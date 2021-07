NFOŚiGW: Aktualnie nie ma dopłat do zakupu elektrycznych rowerów i e-hulajnóg

W aktualnym naborze programu "Mój Elektryk" nie ma dopłat do zakupu elektrycznych rowerów i e-hulajnóg, osoby fizyczne mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie do aut osobowych - podaje NFOŚiGW. Dodaje, że będą dopłaty po 4 tys. zł do motorowerów, motocykli i quadów, ale nie dla osób fizycznych.

Jak wskazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w aktualnym naborze programu priorytetowego "Mój Elektryk" nie ma dopłat do zakupu elektrycznych rowerów i e-hulajnóg. "Osoby indywidualne mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie do zakupu samochodów osobowych sklasyfikowanych w kategorii M1 w wysokości 18750 zł, a w przypadku posiadaczy karty Dużej Rodziny - 27 tys. zł" - przypomniał Fundusz.

Dodał, że będą dofinansowywane motorowery, motocykle oraz quady (kategoria L), ale dotyczy to beneficjentów niebędących osobami fizycznymi. "Na pojazdy kategorii L będzie można uzyskać 4000 zł wsparcia" - poinformował NFOŚiGW.

W poniedziałek 12 lipca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program "Mój elektryk", w ramach którego osoby fizyczne mogą wnioskować o dopłaty do zakupu aut z napędem elektrycznym lub wodorowym. Dotacja dla nabywców indywidualnych wynosi 18 tys. 750 zł, a limit ceny to 225 tys. zł. Na większą dotację mogą liczyć osoby z Kartą Dużej Rodziny. Dla nich przewidziano 27 tys. zł dopłaty, bez limitu ceny elektrycznego samochodu.

Z danych Funduszu wynika, że do tej pory wpłynęło 281 wniosków o dofinansowanie e-auta. Przyjętych (czyli prawidłowo wypełnionych, złożonych i podpisanych) jest 83, w tym 11 dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. 196 złożonych wniosków to wnioski robocze. Żaden z wnioskodawców jeszcze nie otrzymał dofinansowania - poinformował NFOŚiGW.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski powiedział PAP, że jeszcze w lipcu ruszy uruchamianie naboru dla przedsiębiorców, którzy finansują auta przede wszystkim w leasingu.

"Ogłosimy nabór na banki, a następnie NFOŚiGW przekaże im pieniądze przeznaczone na dopłaty do leasingu. To banki za pośrednictwem firm leasingowych będą dystrybuowały te dopłaty, w tym do najmu długookresowego" - wyjaśnił. Dodał, że bez względu na formę finansowania pojazdu - zakup, leasing, najem - warunki wsparcia będą takie same.

Fundusz przypomniał, że budżet programu w 2021 r. sięga 500 mln zł, z czego 100 mln zł trafi na dopłaty dla osób fizycznych. Realizację programu przewidziano na lata 2021-2026, a nabory wniosków będą prowadzone do 2025 roku lub do wyczerpania środków.

