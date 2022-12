Niemcy myślą o przejęciach w polskich portach. Pomóc mają im Chińczycy

Według niemieckiego dziennika telewizyjnego Tagesschau Niemcy i Chińczycy, po zawarciu porozumienia w porcie kontenerowym w Hamburgu, będą szukać możliwości objęcia udziałów w terminalu w Polsce. Według nieoficjalnych informacji może chodzić o porty w Gdańsku i Gdyni.

Wejście chińskiej firmy COSCO do portu w Hamburgu, a dokładnie zakup akcji terminala kontenerowego Tollerort, może być dopiero początkiem współpracy niemiecko-chińskiej na szerszą skalę w innych częściach Europy.

Według dokumentu niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki firmy mają uzgodnić w umowie akcjonariuszy, że będą szukać możliwości udziału w terminalu w Polsce. Według nieoficjalnych informacji chodzi o porty w Gdańsku i Gdyni.

Niezależnie od tego, czy ustalenia Tagesschau znajdą odzwierciedlenie w faktach, warto przypomnieć, że w Polsce stosowna ustawa chroni porty, a zgodę na zmianę praw do nieruchomości oddaje w ręce ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Zdaniem dziennikarzy cieszącego się dużą oglądalnością dziennika telewizyjnego Tagesschau, produkowanego na zlecenie niemieckiego nadawcy publicznego ARD, wejście chińskiej firmy COSCO do portu w Hamburgu, a dokładnie zakup akcji terminala kontenerowego Tollerort (nie więcej niż 24,9 proc.), może być dopiero początkiem współpracy niemiecko-chińskiej na szerszą skalę w innych częściach Europy. Tak wynika z wewnętrznej analizy rządu federalnego, która odnosi się do trzech umów między COSCO a władzami portu w Hamburgu - Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) - zawartych w ostatnich latach. Chodzi o strategiczne partnerstwo, które mogłoby objąć również regiony Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego.

COSCO jest już zaangażowane w kilka europejskich portów, ale nie na Bałtyku

Według dokumentu Federalnego Ministerstwa Gospodarki firmy mają uzgodnić w umowie akcjonariuszy, że będą szukać możliwości udziału w terminalu w Polsce. Według nieoficjalnych informacji chodzi o porty w Gdańsku i Gdyni.

Jak przypomina Tagesschau, COSCO jest już zaangażowane w kilka europejskich portów, ale jak dotąd nie w regionie Morza Bałtyckiego.

Federalne Ministerstwo Gospodarki nie odpowiedziało na pytania dziennikarzy niemieckiego dziennika, wyjaśniając, że nie chce komentować decyzji biznesowych HHLA. HHLA z kolei zaprzeczyło, jakoby w umowie akcjonariuszy rozważano jakiekolwiek plany dotyczące Polski z chińskim partnerem.

Odnosząc się do kwestii strategicznego partnerstwa, HHLA poinformowało, że treść umów i porozumień z partnerami nie jest publicznie dyskutowana, ale dodano też, że poza zamierzonym udziałem COSCO w Tollerort nie ma żadnych porozumień w sprawie dalszych projektów - przynajmniej niewiążących.

COSCO nie udzieliło odpowiedzi na pytania niemieckich dziennikarzy.

Ustawa chroni nieruchomości w polskich portach

Niezależnie od tego, czy ustalenia Tagesschau znajdą odzwierciedlenie w faktach, warto przypomnieć, że w Polsce stosowna ustawa uzależnia zgodę na zmianę praw do nieruchomości w granicach portów i przystani morskich od decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Od lat państwo polskie skrzętnie tego pilnuje, a wszystkie porty o znaczeniu dla gospodarki narodowej to spółki państwowe.

O sprawie rozmawiano podczas listopadowych targów TransLogistica Poland w Warszawie. Podczas jednego z paneli Maciej Krzesiński, dyrektor ds. handlowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia, powiedział nawet, że „trzeba obalić mit, iż firma chińska lub jakakolwiek inna wykupi polski port, bo prawo tego zabrania”.

Nie znaczy to jednak, że w biznesie kontenerowym można pominąć stronę chińską. Osiem największych portów kontenerowych świata to są porty chińskie, jednym z największych armatorów na świecie jest COSCO, a jeżeli dobrze poszukać, to się okaże, że ma udziały jeszcze w innych firmach.

W Trójmieście działa już zresztą chiński terminal kontenerowy i to wybudowany od zera. Chodzi o GCT w Gdyni (Gdynia Container Terminal), należący do konglomeratu CK Hutchison Holdings z Hongkongu. GCT rozpoczął działalność w 2006 roku. W 2009 r. ukończono jedną z faz II etapu budowy, dzięki czemu podwoiła się dotychczasowa zdolność przeładunkowa terminalu. W 2013 r. GCT w ramach III etapu budowy otrzymał ponad 60 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na inwestycje, razem wynoszące 200 mln zł.

W sumie terminal osiągnął zdolność przeładunkową wynoszącą ponad 630 tys. TEU rocznie. Docelowo ma ona sięgać 1 mln TEU rocznie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl