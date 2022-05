Niemal 140 tys. pasażerów od początku roku na lotnisku w Jasionce

Lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce obsłużyło od początku tego roku blisko 140 tys. pasażerów. Rok temu, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, było ich 10 razy mniej.

Jak wynika z danych przekazanych przez zarząd portu w Jasionce, tylko w kwietniu br. prawie 49 tys. podróżnych skorzystało z usług lotniska.

Zdaniem prezesa portu Adama Hamryszczaka, ten pozytywny trend powinien utrzymać w kolejnych miesiącach, a szczyt przypadnie na okres wakacji.

"Wyjątkowa sytuacja, w jakiej znalazło się nasze lotnisko w związku z sytuacją za wschodnią granicą, nie przeszkodziło nam w przygotowaniu atrakcyjnej oferty na sezon letni. Nowością w siatce połączeń zagranicznych jest trasa do Wenecji, zaś do krajowych destynacji obok Warszawy i Gdańska dołączył port Olsztyn-Mazury" - wymienił.

Hamryszczak podkreślił, że zarząd portu "aktywnie zabiega o uruchomienie kolejnych połączeń oczekiwanych przez mieszkańców Podkarpacia".

W miesiącach wakacyjnych port lotniczy w Jasionce obsługiwać będzie 23 trasy do 12 krajów - łącznie ponad 80 regularnych rejsów pasażerskich tygodniowo. Wśród kierunków są m.in. Grecja, Turcja, Bułgaria, Albania, Chorwacja i Włochy. Dostępne są zarówno w formule czarterowej, jak i w ramach regularnych połączeń (Wenecja, Zadar, Burgas). Z Jasionki można również bezpośrednio dotrzeć do Newark w USA; połączenie to realizują PLL LOT.

Siatkę połączeń podrzeszowskiego lotniska uzupełniają całoroczne kierunki realizowane przez linie Ryanair (Londyn Stansted, Londyn Luton, Manchester, Bristol, East Midlands, Dublin) i Wizzair (Oslo, Eindhoven, Londyn Luton) oraz codzienne połączenie stolicy Podkarpacia z Warszawą, którego częstotliwość w sezonie letnim zwiększyła się do pięciu lotów dziennie.

