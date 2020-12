Nie będzie już mandatów za brak prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej - powiedział w piątek pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski podczas wspólnej konferencji z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem dotyczącej ułatwień dla kierowców.

Jak przypomniał minister Adamczyk, w piątek weszła w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. że w sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Wskazał, że to było szczególnie uciążliwe, dla właścicieli samochodów starszych niż 6 lat, bo gdy skończyło się miejsce na pieczątki musieli udać się do starostwa powiatowego i przechodzić całą procedurę wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego i jeszcze za to zapłacić.

"Takie rozwiązanie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli pojazdów" - zaznaczył szef resortu infrastruktury.

Zagórski dodał, że za kilkanaście godzin obowiązywać zacznie przepis, który zwalania z obowiązku posiadania prawa jazdy przy sobie. "Już nie będzie mandatów za brak prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego podczas kontroli" - podkreślił.

Jak tłumaczył, było to bardzo oczekiwane, szczególnie przez użytkowników aplikacji mObywatel. Dodał, że od jutra dostępne będzie prawo jazdy w wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel, w którym dostępny jest tzw. pakiet kierowcy, zawierający też informacje o posiadanych punktach karnych.

Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, zachęcił do pobierania aplikacji po to, by jakieś dokumenty mieć przy sobie w czasie podróży.

Adamczyk poinformował ponadto, że wkrótce wejdzie w życie kolejna zmiana dotycząca czasowego wyrejestrowania uszkodzonego pojazdu na okres od 3 do 12 miesięcy.

Dodał, że od 4 czerwca 2022 roku dealer samochodowy sam zarejestruje auto. "Nabywca już nie będzie musiał udawać się do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym w celu zarejestrowania zakupionego pojazdu" - wyjaśnił.

Adamczyk przypomniał, że zgodnie z ustawą możliwe będzie zarejestrowanie pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. "Nie trzeba udawać się do miejsca zameldowania, które może być w drugim końcu kraju" - zaznaczył.

Od soboty soboty w aplikacji mObywatel pojawia się mPrawo Jazdy, które zastąpi dokument uprawniający do kierowania pojazdem mechanicznym.