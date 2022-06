Nie będzie przeniesienia CPK do działu rozwój regionalny

Senat w czwartek odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji rządowej, która przewiduje włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących.

Za podjęciem uchwały ws. odrzucenia ustawy głosowało 50 senatorów, przeciw było 46, żaden nie wstrzymał się od głosu. Uchwałą Senatu w sprawie noweli ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw zajmie się Sejm.

Odrzucona przez Senat ustawa przewiduje włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących. Oznacza to przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Ponadto nowela zakłada przyznanie bezpośrednio pełnomocnikowi rządu ds. CPK kompetencji pozostających dotychczas we właściwości ministra transportu, m.in. w zakresie sprawowania nadzoru nad Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze".

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

