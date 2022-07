Nieduża kolejka ciężarówek do przejścia granicznego w Bobrownikach

Do trzech godzin czekają w sobotę rano kierowcy ciężarówek na odprawę i wyjazd z kraju przez przejście graniczne z Białorusią w Bobrownikach - poinformowała podlaska KAS. Podczas nocnej zmiany z piątku na sobotę z Polski wyjechały po odprawie 174 tiry.

Kolejki do tego przejścia w ostatnich dniach znacznie się skróciły (choć jeszcze w poprzedni weekend była to blisko doba), w czwartek ruch odbywał się na bieżąco. Jak wynika z danych KAS, w sobotę rano w kolejce przed Bobrownikami stoi 60 ciężarówek.

Od prawie dziewięciu miesięcy to jedyne w Podlaskiem drogowe przejście graniczne obsługujące ruch towarowy z Białorusią. W listopadzie 2021 r., z powodu kryzysu migracyjnego, zawieszono do odwołania odprawy na sąsiednim przejściu w Kuźnicy i do tej pory ich nie przywrócono.

Wówczas przez wiele tygodni w Bobrownikach utrzymywały się - sięgające kilkudziesięciu kilometrów i nawet trzech dni oczekiwania - kolejki ciężarówek wyjeżdżających z Polski. Sytuację zmieniły najpierw ograniczenia związane z unijnym embargiem na towary, które mogłyby być wykorzystane do działań wojennych Rosji wobec Ukrainy, a później wprowadzony w połowie kwietnia zakaz transportu drogowego na terytorium UE przez przewoźników z Rosji i Białorusi w ramach sankcji gospodarczych UE po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Ruch przez kilka tygodni odbywał się praktycznie bez kolejek, jedynie w niektóre dni trzeba było poczekać na odprawę godzinę lub dwie. Od połowy maja ruch się zwiększył, czas oczekiwania ponownie zaczął się wydłużać i znowu pojawiły się długie kolejki, które utrzymywały się przez ponad dwa miesiące.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl