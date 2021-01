Niemcy mogą zmniejszyć ruch lotniczy "prawie do zera"

Federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer rozważa wprowadzenie ogromnego ograniczenia ruchu lotniczego do Niemiec. Chce także wprowadzenia zaostrzonych kontroli granicznych w celu zwalczania pandemii koronawirusa - informuje we wtorek dziennik "Bild".

Według informacji dziennika "Bild" minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer, przedstawił kanclerz Angeli Merkel plany drastycznego ograniczenia podróży do Niemiec, aby powstrzymać mutacje koronawirusa.

Horst Seehofer powiedział gazecie: "Zagrożenie, jakie stwarzają liczne mutacje wirusa, wymaga od nas przeanalizowania drastycznych środków i omówienia ich w rządzie federalnym. Obejmuje to znacznie bardziej rygorystyczne kontrole graniczne, zwłaszcza na granicach z obszarami wysokiego ryzyka, ale także zmniejszenie ruchu lotniczego do Niemiec prawie do zera, tak jak robi obecnie Izrael, aby zapobiec wprowadzaniu mutacji wirusa. Ludzie, którzy akceptują surowe ograniczenia w Niemczech, oczekują, że zapewnimy im najlepszą możliwą ochronę przed wybuchem liczby infekcji".

Rząd jest szczególnie zaniepokojony faktem, że linie lotnicze nie przestrzegają surowych zasad pandemicznych. 16 linii lotniczych złamało przepisy wjazdowe do Niemiec 250 razy tylko w ciągu jednego dnia - pisze "Bild".