, a rok wcześniej było to dwa razy więcej, bo 23 mln zł.

Na grupę kapitałową składają się spółka Nextbike Polska w restrukturyzacji oraz pięć spółek zależnych.

