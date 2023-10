Niemcy już nie blokują polskiego terminala. Belgowie i Katarczycy zainwestują 600 mln euro

Udało się rozwiać obawy Niemców odnośnie nowego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Teraz jeszcze konieczne jest dopięcie umowy z belgijsko-katarskim partnerem i budowa inwestycji, która otworzy polskie porty przed największymi kontenerowcami, może ruszać.

Projekt budowy nowego terminala kontenerowego w Świnoujściu ma już decyzję środowiskową. Czeka jeszcze na decyzję lokalizacyjną i - przede wszystkim - podpisanie końcowej umowy z belgijsko-katarskim konsorcjum, które zbuduje terminal.

Na dniach ma dojść w Katarze do zawiązania spółki celowej, co pozwoli na podpisanie umowy końcowej i start prac przygotowawczych do budowy terminala.

To nie jedyna inwestycja, która realizowana jest w porcie Szczecin-Świnoujście. O szczegółach mówi WNP.PL Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Projekt budowy nowego terminalu kontenerowego w Świnoujściu dostał zielone światło. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie wydała pozytywną decyzję środowiskową.

W postępowaniu analizowany był nie tylko wpływ inwestycji na otaczające środowisko. Rozwiane musiały być także obawy naszych sąsiadów, czyli Niemców, którzy nie byli przychylni budowie w Polsce, tuż przy granicy, nowego terminala kontenerowego.

Niemieckie władze samorządowe, europosłowie i organizacje ekologiczne mieli obawy o przyrodę i turystykę, która w ich ocenie mogłaby ucierpieć po uruchomieniu nowego terminala. Nie przekonywało ich nawet wyznaczenie przez Polskę nowego toru podejściowego dla statków z ominięciem niemieckich wód morskich.

Ostatecznie udało się jednak dojść do porozumienia ze stroną niemiecką w toku postępowania transgranicznego, w którym uczestniczyły zainteresowane jednostki administracyjne, w tym ministerstwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego, różnorodne organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne.

- Protokół z postępowania transgranicznego został ustalony i zatwierdzony między stronami, co pozwoliło Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wydać niezbędną dla inwestycji decyzję środowiskową – mówi WNP.PL Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Zatwierdzenie środowiskowe jest równoznaczne z udzieleniem zielonego światła na rozpoczęcie budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Wcześniej jednak odpowiednie zgody muszą wyrazić zagraniczni inwestorzy, którzy są partnerem portu w Świnoujściu w tej inwestycji.

Terminal kontenerowy w Świnoujściu zbuduje belgijsko-katarskie konsorcjum

Nowy terminal ma zbudować belgijsko-katarskie konsorcjum, w którego skład wchodzi belgijska firma Deme Concessions, zajmująca się pogłębianiem basenów portowych, torów wodnych i budową infrastruktury morskiej, oraz katarskie prywatne przedsiębiorstwo QTerminals, której jest operatorem portu Hamad w Zatoce Perskiej. W przypadku bliskowschodniego inwestora, zaangażowanie w budowę terminala w Świonujściu to pierwsza taka inwestycja realizowana przez Katarczyków w regionie.

Podpisaną 10 lipca przedwstępną umową między Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujściem a belgijsko-katarskim konsorcjum przewiduje 30-letnią dzierżę terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu finansowanie, budowę i eksploatację terminala.

Jak przekazał w rozmowie z WNP.PL prezes portu Szczecin-Świnoujście, na dniach ma odbyć się w Katarze walne zgromadzenie akcjonariuszy konsorcjum, które formalnie zdecyduje o powstaniu spółki celowej do inwestycji w Polsce. To pozwoli na dopięcie finalnej umowy.

- Prace przy budowie nowego terminala będą mogły ruszyć po podpisaniu końcowej umowy – dodał Krzysztof Urbaś.

W tej chwili strona polska przygotowuje swój harmonogram i pracuje nad pozyskaniem decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji, którą wydać musi jeszcze wojewoda.

- Po uzyskaniu wszystkich zgód, strony przystąpią do projektowania i prac przygotowawczych do inwestycji – dodał prezes Ubraś.

Budowa terminala kontenerowego otworzy świat dla polskich portów

Budowa terminala kontenerowego to ogromny projekt inwestycyjny, który pozwoli na umocnienie pozycji polskich portów morskich na rynku Bałtyckim. Dziś pełnią one jedynie funkcję tzw. feederów dla większych, europejskich portów, takich jak Hamburg. To tam najpierw trafiają wielkie kontenerowce, przywożące do Europy ładunki głównie z Azji. Po przeładowaniu na mniejsze jednostki, kontenery dopiero mogą trafić do polskich portów, które nie mają możliwości przyjmowania dużych rozmiarów kontenerowców.

Inwestycja w Świnoujściu ma to zmienić. Powstanie głębinowy terminal kontenerowy, który będzie w stanie przyjmować statki liczące nawet 400 m długości i 60 m szerokości. Port i miejsce składowania kontenerów umieszczone zostaną na pirsie. Dostęp od strony lądu do nowego terminala z kolei zagwarantuje budowa drogi dojazdowej od projektowanego węzła Łunowo na drodze S3 oraz torów kolejowych. Część ładunków będzie transportowana także żeglugą śródlądową.

Roczna zdolność przeładunkowa terminalu będzie wynosić dwa miliony TEU.

600 mln euro zainwestuje belgijsko-katarskie konsorcjum w budowę nowego terminala kontenerowego w Świnoujściu

Ile będzie kosztować ta zakrojona na szeroką skalę inwestycja? Jak mówi WNP.PL Krzysztof Urbaś, gros nakładów ponosi zagraniczny inwestor.

- Po stronie naszego partnera, który będzie projektował terminal według własnej koncepcji, są koszty budowy trzonu tej inwestycji. Obecnie szacuje się ten koszt na ok. 600 mln euro. Po naszej stronie leżeć będzie finansowanie budowy części, która umożliwi dostęp, czyli od strony wody to tor wewnętrzny podejściowy, obrotnica, a także część lądowa, czyli tory kolejowe, droga oraz media. Te wszystkie inwestycje, zarówno w części lądowej, jak i wodnej, to koszt kilkuset milionów złotych – wylicza Krzysztof Urbaś.

Port Szczecin-Świnoujście realizuje obecnie 10 projektów inwestycyjnych

Nowy głębinowy terminal kontenerowy w Świnoujściu to jednak nie jedyna inwestycja, która toczy się w porcie. Orlen właśnie oficjalnie zainaugurował budowę terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych właśnie w Świnoujściu. Inwestycja realizowana jest przez spółkę zależną Orlen Neptun. Nabrzeża i place składowe terminala pozwolą na transport i montaż najnowocześniejszych obecnie turbin wiatrowych o mocy 15 MW i większych.

Część lądową buduje Budimex, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście odpowiada za część hydrotechniczną inwestycji.

Jak wyliczał w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Urbaś, właśnie zakończyły się także prace na nowym terminalu promowym. Inwestycja realizowana była przy wsparciu funduszy unijnych CEF Łącząc Europę. Wkrótce w porcie uruchomione będzie także drugie stanowisko importowo-eksportowe LNG.

- Te wszystkie inwestycje związane są z realizacją naszej strategii do roku 2030 i na lata następne, które krok po kroku realizujemy. W sumie w Szczecinie i Świnoujściu realizujemy obecnie ok. 10 projektów, wszystko przebiega zgodnie z haromonogramem – powiedział Krzysztof Urbaś.